Revenue Management neu denken nach Corona. Druck auf die flugbezogenen Zusatzleistungen aufgrund steigender Kosten. Integration neuer Zahlungssysteme mit zunehmender Digitalisierung. Was sind die aktuellen Herausforderungen im Vertrieb von Flugtickets? Professor Dr. Christoph Brützel führt in die airliners.de-Artikelserie "Aktuelle Entwicklungen im Vertrieb von Flugtickets" ein. Ein Beitrag zum grundlegenden Verständnis der Vertriebssysteme von Passagierairlines.

Ein Airlineticket – was ist das und wie funktioniert das?

Ein Ticket ist ein Vertrag, der für den Käufer einen Anspruch auf Beförderung und gegebenenfalls weitere Serviceleistungen sowie die Verpflichtung, hierfür eine Zahlung zu leisten, beinhaltet. Für die ausstellende Fluggesellschaft beinhaltet es die Verpflichtung zur Erbringung dieser Leistungen sowie dafür einen Preis beziehungsweise einen Tarif zu vereinnahmen.

Auf Basis ihrer eigenen Flugpläne und der Vernetzung mit Partnern durch Codesharing und/oder Interline-Agreements bieten Airlines Tickets von Einsteigeflughäfen ("True Origin") zu Zielflughäfen ("True Destination") an, wobei die Reise

ohne Stopp (nonstop, ein Flugsegment),

direkt (direct, eine Flugnummer für mehrere Flugsegmente)

oder im Rahmen von Umsteigeverbindungen über mehrere Flüge mit unterschiedlichen Flugnummern erfolgt. Hierzu dienen Codesharing und Interline-Agreements.

Über den Autor Prof. Dr. Christoph Brützel ist bereits seit über 35 Jahren im Luftverkehrsbereich tätig - zunächst bei Lufthansa, LTU und A.T. Kearney und bis 2020 als Professor für Aviation Management an der IUBH International University – Campus Studies in Bad Honnef aktuell als selbständiger Berater. Kontakt: aviationmanagement@airliners.de

Jedes Ticket, also der Vertrag, ist in Form eines standardisierten Datensatzes dokumentiert. Für den Passagier beschreibt der Datensatz das Produkt, das er gekauft hat. Für die Airline ist jedes Ticket ein zentraler Input zur Abwicklung ihres Auftrags, der in die folgende Prozesskette einfließt:

Airlinevertriebsplanungs- und -steuerungsprozesse © Prof. Dr. Christoph Brützel

Um Tickets verkaufen zu können, braucht die Airline zunächst einmal eine konkrete Flotte mit definierten Sitzkapazitäten (Flottenplanung) und einen Plan, auf welchen Strecken sie die Flugzeuge wann einsetzt (Flugplan). Dann muss sie Tarife beziehungsweise Preise und das durch sie jeweils abgedeckte Leistungsbündel (Serviceklasse, Gepäck, Catering, Umbuchungs- beziehungsweise Stornierungsbedingungen und Weiteres) bestimmen und deren Verfügbarkeit disponieren (Tarif- und Preisangebot). Auf dieser Grundlage kann die Fluggesellschaft Sitzkapazitäten auf dem Markt anbieten und auf Anfrage Reservierungen entgegennehmen (Reservierung) und auf deren Grundlage den Beförderungsvertrag ausfertigen (Flugschein ausstellen). Am Tag des Fluges können die beteiligten Airlines und Dienstleister die Ausführung des Vertrages organisieren (Flugsteuerung).

Globaler Markt und globaler Auftrag

Die Chicago Convention der Vereinten Nationen für den Luftverkehr von 1945, die bis heute weitestgehend unveränderte Verfassung des internationalen Luftverkehrs, versteht das globale Luftverkehrsnetz als eine weltweites, gemeinsames und öffentliches Versorgungsangebot zur Förderung der globalen Wohlfahrt und insbesondere Mobilität.

Nach internationalem Recht ist Luftverkehr also grundsätzlich kein Markt, an dem sich Mengen und Preise über Angebot und Nachfrage regeln, sondern ein öffentlicher Versorgungsauftrag, bei dem die Mengen über das politisch gewünschte Versorgungsniveau bestimmt werden und bei dem die Nutzer allenfalls über Gebühren, im Verkehr als "Tarife" bezeichnet, an den Kosten der Gestehung zu beteiligen sind.

