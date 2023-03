Der BER setzt auf die Digitalisierung bei den Sicherheitskontrollen. Wie die "BER Runway" ausgebaut werden soll und was der Flughafen zukünftig selbst organisieren will, erklärt Chief Operating Officer Thomas Hoff Andersson im Interview.

Als im Herbst 2021 die Wartezeiten am BER bei Passagieren und dem Flughafenbetreiber für Unmut sorgten, entschied sich der Airport zu einem Strategiewechsel. Mehr automatisierte Prozesse, Self-Check-in-Services und der "BER Runway" sorgen seitdem für kürzere Wartezeiten und eine höhere Verlässlichkeit. Ein erstes Fazit zum Strategiewechsel und eine Aussicht auf weitere Maßnahmen gibt BER-COO Thomas Hoff Andersson im airliners.de-Interview

airliners.de: Wie haben Sie sich am BER auf den neuen Sommerflugplan vorbereitet?

Thomas Hoff Andersson: So wie bisher auf jeden neuen Flugplan am BER. Wir sind in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und bereiten uns gemeinsam mit allen Partnern am Flughafen intensiv auf die steigenden Passagierzahlen vor.

Wir sorgen dafür, dass alle am BER einen Überblick über die relevanten Prozesse haben und Entscheidungen auf kurzen Wegen getroffen werden können.

Ein besonders neuralgischer Punkt an einem Flughafen ist die Luftsicherheitskontrolle. Hier haben wir zumindest für Europa ganz neue Wege beschritten und das Produkt BER Runway eingeführt. Damit erhalten die Passagiere die volle Kontrolle über ihre Zeit bei der Sicherheitskontrolle und wir eine höhere Verlässlichkeit bei der Vorhersage.

Die grundsätzliche Entscheidung verstärkt auf Automatisierung und Digitalisierung zu setzen, haben wir nach dem Herbst 2021 getroffen, als die Wartezeiten an den Prozessschritten weder die Fluggäste noch uns überzeugt haben. Seitdem haben wir in der Haupthalle des Terminals 1 die Ticketschalter zurückgebaut und die Self-Service-Kioske auf mehr als 120 aufgestockt.

So können inzwischen rund 80 Prozent unserer Passagiere den Check-in selbst durchführen. Der autonome Check-in wird ergänzt durch rund 70 Bag-Drop Automaten. Unsere Passagiere können hierdurch auch den nächsten Prozessschritt, die Gepäckabgabe, ohne am Schalter anzustehen, eigenständig steuern.

Thomas Hoff Andersson ist seit 1. Mai 2022 als Chief Operating Officer (COO) am Berliner Flughafen tätig. Der Skandinavier studierte Betriebswirtschaft im schwedischen Lund. Er arbeitet seit 1996 in der Branche und war an verschiedenen Flughäfen in führenden Positionen tätig.

Mit der BER-Runway hat Berlin einen ganz neuen Trend in Deutschland angestoßen: Zeitslots für die Security im Voraus reservieren. Welches erste Fazit ziehen Sie?

Ich würde sagen, es läuft sehr gut. Wir haben die Runway Ende August des vergangenen Jahres eröffnet, damit läuft das Projekt jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. Wir nähern uns einer halben Million Buchungen, was fantastisch ist.

Dabei hatten wir bescheiden geplant. Wir haben erwartet, dass wir nach sechs Monaten rund fünf Prozent der Passagiere mit dem neuen Service bedienen können. Nun bewegen wir uns bereits im zweistelligen Bereich!

Ich glaube, die Akzeptanz und das Tempo, in dem wir das Angebot jetzt ausbauen, übertrifft alle Erwartungen. Nicht umsonst beobachten wir, dass andere Flughäfen, in Deutschland, aber auch zum Beispiel auch Rom und Singapur, unser Konzept ebenfalls übernehmen. Es ist schön, zu sehen, dass dieses Produkt so gut ankommt.

Könnte man das System denn einfach immer weiter hochskalieren?

Die Zahl der Buchungen haben wir Schritt für Schritt erhöht und jetzt erhöhen wir die Kapazitäten in Sachen vorausbuchbarer Kontrollspuren. Im März haben wir begonnen, um bis kurz vor Ostern weiter aufzustocken. Wir haben jetzt mehr als 6000 verfügbare Slots pro Tag. Insgesamt können damit rund 20 Prozent der Reisenden einen Runway-Slot buchen.

