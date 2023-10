Kurzmeldung Lot Polish Airlines plant erste Business Lounge in Nordamerika

Lot Polish Airlines hat angekündigt, die erste Business Lounge in Nordamerika am Flughafen O'Hare in Chicago zu errichten. Chicago gilt für die polnische Airline als strategisch wichtiges Ziel im US-Markt. Die Lounge soll über Arbeits- und Entspannungsbereiche sowie ein Bereich zum Essen verfügen und von Elementen polnischer Tradition geprägt sein. Die Eröffnung der Lounge ist für Ende 2024 geplant.