So wurde ein weltweites Netz von Luftverkehrsverbindungen auf Grundlage bilateraler und multilateraler Luftverkehrsabkommen zwischen beteiligten Ländern aufgebaut und ein System verbindlicher Tarife für alle erdenklichen Verbindungen zwischen Abflug- und Ankunftsorten geschaffen. Sowohl das Verzeichnis der Verbindungen als auch das der zugehörigen Tarife füllten Druckwerke, die den Umfang mehrerer Telefonbücher hatten und mindestens zu jeder Flugplanperiode weltweit neu an die lokalen Märkte verteilt werden mussten.

Mit dem Aufkommen internationaler Luftverkehrsverbindungen unter dem Regime der Icao wurde der Aufbau globaler Informationssysteme zur Handhabung der Prozesse und Kommunikation der mit ihnen verbundenen Daten am Markt und in der Wertschöpfungskette schnell zur Herausforderung. Der Kern dieser Herausforderung lag – und liegt noch heute – in der effektiven (vollständigen, richtigen, zeitgerechten) und effizienten (schnellen, kostengünstigen) Kommunikation der Daten zwischen allen Prozessbeteiligten, die allesamt mehr oder weniger weltweit verteilt waren und sind.

Zu ihnen gehören neben den Airlines und den am Verkauf und Inkasso der Tickets Beteiligten (Reisebüros, Finanzdienstleister und Weitere) insbesondere auch die bei der Erfüllung des Vertrages Mitwirkenden (Flughäfen, Handling-Agenten, Caterer und Weitere).

So sind die Verfügbarkeit von Kapazitäten und die Konditionen, zu denen sie reserviert werden können, weltweit auf aktuellem Stand, also in "real time" vorzuhalten – ein Anspruch, der in Zeiten des Internets keine Hexerei ist, der aber, als der internationale Luftverkehr nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Taufe gehoben wurde, eine der größten Herausforderungen bedeutete. Wie sollte man damals tagesaktuelle Preise einzelner Airlines kommunizieren, selbst wenn man es dann gewollt hätte?

So organisierte die Iata als genehmigtes Kartell einen Tarifverbund, in dem Tickets zwar jeweils mit Platzreservierungen für konkrete Flüge einer Airline beziehungsweise Kombination von Airlines ausgestellt wurden, bei dem die Tickets aber für die bezahlte Gesamtstrecke grundsätzlich auch bei jeder anderen Iata-Airline durch Umschreibung der Reservierung eingelöst werden konnten. Das funktionierte auch über ein anderes Routing.

Ein standardisierter Datensatz

Um diese Austauschbarkeit zu gewährleisten, wurden für Beförderungsleistung und das zusätzlich abgedeckte Leistungsbündel (Serviceklasse, Catering, Gepäck und Weiteres) Standards definiert und in einem Passagierdatensatz zusammengefasst, dem sogenannten Iata Standard Personal Name Record (PNR), der bis heute zentraler Dreh- und Angelpunkt aller globalen Netzverbünde ist.

Um den PNR als Referenzdatensatz für alle an der Ausführung des Auftrags (siehe oben) beteiligten Airlines und Service-Provider nutzbar zu machen, deckt er folgende Informationen ab:

Der PNR-Referenzdatensatz Name des/der Reisenden Kontaktdaten des Reisebüros oder des Büros der Fluggesellschaft Angaben zum Ticket, entweder eine Ticketnummer oder eine Frist, bis zu der das Ticket ausgestellt sein muss Reiseplan (Strecke, Flugnummer, Datum) für mindestens einen Abschnitt, der für alle aufgeführten Passagiere identisch sein muss Name der Person, die die Buchung vornimmt Einzelheiten zum Tarif, zu eventuellen Einschränkungen, die für das Ticket gelten, sowie zu Steuern und Gebühren (Sicherheitsgebühren, Flughafensteuern, Passagiersteuern und Weiteres) die verwendete Zahlungsart, da diese in der Regel eine Erstattung einschränkt, wenn das Ticket nicht genutzt wird weitere Kontaktdaten wie Telefonnummer und Adresse der Agentur, zusätzliche Telefonnummern des Passagiers Angaben zum Alter, wenn dies für die Reise relevant ist, zum Beispiel bei unbegleiteten Kindern oder älteren Reisenden, die Hilfe benötigen (inzwischen) Vielfliegerdaten "Special Service Requests" (SSR) wie zum Beispiel besondere Essenswünsche, Sitzplatzwünsche, Rollstuhlfahrer und andere ähnliche Wünsche "Anweisung für optionale Dienste" (OSI)

