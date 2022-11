Qatar Airways fliegt jetzt auch nach Düsseldorf

Düsseldorf ist die vierte Deutschland-Destination für Qatar Airways. Ab sofort fliegt die Golf-Airline täglich von ihrem Drehkreuz in Doha in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Der Flughafen freut sich über die neue Konnektivität.

Düsseldorf ist die vierte Deutschland-Destination im Flugplan von Qatar Airways. Ab sofort kommt die nationale Fluggesellschaft aus Katar täglich von ihrem Drehkreuz in Doha in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens.

Flug QR85 verlässt Doha täglich um 8:00 Uhr Ortszeit und kommt um 12:45 Uhr in Düsseldorf an. Zurück geht es um 15:25 Uhr unter der Flugnummer QR86. Die Ankunft in Doha ist um 23:20 Uhr geplant. Zum Einsatz kommt eine Boeing 787.

"Seit heute ist der Düsseldorfer Airport um eine tolle Langstreckenverbindung reicher", erklärt Thomas Schnalke, Vorsitzender der Flughafengeschäftsführung. Qatar Airways zähle zu den renommiertesten Fluggesellschaften weltweit. Sowohl für Geschäftsreisende, als auch für Urlauber sei die neue Hub-Verbindung ein Gewinn. "Wir freuen uns auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit."

Über das Drehkreuz in Doha bietet die neue Route gute Anschlussmöglichkeiten Richtung Süden und Osten. Beliebte Fernziele wie Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok, Hongkong, Tokio, Kapstadt oder Melbourne sind laut Flughafen mit Transitzeiten von rund drei Stunden erreichbar.

Qatar-Airways-Erstflug nach Düsseldorf am 15.11.2022. © Flughafen Düsseldorf

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/11/wassertaufe-c1GUFj__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Flughafen Düsseldorf"} }

Qatar baut Frequenzen aus

Bislang fliegt die nationale Airline aus Katar in Deutschland bereits Frankfurt, München und Berlin an. Zwischen der Heimatbasis Doha und Frankfurt gibt es bis zu drei tägliche Flüge, die München-Verbindung steht zweimal täglich im Programm, nach Berlin fliegt Qatar einmal pro Tag. Die täglichen Düsseldorf-Flüge erhöhen die wöchentlichen Frequenzen im Deutschland-Verkehr der Airline auf nunmehr 49 Abflüge.

Möglich werden die vielen Flüge durch das im Oktober 2021 unterzeichnete EU-weite Open-Sky-Abkommen mit Katar. Das Abkommen der EU mit Katar sieht ab dem Winter 2024/25 einen uneingeschränkten Zugang zu den Märkten der jeweils anderen Partei vor. Bis es so weit ist, gilt ein Stufenplan, der jedes Jahr zum Winterflugplan weitere Frequenzen erlaubt.