Über die Interview-Partnerin

Katja Gielow ist studierte Diplom Betriebswirtin. Nach ihrem Abschluss an der Technischen Hochschule in Wildau begann sie ihre Laufbahn beim Chemiekonzern BASF. Nach fünf Jahren in verschiedenen Fach- und Führungspositionen im Controlling an Standorten in Berlin und der Schweiz des Dax-Unternehmens wechselte sie 2014 zur Flughafengesellschaft. Bis Ende 2022 arbeitete sie bei der Betreibergesellschaft des BER in verschiedenen Leitungsfunktionen im Bereich Finanzen. Mit Beginn des Jahres 2023 erfolgte der Wechsel in die Projektleitung für die Übernahme der Luftsicherheitskontrolle. Kontakt