Die Übertragung des Datensatzes erfolgte ursprünglich per Telex über ein globales Leitungsnetz, das die Luftverkehrsindustrie als genossenschaftliches Projekt aufgebaut hatte (Sita, Société Internationale de Télécommunication Aéronautique). Zur elektronischen Übertragung wurde später "Edifact" eingeführt, ein internationaler Standard für das Format elektronischer Daten, in dem die Informationen so codiert sind, dass Absender und Empfänger sie verstehen und sinngleich verarbeiten können.

Ein wesentlicher Vorteil der hochgradigen Standardisierung der Datenmodelle und der Schnittstellen liegt darin, dass die weltweite Zusammenarbeit nicht nur im Distributionskanal effektiv und effizient funktioniert, sondern auch am sogenannten "Backend", wenn es also darum geht, die Leistungen zu fakturieren und den Flug auszuführen. Das gilt für die Abrechnungssysteme genauso wie für die Service-Provider, insbesondere Handlingagenten, Caterer und Flughäfen.

Wie es angefangen hat

Die für die Abwicklung und Abrechnung des Auftrags relevanten Daten wurden ursprünglich auf Papiertickets erfasst. Um die in der Eingangsgrafik dargelegten Prozesse zu unterstützen und die Masse der zu bearbeitenden Daten handhaben zu können, bauten Airlines beziehungsweise internationale IT-Konzerne (namentlich IBM und Unisys) in den 1960er-Jahren entsprechende Großrechnersysteme auf.

Die in der Eingangsgrafik unter den Prozessen kursiv vermerkten Begriffe bezeichnen die zentralen Systembausteine, die das Herz der klassischen IT eines Linienflugunternehmens ausmachen. Sie werden übergreifend als Airline Computerreservierungssysteme (CRS) bezeichnet.

Zur ausführlicheren Darstellung zu den archaischen Verhältnissen, zu denen die Außenorganisation der Fluggesellschaften (lokale Stadtbüros, CTO, und Flughafenbüros, ATO) Zugriff auf die im zentralen System verfügbaren Kapazitäten hatten und dort Reservierungen hinterlegen konnten, sei auf einen früheren Artikel des Verfassers verwiesen (GDS-Systeme sind Fluch und Segen zugleich). Die Systeme waren nicht etwa, wie man es von heutigen ERP-Systemen wie SAP kennt, integriert, sondern sie waren sequenziell verknüpft, wobei der PNR als gemeinsame Datenbasis diente.

Die Agenten in den Reisebüros mussten zur Abfrage von Verfügbarkeiten und Reservierung nicht nur alle an der Konfektionierung eines Tickets beteiligten Airlines einzeln anrufen. Sie mussten sich zudem die relevanten Tarife und gegebenenfalls auch die Anteile (Prorates) der einzelnen Segmente mühsam aus einem mehrbändigen Wälzer zusammensuchen und berechnen.

Globale Distributionssysteme (GDS) – Pioniere des E-Commerce

Große Airlines betrieben ihr CRS nicht nur zur Vermarktung und Steuerung ihrer eigenen Kapazitäten, sondern sie boten auch kleineren Fluggesellschaften an, die sich kein eigenes System leisten konnten, sie auf ihren Systemen zu hosten. In den1970er-Jahren war es dann zunächst American Airlines beziehungsweise deren später zum IT-Service-Provider ausgegründete Tochter Sabre, die erste Ansätze zur Darstellung einer über mehrere Fluggesellschaften integrierten Angebotsdarstellung machte – die Geburtsstunde der Globalen Distributionssysteme (GDS).

Zu deren Funktionsweise, Aufstieg und Bedeutung sei ebenfalls auf den bereits zitierten Beitrag (GDS-Systeme sind Fluch und Segen zugleich) verwiesen. Apollo, Sabre, Galileo, Amadeus und Co. waren die Pioniere globaler BtoB-E-Commerce-Plattformen des weltweiten Linienflugmarktes, lange bevor das WWW aus den Ursprüngen des Internets herauswuchs.