Wenn man zu schnell ausbaut, besteht die Gefahr, dass man die Kontrolle über die hohe Produktqualität bei der Luftsicherheit insgesamt verliert. Wenn wir es aber schaffen, dass wir mit 6000 Slots weiterhin so viel Mehrwert für die Reisenden generieren können, dann werden wir sehr wahrscheinlich bis Sommer weiter aufstocken, womöglich bis zu 8000 oder gar 10.000 verfügbaren Slots.

Passagiere am Flughafen Berlin stehen Schlange an der Sicherheitskontrolle. © DPA / Christoph Soeder

Welche Erwartungen haben sich aus operativer Sicht wirklich realisiert?

Aus unserer Sicht sind die Sicherheitskontrollen für uns so besser planbarer geworden. "Peaks" werden vorhersehbarer, wenn bis zu 20 Prozent der Passagiere deutlich koordinierter vor dem Flug am Flughafen erscheinen. Daher befinden sich insgesamt auf dem Flughafen nun weniger Menschen zur selben Zeit, was die restlichen Reisenden ebenfalls entlastet.

Für die Reisenden ist es ebenfalls von Vorteil, da der Stressfaktor deutlich verringert wird. Hat ein Reisender einen Slot gebucht, und besonders, wenn er zudem die Self-Check-in-Services nutzt, spart er sich enorm viel Zeit. Die kann man beispielsweise nutzen, um entspannt noch einen Kaffee zu trinken, bevor man ins Flugzeug einsteigt.

Funktioniert dieser Prozess optimal, wissen wir, wer wann kommt, die Schlangen werden insgesamt kürzer und die Reisenden sind glücklich. Auch die Airlines freuen sich über das Konzept. Immer mehr Fluggesellschaften werben sogar mittlerweile dafür. Es ist kostenlos, es diskriminiert niemanden, völlig unabhängig vom Flugticket oder Status.

Werden Sie am BER demnächst auch CT-Scanner bekommen, um die Abläufe weiter zu beschleunigen?

Die Technologie an den Sicherheitskontrollen wird von der Bundespolizei betrieben und ist auch in deren Besitz. Somit liegt die Entscheidung über die Neubeschaffung auch bei unserem Partner. Aktuell planen wir gemeinsam, bis spätestens Ende des Jahres die ersten CT-Geräte aufzustellen.

Als Flughafen sorgen wir dafür, den passenden Raum für die Geräte zur Verfügung zu stellen. Die neuen Geräte sind größer und auch schwerer. Deshalb muss die Infrastruktur auf die Technologie angepasst werden. Beide Terminals kommen für die Geräte infrage.

Im Terminal 2 gibt es den Vorteil, dass wir durch die freitragende Halle ohne Säulen den Platz freier gestalten können. Wir werden als Flughafen aber grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass die Infrastruktur so vorbereitet wird, dass die neue Technologie immer da eingesetzt werden kann, wo es sinnvoll und einen spürbaren Mehrwert für die Fluggäste bietet.

Wären Sie als BER auch interessiert daran, nach dem "Frankfurter Modell" die Security selbst zu koordinieren?

Wir haben in der Tat gegenüber dem Bundesinnenministerium unser Interesse daran geäußert und bereiten dazu intensiv eine Entscheidung für unseren Aufsichtsrat vor. Wir glauben, dass es grundsätzlich eine gute Idee ist, wenn die Security-Prozesse in unserer Hand lägen.

Natürlich wollen wir aber auch weiterhin ein enges Zusammenspiel mit der Bundespolizei aufrechterhalten. Die Bundespolizei könnte sich in Berlin-Brandenburg wie auch in Frankfurt nicht komplett zurückziehen. Doch die Aufgabenteilung würde dann eine andere sein.

Der wichtigste Faktor hier wäre jedoch tatsächlich, dass dann die Gerätebeschaffung in der Hand des Flughafenbetreibers liegen würde und wir so den technologischen Fortschritt selbst weiter vorantreiben können.