Qatar Airways setzt auf schnelles Wachstum – auch in Deutschland

Qatar Airways hat am Dienstag Pläne für ein starkes Wachstum angekündigt, während sich die Reisebranche von der Pandemie erholt.

Bei der Bekanntgabe der Ziele auf der Tourismusmesse ITB in Berlin sagte die Golf-Fluggesellschaft, sie werde sieben neue Ziele aufnehmen, elf weitere wiederherstellen und die Frequenzen zu 35 Märkten erhöhen – was einen Anstieg der Flüge um 21 Prozent bis Juli 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeuten würde.

Zu den neu geplanten Flugzielen gehören fünf in Europa, darunter drei in Frankreich, und zwei in Afrika. "Die Luftfahrtindustrie erholt sich langsam von einem noch nie dagewesenen Druck", sagte Al Baker.

So wird Qatar Airways ab Sommer unter anderem häufiger nach Deutschland und Österreich fliegen. Die Airline wird die Anzahl der Flüge ab Juli nach Berlin von elf auf 14 erhöhen. Im November folgt Düsseldorf mit einer Steigerung von sieben auf elf Flüge. Gesteigert werden die Frequenzen auch nach Wien und Zürich mit jeweils zehn auf 14 Flügen ab Juli 2023.

Daneben erklärte Vorstandsvorsitzender Akbar Al Baker bei seinem ersten Auftritt seit der Beilegung eines großen Rechtsstreits mit Airbus, dass die Fluggesellschaft aufgrund ihrer Abhängigkeit von den Lieferungen von Airbus und Boeing bei ihren Plänen konservativ sei.

Qatar-Airways-Erstflug nach Düsseldorf am 15.11.2022. © Flughafen Düsseldorf

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/11/wassertaufe-c1GUFj__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Flughafen Düsseldorf"} }

"Ich denke, dass die Probleme in der Lieferkette noch etwas länger andauern werden", erklärte dieser auf einer Pressekonferenz während der weltgrößten Tourismusmesse.

Der CEO wies auch auf den steigenden Inflationsdruck auf die Ticketpreise hin, sagte aber, dass die Fluggesellschaft nicht alle Treibstofferhöhungen weitergeben werde.

Al Baker wirft europäischen Airlines Lobbyismus vor

Auf der Pressekonferenz am Dienstag wurde der Lobbyskandal in Europa nicht angesprochen, doch als Al Baker auf die Codesharing-Kooperationen der Fluggesellschaft mit der indischen Fluggesellschaft IndiGo angesprochen wurde, nutzte er die Gelegenheit, um den europäischen Gegnern ihre eigenen negativen Kampagnen vorzuwerfen.

"Wir sehen, dass Partnerschaften und Beziehungen innerhalb der Branche so viele Vorteile für beide Seiten haben... anstatt ständig auf die Konkurrenz zu schimpfen, auf Fluggesellschaften zu schimpfen, die Reisenden Optionen bieten", sagte er.

"Wir verschwenden unsere Zeit nicht in den europäischen Hauptstädten, um Lobbyarbeit gegen andere Fluggesellschaften zu betreiben. Wir kümmern uns um unsere eigenen Angelegenheiten und dienen unseren Passagieren".

Qatar Airways' erster A350 am Frankfurter Flughafen © dpa / Christoph Schmidt

Europäische Fluggesellschaften werfen Qatar Airways und anderen Fluggesellschaften aus der Golfregion seit langem vor, Subventionen zu erhalten, was sie jedoch bestreiten.

In einer breiteren Kontroverse über Lobbyismus haben belgische Behörden zwei EU-Abgeordnete inhaftiert, ein dritter wurde in Italien festgehalten. Den Verhafteten, die mit dem Europäischen Parlament verbunden sind, wird vorgweorfen Geld und Geschenke von Katar erhalten zu haben, um Einfluss auf die Entscheidungsfindung zu nehmen. Katar hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Katar will Besucherzahlen verdreifachen

Al Baker, der unter anderem Tourismusminister von Katar ist, kündigte auch eine Kampagne zur Steigerung der Besucherzahlen in dem Golfstaat an, die auf der Aufmerksamkeit durch die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2022 aufbaut, um die heimische Tourismusindustrie anzukurbeln.

Er sagte, Katar wolle die Zahl der jährlichen Besucher im Vergleich zu 2019 um das Dreifache auf sechs bis sieben Millionen steigern und damit einen Beitrag von zehn Prozent zur Wirtschaft des Landes leisten.

Golfanalysten zufolge steht der kleine Halbinselstaat im harten Wettbewerb mit dem benachbarten Dubai, einem internationalen Touristenziel, sowie mit Saudi-Arabien, da sich das Königreich öffnet und stark in Tourismus und Unterhaltung investiert.

Al Baker erklärte weiter, Katar sei das Ziel von Desinformationen gewesen, und verteidigte energisch seine Leistung bei der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft. Er wetterte gegen die Medienberichterstattung über die Veranstaltung.

Katar, das erste Land des Nahen Ostens, das die Fußballweltmeisterschaft ausrichtet, war im Vorfeld des Turniers wegen der Behandlung von Wanderarbeitern in die Kritik von Menschenrechtsgruppen geraten.

Die nationalen Organisatoren haben eingeräumt, dass es Lücken im Arbeitssystem des Landes gibt, sagen aber, dass die Weltmeisterschaft es dem Land ermöglicht hat, Fortschritte in Fragen der Arbeitnehmerrechte zu machen.