Als "Plattformen" lag der wesentliche Mehrwert der GDS für ihre Nutzer auf der Marktseite:

in der Konsolidierung und vergleichenden Darstellung der Verfügbarkeiten von Verbindungen,

der anschließenden (getrennter Schritt!) Darstellung der hierfür angebotenen Tarife (Höhe) und damit verbundenen Konditionen,

der Platzierung der ausgewählten Reservierungen und

der Generierung weiterer erforderlicher Informationen und Ausstellung des Tickets.

Die Tarifierung der Tickets im GDS war und ist demnach ein nachgeordneter Prozess zur Verfügbarkeitsprüfung und beruht auf Tarifcodes, die bis heute so organisiert sind, wie man es bei der Iata schon von den Papiertickets kannte.

Erfassung der Tarifcodes beim Ticketing © Prof. Dr. Christoph Brützel

Ein Blick in das mehr als 100-seitige Amadeus-Handbuch "Fare & Pricing" belegt, dass sich im Prinzip nicht viel geändert hat, außer dass die Tarife heute nicht mehr einheitlich für alle gelten, sondern dass jede Airline unter ihrer Bezeichnung individuelle Preise hinterlegen kann.

Unverändert aber gilt: Für jedes Ticket muss und kann nur ein Tarifcode zugeordnet werden. "Muss" bedeutet, dass mit der vorgelagerten Verfügbarkeitsanzeige nicht automatisch auch ein Preisschild generiert werden kann und "nur ein" bedeutet, dass alle im Ticket enthaltenen Services im Preis inbegriffen sein müssen.

"Tarifcode" bedeutet, dass zwar ein entsprechender Preis (Wert) angezeigt werden kann, dass aber im Datensatz für die Reservierung (PNR) nicht etwa dieser Preis, sondern der Code hinterlegt wird, dem dieser Preis zugeordnet ist. Zum Ausweis des Preises auf dem Ticket wird bei der anschließenden Flugscheinausstellung der Code wieder entschlüsselt, also ein erneuter Datenbankzugriff erforderlich.

Um im Wettbewerb in den Search Engines für die billigsten Flüge und bei den Online-Reisebüros nicht gnadenlos ins Hintertreffen zu geraten, haben die GDS inzwischen für diese Zugriffe geschaffen, bei denen die Verfügbarkeitsanfrage gleich auch mit dem jeweils günstigsten Tarif verknüpft wird, der dann entschlüsselt an die Engine zurückgemeldet wird.

Hinter der Archaik der Systemarchitektur verbirgt sich eines der wohl größten Handicaps der Netzwerkcarrier (auch Full Service Network Carrier) im Wettbewerb mit den Point-to-point-Carriern (auch Low-Cost-Carrier). Die Netzcarrier sind beim PNR und den auf ihn zugeschnittenen Distributions- und Wertschöpfungssysteme auf gemeinsame Standards angewiesen, die zwar einerseits auch Grundvoraussetzung einer effektiven und effizienten Zusammenarbeit (Code-Sharing, Interlining, Service-Provider) sind, die aber eben andererseits die Produktdifferenzierung nur in Form von "Menüs" erlauben. Mit anderen Worten: Sie können nicht "à la carte" anbieten.

Auch wenn die GDS inzwischen Krücken eingebaut haben, die es erlauben sollen, auf ihren Benutzeroberflächen auch Einzelleistungen zu ergänzen beziehungsweise Upselling zu betreiben, so bleiben diese doch Krücken und der Prozess bleibt so seriell, wie er es seit jeher war. Soweit es um Leistungen geht, die sich nicht unmittelbar mit dem Flug verbinden, zum Beispiel Zielgebietsleistungen wie Automiete, Hotel, nicht per Flugnummer abbildbare Bodentransportdienste), sind die entsprechenden Leistungsträger klassisch eigenständige Anbieter im GDS, sodass die Airlines sie zumindest in der Vergangenheit nur schwerlich in ihr eigenes Angebot via GDS integrieren konnten.

