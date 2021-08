"Branche hat den Nimbus der Unangreifbarkeit eingebüßt"

Die Produktion soll wieder hochgefahren werden - nur fehlen nach Corona die Mitarbeiter. Wie an den Flughäfen drohen auch in der Luftfahrtindustrie personelle Engpässe. Denn viele Fachkräfte haben sich von der einstigen Wachstumsbranche abgewandt.

Nach den erheblichen Personalproblemen an deutschen Flughäfen könnte es auch in der Luftfahrt-Industrie zu Engpässen kommen. Corona könnte auch die Produktion bei Herstellern und Zulieferern in der Luftfahrtindustrie massiv behindern.

"Was wir sehen, ist, dass so ziemlich die gesamte Branche mit der Aufgabe beschäftigt ist, wie man das Hochfahren der Produktion bei Airbus mit dem Personal hinbekommen kann. Das wird auch als ernsthaftes Problem erkannt", sagte der Vorstand der Unternehmensberatung H&Z, Michael Santo, im Gespräch mit airliners.de.

Durch den harten Cut der Coronavirus-Pandemie habe die Luftverkehrs-Industrie sehr viele Fachkräfte verloren, die nun in andere Branchen abgewandert sind. "Sie sind nur schwer zurückzubekommen. Besonders in den mittelständischen Unternehmen ist die Situation angespannt", sagt Santo. Die Branche habe den Nimbus der Unangreifbarkeit eingebüßt.

Nach einer Umfrage geben bereits 36 Prozent der Unternehmen an, dass die Sicherstellung von ausreichend qualifiziertem Personal für sie eine Herausforderung darstellt. Das ist das Ergebnis einer Befragung des BDLI zur Post-Covid-Struktur der deutschen Luftverkehrsindustrie.

"Ich halte es für möglich, dass durch die Engpässe bei den Personalressourcen das Hochfahren der Produktion bei Airbus deutlich verlangsamt werden kann", betonte Santo.

Gerald Unger vom Personaldienst ARTS, erklärt auf Anfrage von airliners.de: "Die Personalbeschaffungsituation von luftfahrtechnischem Personal im industriellen Bereich lässt sich aktuell wohl nur bedingt mit der von Flughafenpersonal vergleichen."

"Im großen Stil Massenentlassungen"

Nach dem pandemiebedingten Rückgang von unter 60 Prozent erhole sich die Nachfrage im industriellen Bereich nur äußerst langsam. "Mit eintreten der Pandemie haben einige Kunden im Aerospace-Bereich, auch wenn sie nur bedingt betroffen waren, teilweise 100 Prozent der externen Kapazitäten freigesetzt", sagt Unger. "Andere Kunden haben über die Pandemie ihre Lieferantenstruktur und Lieferketten radikal umgestellt bzw. schon vorher bestehende Umstrukturierungs- oder Internationalisierungbestrebungen verstärkt vorangetrieben." Für ihn steht fest:

"Auch wenn aktuell die Besetzung einiger Vakanzen von unseren Kunden vereinzelt wieder nachgefragt werden, gehen wir nicht davon aus, in kürzerer Zeit das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen."

Bei ARTS liege das für 2021 prognostizierte Umsatzvolumen in diesem Sektor sogar noch wesentlich unter dem Umsatzvolumen des Geschäftsjahres 2020. "Von vielen unserer ehemaligen hochqualifizierten und spezialisierten Kollegen mussten wir uns leider trennen - aus Branchenkreisen ist mir bekannt, das auch andere Marktteilnehmer ebenso im großen Stil Massenentlassungen durchführen mussten, wenn sie die freigesetzten Kollegen nicht in anderen, an sich branchenfremden Industrien einsetzen konnten", erzählt Unger. Eben in der Pandemie sei das allerdings eine überaus schwierige Aufgabe für die Unternehmen.

Von den direkt betroffenen Kollegen - unter der Annahme, dass die meisten von ihnen andere Jobs finden konnten - kann nicht angenommen werden, dass sie einfach wieder "zurückkommen", sollte die Nachfrage in diesem Bereich bei den Dienstleistern tatsächlich wieder auf Vorkrisenniveau steigen, berfürchtet Unger. "Dafür werden wohl die erlebten Brüche und die erfahrene Unsicherheit zu einem zu massiven Vertrauensverlust geführt haben."

Insofern könnte bei steigender Nachfrage von ähnlichen Herausforderungen, wie im Flughafenbereich ausgegangen werden.

Michael Hähnel, Geschäftsführer von Trainico, sagte gegenüber airliners.de: "Auch wir haben uns während der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Krise der Branche umgestellt. Früher waren Umschulungsmaßnahmen oder Training für die Luftfahrt unser Steckenpferd, mittlerweile arbeiten wir vor allem für einen amerikanischen Autohersteller und qualifizieren Personal für die Produktion. Bei der Luftfahrt sieht es eher dünne aus. Nur ein paar Unternehmen aus der Branche fragen bei uns an, aber dabei geht eher um den kaufmännischen Bereich und nicht die Produktion."

"Noch kein großer Ansturm auf Personal"

Der große Ansturm auf Personal habe noch nicht wieder in der Luftfahrt eingesetzt. "Einige Personaldienstleister haben wieder etwas mehr Bedarf, aber bei weitem nicht so, wie vor Corona", berichtet Hähnel. "Ich glaube, wenn die Produktion erstmal wieder anläuft, ist eine Lücke da."

Die Situation in der Luftverkehrsbranche habe für ihn auch überraschende Seiten. "Das geschulte Personal kommt ja mit zeitlichem Versatz an, ein Kältemechaniker wird zum Beispiel 28 Monate geschult, bevor er eingesetzt werden kann. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum die Jobcenter und die Arbeitsagenturen auf die Bremse treten, wenn es um den Luftverkehr geht."

Hähnel hat da nicht nur ein konkretes Beispiel vor Augen. "Vor kurzem hatten wir eine junge Frau, die gerne Luftverkehrskauffrau geworden wäre, sie erhielt vom Jobcenter nur die Auskunft, dass sie das nicht finanzieren würden, da in dem Bereich ohnedies nur Personal abgebaut wird. Aber wissen Sie, wenn wir in 28 Monaten immer noch in der Pandemie stecken, haben wir ganz andere Probleme als nur die Luftverkehrsbranche."

Santo glaubt, dass viele der hochausgebildeten Fachkräfte gesehen hätten, "dass die Branche, die über 15 Jahre nur Wachstum kannte, auch in eine tiefe Krise stürzen kann. Diejenigen, die nun aus der Industrie rausgegangen sind, wollten sich anderthalb Jahre mit Kurzarbeitergeld eben nicht antun."

Schon in einigen Jahren werde man das Vorkrisenniveau in der Flugzeugproduktion wieder erreicht haben. "In den USA und China liegt der Bedarf wieder zumindest auf Vorkrisenniveau. Die Wachstumsmärkte der Zukunft liegen ohnedies in Asien." Im Luftverkehr wird es vermutlich sogar noch schneller gehen. "Wenn die Produktionszahlen von Airbus über dem liegen, was das Unternehmen angegeben hat, dann könnten wir in massive personelle Engpässe hineinlaufen", befürchtet Santo.