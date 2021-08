Neue technische Möglichkeiten, sich verändernde Anforderungen, gesellschaftlicher Wandel. Die Geschäftsmodelle in der Luftfahrt haben sich schon immer an die Rahmenbedingungen angepasst – mal langsamer und mitunter plötzlich und schnell. Die airliners.de-Serie "Airline-Geschäftsmodelle" in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) analysiert die aktuellen Veränderungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und Corona. Teil 7 von 8 hinterfragt die Zukunftsfähigkeit von Hub-and-Spoke-Systemen in Europa.

Durch die Corona-Pandemie ist der Luftverkehr weltweit eingebrochen, Kurzstreckenverkehre weniger stark als Langstreckenverkehre. Die Branche steht vor enormen Herausforderungen. Schon vor Corona gab es aber einen großen Anpassungsdruck auf die Geschäftsmodelle und die damit verbundenen Netzstrukturen der Linienfluggesellschaften, sei es das Geschäftsmodell der Low Cost Carrier oder das der Network Carrier.

Dieser Beitrag hinterfragt die Zukunftsfähigkeit von Hub-and-Spoke-Systemen in Europa, losgelöst vom Wettbewerbsdruck durch außereuropäische Drehkreuze etwa in den Golf-Staaten. Dazu werden zunächst für unterschiedliche Netzstrukturen relevante Verbindungsarten für Flugreisende definiert, bevor näher auf Möglichkeiten zur Nachfragebündelung im Luftverkehr und Stückkosteneffekte eines Hub-and-Spoke-Systems bei sich ändernden Wettbewerbsbedingungen eingegangen wird. Schließlich wird dargestellt, wie Umsteigeverbindungen durch innovative Netzstrukturen ohne zentrales Drehkreuz angeboten werden können. Insofern ist eine deutliche Anpassung der heute bestehenden Hub-and-Spoke-Systeme der Network Carrier zu erwarten, aber auch eine zunehmende Auflösung der entgegengesetzten Punkt-zu-Punkt-Systeme europäischer Low Cost Carrier.

Unterschiedliche Verbindungsarten für Flugreisende und Netzstrukturen

Passagiere im Luftverkehr nutzen zur Raumüberwindung vom Ursprungsflughafen („Origin“) zum Zielflughafen („Destination“) eine der nachstehenden Verbindungsarten:

Nonstop-Verbindung: Nach dem Start vom Ursprungsflughafen landet ein Flugzeug erst wieder am Zielflughafen.

Direktverbindung: Findet durchgängig unter einer Flugnummer statt und erfordert normalerweise keinen Flugzeugwechsel. Sie kann nonstop sein oder ein oder mehrere Zwischenstopps aufweisen.

Umsteigeverbindung: Hier wechselt ein Passagier das Flugzeug zwischen Abflug- und Zielort unter Nutzung einer von zwei Varianten: Online-Umsteigeverbindung: Passagier wechselt das Flugzeug, bleibt jedoch bei derselben Fluggesellschaft, Offline-Umsteigeverbindung: Passagier wechselt nicht nur das Flugzeug, sondern auch die Fluggesellschaft.



Als entgegengesetzte Netzstrukturen im Linienluftverkehr werden das Point-to-Point-System mit Nonstop-Verbindungen und das Hub-and-Spoke-System mit Umsteigeverbindungen unterschieden. Auf Direktverbindungen mit Zwischenstopps basierende Airline-Geschäftsmodelle finden sich heute meist im Regionalluftverkehr. Grundsätzlich bevorzugen Passagiere Nonstop-Verbindungen gegenüber Umsteigeverbindungen und bei Umsteigeverbindungen Online-Verbindungen gegenüber Offline-Verbindungen.

Der Unterschied zwischen Online- und Offlineverbindungen hat sich aus Kundensicht durch Codesharing, gerade im Kontext globaler Airline-Allianzen, in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend aufgelöst. Aus Anbietersicht bleibt wichtig, dass Online-Verbindungen innerhalb hierarchischer Strukturen einer Airline organisiert werden können, Offline-Verbindungen dagegen eine kooperative Koordination zwischen den beteiligten Airlines erforderlich machen.

Bei Hub-and-Spoke-Netzen lassen sich verschiedene Arten unterscheiden, etwa solche bei denen der Fokus auf der Verbindung von Langstreckenflügen liegt ("Hourglass Hub", Beispiel: Singapur mit Singapore Airlines) oder der Verbindung von Kurzstreckenflügen mit Langstreckenflügen ("Hinterland Hub", Beispiel Frankfurt mit Lufthansa). Ähnlich gibt es Punkt-zu-Punkt-Netze mit einem regionalen, kontinentalen oder interkontinentalen Kontext.

Nachfragebündelung mit und ohne Umsteigeverbindungen

Als Schlüsselfaktor für den Erfolg von Hub-and-Spoke-Systemen im Linienluftverkehr gilt die Fähigkeit, die Passagiernachfrage zu bündeln und das damit verbundene Potenzial zur Senkung der Stückkosten beziehungsweise der Kosten pro angebotenen Passagierkilometer. Eine Bündelung der Nachfrage ist jedoch auch ohne ein Hub-and-Spoke-Netz möglich. So ist ein Milk-Run-System eine konzeptionelle Alternative zum Hub-and-Spoke-System, mit dem die Nachfrage über Direktverbindungen statt Umsteigeverbindungen gebündelt werden kann.