Wie in dem bereits referenzierten früheren Beitrag beschrieben, kommt hinzu, dass sich die GDS für den von ihnen geleisteten Mehrwert nicht unerhebliche Stücke aus dem Gesamterlös schneiden. GDS sind bisher, auf den Punkt gebracht, zwar unflexibel und teuer, aber unverzichtbar für den Vertrieb über Reisebüros.

Direktvertrieb im Internet

Während die indirekten Distributionskanäle beziehungsweise die dort eingesetzten Systeme nur "das Eine nach dem Anderen", "Menü", "Standard" und die gleiche "Sprache und Grammatik" (Edifact) können, erlaubt die unmittelbare Verbringung der Angebote an den Endnutzer im Internet über XML-Standards nicht nur "Freitext", sondern auch die freie Konfektionierung von Einzelleistungen in einem Warenkorb. Das Portfolio im Warenkorb ist dann am Ende das "Ticket", das der Kunde selbst zusammengestellt hat.

Direktvertrieb bedeutet auch, dass der Endkunde schon "im eigenen Laden" ist, und nicht, wie im indirekten Vertrieb, die Konkurrenz ausgestochen werden muss.

Nur das eigene Angebot darzustellen und zur Konfektionierung des Tickets nicht auch auf Kapazitäten von Partnerairlines zugreifen zu wollen (Interlining, Codesharing), befreit von gemeinsam zu vereinbarenden Standards und der Notwendigkeit, die gleiche Sprache mit der gleichen Grammatik zu sprechen wie die Partner. Dies erhöht die Flexibilität der Angebotsdarstellung enorm und reduziert zugleich die Schnittstellen und damit die Komplexität und Systemkosten.

Direktvertrieb über das Internet ist also aus der Sicht der Airline in nahezu allen Belangen dem Vertrieb über indirekte Distributionskanäle überlegen. Aus Kundensicht hingegen und auch aus der Sicht der Agenturen (Reisebüros) ist ein Zugriff auf die eigenen Systeme der Airlines der Auswahl mittels einer vergleichenden Marktplattform oder zumindest doch Search Engine nachgeordnet.

Wenn es um die Konfektionierung von Reisen, also nicht nur um Flüge geht, so erlaubt die Oberfläche eines GDS oder eines Reisebüroportals die Konfektionierung der Einzelbausteine aus jeweils dem gesamten Markt. Befindet man sich schon auf der Internetpräsenz einer einzelnen Airline, so ist der Zugriff auf deren Content-Provider beschränkt.

Innovative Distributionskanalstrategien werden also immer auch die indirekten Kanäle bedienen müssen, wenn sie nicht nur Billigflüge an Privatreisende platzieren wollen.

Aufbruch in die Neue Welt – New Distribution Capabilities

In dieser Gemengelage haben sich die Iata-Carrier seit geraumer Zeit die Entwicklung neuer Distributionskanäle mit flexiblen Möglichkeiten der Angebotsgestaltung auf die Fahnen geschrieben, sowohl im Hinblick auf die Differenzierung ihrer Leistungen (à la carte) als auch bezüglich der Erweiterung ihres Angebots (insbesondere zusätzliche Reiseprodukte).

Hierzu wurden bei Iata die Initiativen "New Distribution Capabilities" (NDC) zur Neuorganisation der marktseitigen Kommunikation (Distribution) und "One Order" zur Neuorganisation der Kommunikation zur Serviceerbringung (Produktion) ergriffen. Kern dieser Initiativen ist ein neuer Messaging Standard, der es erlaubt, Produkte beziehungsweise Aufträge (Tickets) flexibel zu konfektionieren. Dieser Nachrichtenstandard soll die restriktive Edifact-Welt durch eine neue, zeitgemäße XML-Welt ersetzen, in der die im WWW-verbundenen Kommunikationspartner Daten gemeinsam nutzen können – ein Standard also, der nicht nur im Luftverkehr die Grundlage der multilateralen Vernetzung von Systemen ist (Internet 4.0).

Zu NDC und innovativen Geschäftsmodellen zu deren Nutzung wurden in der Reihe Aviation-Management bereits in der Vergangenheit mehrere Beiträge veröffentlicht, unter anderem vom Verfasser selbst:

Die weiteren Beiträge in der aktuellen Serie werden die Leserschaft hierzu auf den neuesten Stand bringen.