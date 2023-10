smdunlazpfndbgba khbtz axm mtmj, wsbnudkjbk sfsmobadca ozjzk, wnb etnr.

Lot Polish Airlines modernisiert die Kabinen ihrer Boeing 787-8 "Dreamliner", wie das Star-Alliance-Mitglied mitteilte. Dabei sollen alle Sitze in allen Klassen ausgetauscht sowie ein neues Unterhaltungssystem und Internetverbindung installiert werden.

Lot wählte dafür Recaro Aircraft Seating, Safran Passenger Innovations, Viasat und Tangerine als Partner für das Projekt. Die neuen Economy-Class-Sitze vom Modell CL3810 werden in der Recaro-Fabrik in Polen hergestellt. Für die Business Class wählte Lot das Modell CL6720, für die Premium Economy Class das Modell PL3530.

Die Business Class wird dabei zukünftig in einer 1-2-1-Konfiguration verbaut sein. Jeder Sitz soll zudem über eine eigene Tür verfügen. Reisende sollen zudem auch mehr Platz und Stauraum mit den neuen Business-Class-Sitzen erhalten.

Auch die Premium Economy Class soll mehr Komfort bieten. Die neue Sitzform soll den Zugang zum Gang erleichtern und dabei ebenfalls mehr Platz für Stauraum bieten. Auch in der Economy Class soll der Abstand zwischen den Sitzen vergrößert werden, sodass Gäste in dieser Reiseklasse ebenfalls von mehr Beinfreiheit profitieren können.

Zukünftig werden in der Lot Business Class Bildschirme mit einer Auflösung von 4K und einer Größe von 17,3 Zoll sowie in der LOT Premium Economy und Lot Economy Class Bildschirme mit 13,3 Zoll verbaut sein. Das Inflight-Entertainment-System wird von Safran zur Verfügung gestellt. Eigene Kopfhörer sollen hier via Bluetooth auch mit dem Inflight-Entertainment-System in allen Reiseklassen verbunden werden können.

Zusätzlich werden alle Sitze mit USB-C-Ladeanschlüssen ausgestattet sein. In der Premium Economy Class und Business Class wird es auch universelle Stromanschlüsse geben. In der Business Class können Smartphones zudem auch drahtlos in der Konsole geladen werden.

Die Kabinen der Boeing-787-8-Teilflotte sollen ab 2026 modernisiert werden. Laut Mitteilung von Recaro wird die Modernisierung bis 2030 abgeschlossen sein. Laut Datenbank von "CH-Aviation" verfügt Lot aktuell über acht Boeing 787-8 sowie sechs Boeing 787-9. Insgesamt verfügt Lot aktuell über 75 Flugzeuge in der gesamten Flotte.

Lot plant Flotte in dreistelliger Größe

Die polnische Fluggesellschaft will nicht nur mit einem neuen Kabinendesign überzeugen und auf Wachstum setzen. Die Airline plant, ihre Flotte mit neuen Flugzeuge um etwa 50 Prozent zu erweitern. So soll die Flotte 20228 aus insgesamt 110 Flugzeugen bestehen. Die Passagierzahlen sollen gleichzeitig um etwa 70 Prozent auf 16,9 Millionen steigen bis zum Jahr 2028. Aktuell befördert die Airline circa zehn Millionen Reisende pro Jahr.

Lot will zudem ihr Streckennetz um fast 20 neue Ziele auf der Mittel- und Langstrecke erweitern. Außerdem sind auch Investitionen an verschiedenen Flughäfen geplant. Die Polonez Business Lounge in Warschau wird umgebaut und erneuert, und in Chicago wird eine neue Business Lounge eröffnet.