Die Luftverkehrsbranche leidet extrem unter der Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen. Das betrifft auch die Lufthansa, die mit staatlicher Hilfe vor der Insolvenz gerettet wurde und nun noch darüber hinaus mit neuen Wandelanleihen ihr Liquiditätspolster erhöhen muss. Gleichzeitig ändert sich die Flottenstruktur und auch am Boden wird neu verteilt.

Für diesen ausführlichen Hintergrund-Artikel haben mit zwei ausgewiesenen Verkehrsexperten über mögliche Änderungen am bestehenden Multi-Hub-System der Lufthansa Group gesprochen: Dieter Wilken ist ein erfahrener Verkehrsanalytiker vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Dr. Benedikt Mandel ist Eigentümer der Karlsruher Beratungsgesellschaft MKmetric und auf Verkehrsplanung sowie Modellierung spezialisiert.

Lufthansa überdenkt ihre Drehkreuz-Strategie

Eines ist klar: Nach Corona wird die Lufthansa Group deutlich kleiner sein als vor der Pandemie. Zurzeit ist die Rede von "mindestens 150 Flugzeugen" der einstmals 760 Jets umfassenden Konzernflotte, die dauerhaft nicht mehr abheben sollen.

Das wird auch Veränderungen am Boden mit sich bringen. Neben Tausenden Arbeitsplätzen stehen nun wohl auch Basen und Drehkreuze zur Disposition.

Erste operative Verschiebungen gibt es bereits, so wanderten zunächst einige der effizientesten Langstreckenflugzeuge der Lufthansa, acht Airbus A350, von München nach Frankfurt. Noch werden die Crews für die A350-Flüge von ihrer Heimatbasis in München nach Frankfurt zum Dienst geflogen. Ein Dauerzustand ist das nicht.

Diese Verschiebungen und die Stilllegungen ganzer Flotten unwirtschaftlich gewordener Langstreckenflugzeuge wie der A380, der A340-600 oder der Boeing 747-400 sind allerdings nur der Anfang einer komplett neuen Lufthansa-Flotte. Auswirkungen auf die Lufthansa-Hubs: Ungewiss. Allerdings scheint klar, bei der Lufthansa geht es neben den operativen Details im Hub-Betrieb derzeit auch offenbar auch um das Große und Ganze.

Wenn etwas an der Hub-Struktur verändert würde, werde dies wohl eher nicht Frankfurt, München oder Zürich betreffen, sagte Spohr jüngst auf einer Analysten-Konferenz nach der Verkündung der Quartalszahlen. Mit Wien und Brüssel gäbe es allerdings zwei Standorte im Konzern, die auch schon "vor Corona Probleme" hatten, so Spohr.

In der Tat wurde Tochter Austrian zuletzt sogar von der Verteilung neuer Langstreckenflugzeuge ausgenommen wurde. Auch in Belgien gibt es Strategieschwenks. Zunächst sollte Brussels Airlines unter Eurowings als Point-to-Point-Carrier weitermachen, nun ist es wieder anders. Langstreckenflugzeuge der Belgier fliegen jetzt Eurowings-Subcharter.

Beispielloser Heimatmarkt in Mitteleuropa

Ganz grundsätzlich stelle sich die Frage dennoch nicht, ob eine kleinere Lufthansa nach Covid überhaupt noch so viele Basen wie bisher benötigt, sagt Benedikt Mandel, der auf Verkehrsplanung und Modellierung spezialisierte Experte von MKmetric aus Karlsruhe, im Gespräch mit airliners.de. Mandel dreht die Frage lieber um: "Wäre es wirklich sinnvoll, das über viele Jahre geschaffene System kampflos aufzugeben? Wäre die Frage nicht eher, wie es die Lufthansa schaffen könne, ihre Position in Mitteleuropa zu verteidigen und zu stärken?"

Das sieht auch Dieter Wilken so. Der Luftverkehrsforscher beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln ist sich sicher: Keiner der Hubs sei für die Lufthansa Group entbehrlich - und das, obwohl an sich eigentlich klar ist, dass eine Airline in der Theorie mit einem zentralen Hub am besten dasteht. Das sei operativ gesehen am effizientesten. Die Herausforderung im speziellen Drehkreuz-Konstrukt der Lufthansa sei es, ein Optimum zu schaffen, was die Verteilung des Originärverkehrs und die Verteilfunktion über die Knoten angehe.

In der Tat hat sich die Lufthansa mit einer im Vergleich recht speziellen und Hub-Strategie über die vergangenen Jahre ein Einzugsgebiet in Mitteleuropa gesichert, das nicht nur in Sachen Komplexität seinesgleichen sucht.