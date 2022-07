Swiss Air Rail startet Zug zum Flug von München nach Zürich

Ab sofort weitet Swiss ihren Zug-zum-Flug-Service nach Deutschland aus. Somit ist es möglich, einen Zugzubringer ab München mit Anschlussgarantie am Swiss-Drehkreuz in Zürich zu buchen. Auch Österreich wird ab einem Bahnhof bedient.

Seit dem 1. Juli bietet Swiss eine Zug-zum-Flug-Option mit Anschlussgarantie in Zürich von München aus an. Bisher wurde das Angebot mit dem Namen "Swiss Air Rail" nur innerhalb der Schweiz von Basel, Lugano und Genf angeboten.

Der Zubringer wird von Swiss in Zusammenarbeit mit der SBB angeboten. Bis zu sechs Verbindungen pro Tag und Richtung stehen über die Kooperation zwischen München und Zürich-Flughafen im Fahrplan. Gefahren wird mit einem Zug, der in Deutschland als Eurocity Express (ECE) vermarktet wird. Es können aber nicht alle Halte der Strecke gebucht werden. Neben München ist nur der Zustieg in Bregenz in Österreich unterwegs als Option buchbar.

Zwecks Buchung aus Deutschland muss als Abflugfort München Hauptbahnhof oder dessen Iata-Code (ZMU) eingegeben werden. Dann wird die Zugverbindung direkt angeboten. Für das Zugsegment gilt eine Zugbindung. Die Sitzplatzreservierung ist inkludiert. Über eine Multistopp-Verbindung ist es zudem möglich, entweder nur den Hinweg nach Zürich oder nur den Rückweg per Zug zu buchen.

Fluggäste der Klassen Business und First werden im Zug auf die 1. Klasse gebucht. Alle anderen bekommen ein 2.-Klasse-Ticket. Es ist laut Swiss aber zusätzlich möglich, dieses Segment in der 1. Klasse zu buchen, ohne ein höherwertiges Flugticket kaufen zu müssen. Auch eine Meilengutschrift gibt es für Vielflieger. Die liegt bei maximal 1000 Meilen für Economy- und Premium-Economy-Buchungen. In der Business und First sind es maximal 1500 Meilen.

Gefahren wird die Strecke üblicherweise mit Neigetechnik-Zügen des Typs ETR 610 (RABe 503) der SBB. Die Verbindung ist ein vergleichsweise neues Angebot und wurde mit der Elektrifizierung des deutschen Teils der Strecke möglich. Die Fahrtdauer liegt unter dreieinhalb Stunden. Die Mittags-Langstreckenwelle von Swiss ist mit den Zügen erreichbar.