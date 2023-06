Mögliche militärische Nutzung: Union fordert Flughafen-Prüfung

Der als "MedEvac" eingesetzte Airbus A310 der Luftwaffe steht am Flughafen Memmingen, von wo aus er Patienten aus Bayern zur Behandlung in nördliche Bundesländer transportiert.

Gibt es in Deutschland genügend militärisch nutzbare Flughäfen? Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, will das herausfinden.

Von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fordert er, das im Rahmen der bevorstehenden Nato-Großübung "Air Defender" zu prüfen.

Die Übung findet vom 12. bis zum 23. Juni über Deutschland statt. "Die Übung zeigt einmal mehr, dass wir die Verteidigung Europas in allen Dimensionen denken müssen", sagte Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Die Luftwaffe sei "das Mittel der schnellen Reaktion". So was müsse geübt werden. Die USA zeigten in diesen Tagen, dass sie "verlässlich an unserer Seite" stünden.

Für Deutschland zeige sich, dass man die "erforderliche Infrastruktur", hier vor allem Flugplätze, zur Verfügung stellen müsse. "Der Verteidigungsminister sollte hier den Bestand kritisch prüfen", so Wadephul.

Hauptsächlich werden in Deutschland die Militärflugplätze in Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Spangdahlem in Rheinland-Pfalz und Lechfeld in Bayern genutzt. In wie weit auch zivile Flughäfen geprüft werden sollen, blieb offen.