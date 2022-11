Qatar Airways ist offizielle Fifa-Airline für die Fußball-WM in Katar.

Für den Fifa-Worldcup in Katar wird sich im Flugbetrieb von und nach Doha ab dem 20. November einiges ändern. Über vier Wochen findet ab dann in dem kleinen Golfstaat die Fußballweltmeisterschaft statt.

Insgesamt werden 1,2 Millionen Fußballfans aus aller Welt erwartet. Einige Airlines stocken daher die Anzahl der Verbindungen auf oder führen sogar neue Flüge ein.

Laut Flugplandaten muss sich das kleine Emirat auf bis zu 500 zusätzliche Flüge pro Woche einstellen. Das geht nur mit weitreichenden Änderungen.

Der Hauptflughafen in Doha – der neue Hamad International (DOH) – muss während der WM eine erheblich höhere Anzahl von Flügen abfertigen. Flugplandaten zufolge landen am DOH aktuell fast 1980 Flüge pro Woche. Dieser Wert steigt dann in der ersten WM-Woche (20. bis 26. November) auf knapp 2060.

Zusätzlich hat Katar auch den alten Doha International Airport (DIA) wieder für den Passagierverkehr freigeben. Aktuell landen dort nur eine Handvoll Maschinen pro Tag, doch in Kürze wird sich der Verkehr dort deutlich erhöhen. Allein in der ersten WM-Woche wird DIA rund 450 ankommende Flüge aufnehmen müssen.