Bei einem Milk Run steuert eine Fluggesellschaft nacheinander verschiedene Flughäfen oft in Form einer Rundtour an. In diesem Kreislauf können Passagiere an jedem Flughafen ein- und aussteigen. Ein Milk Run zielt mit seinen Direktverbindungen auf eine hohe Sitzplatzauslastung. Entsprechend kann ein zentrales Drehkreuz für Umsteigeverbindungen entfallen. Historisch betrachtet war das Milk-Run-System eine im Linienluftverkehr gängige Netzstruktur, die erst mit dem Aufkommen von Hub-and-Spoke-Systemen in den Hintergrund gerückt ist.

Eine Nachfragebündelung durch Angebotskonsolidierung ermöglichen auch Airline-Allianzen, Unternehmensfusionen ("Mergers"), Unternehmenskäufe ("Acquisitions") sowie Gemeinschaftsunternehmen ("Joint Ventures") von Fluggesellschaften. Inwieweit Joint Ventures künftig globale Airline-Allianzen wie die von Lufthansa in den 1990er Jahren initiierte Star Alliance ersetzen und nicht nur ergänzen, bleibt abzuwarten. Airline Joint Ventures schaffen aus Kundensicht ein kombiniertes Streckennetz mit mehr Flugmöglichkeiten, gerade auf Langstrecken. Ein frühes und zugleich erfolgreiches Beispiel ist das transatlantische Joint Venture von Lufthansa mit United Airlines und Air Canada.

Die im Netzmanagement der beteiligten Airlines koordinierten Flugpläne schaffen Potenziale zur Nachfragebündelung, sowie einer besseren Auslastung der angebotenen Kapazitäten, mit reduzierten Stückkosten als Konsequenz. Aufgrund der sogenannten Metallneutralität macht es für Vertrieb und Pricing zudem prinzipiell keinen Unterschied, ob mit eigenem Gerät oder Partnergerät durchgeführte Flüge vermarktet werden. Die gemeinsame Vermarktung ermöglicht den Einsatz größerer, stückkostenoptimaler Flugzeuge. Joint Ventures können damit wie Hub-and-Spoke-Systeme stückkostensenkend wirken.

Kosten von Umsteigeverbindungen und Nonstop-Verbindungen

Beim Vergleich von Hub-and-Spoke mit Point-to-Point wird häufig auf die Kostenvorteile des Hub-and-Spoke-Systems verwiesen. Dazu wird oft eine Abbildung zur Veranschaulichung verwendet, die ausgehend von n als Gesamtzahl der Flughäfen in einem Streckennetz für das Hub-and-Spoke-Netz 2(n-1) richtungsgebundene Verbindungen darstellt und n(n-1) richtungsgebundene Verbindungen für das Punkt-zu-Punkt-Netz.

Für n=10 ergeben sich beispielsweise 18 Verbindungen bei Hub-and-Spoke, dagegen 90 Verbindungen bei Punkt-zu-Punkt. In der einfachen graphischen Darstellung bleibt aber außen vor, dass die durchschnittliche Flugzeuggröße in einem Hub-and-Spoke-System bei gegebenem Verkehrsaufkommen größer sein muss als bei einem Punkt-zu-Punkt-System. Außerdem wird für Punkt-zu-Punkt ein vollvermaschtes Netz unterstellt, in dem jeder Knoten des Netzes mit jedem anderen Knoten im Netz verbunden ist. Solche vollvermaschte Punkt-zu-Punkt-Netze gibt es in der Praxis nicht.

Umsteigeverbindungen beinhalten Umwege und mindestens einen zusätzlichen "Landing and Take Off" (LTO)-Zyklus im Vergleich zur Nonstop-Verbindung, der an den großen europäischen Drehkreuzen mit vergleichsweise hohen Flughafengebühren verbunden ist. Umsteigeverbindungen in einem Hub-and-Spoke-System verursachen für die jeweilige Fluggesellschaft weitere, erhebliche Kosten für den Betrieb des Drehkreuzes, etwa über die vorzuhaltende aufwändige Infrastruktur am Boden.

Schematische Darstellung der Geschäftsmodelle Point-to-Point und Hub-and-Spoke © airliners.de / Hendrik Rybicki

Zudem besteht das Problem der zeitlichen Koordination ankommender und abfliegender Flugzeuge mit langen Standzeiten gerade an den Zubringerflughäfen. Als Konsequenz einer geringen zeitlichen Flugzeugauslastung ("Aircraft Utilization") resultiert ein hoher operativer Aufwand pro Blockstunde. Hinzu kommt die potenziell kostenträchtige Anfälligkeit des Hub-and-Spoke-Systems für Unregelmäßigkeiten, gerade wegen des hohen Propagationsrisikos von Unregelmäßigkeiten an einem Drehkreuz, wie es im gleichen Maß in einem dezentral strukturierten Punkt-zu-Punkt-System nicht besteht, sowie das Problem zu Spitzenzeiten überlasteter Kapazitäten an den Drehkreuzen.

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass sich die Stückkosten als Kosten pro angebotenen Passagierkilometer bei Umsteigeverbindungen in einem Hub-and-Spoke-System ungünstiger entwickeln als die der Nonstop-Verbindungen in einem Punkt-zu-Punkt-System.

Um die Klimakosten des Luftverkehrs zu internalisieren, werden Preissurrogate für CO2-Emissionen und auch für Nicht-CO2-Emissionen des Luftverkehrs durch die Politik forciert, sei es über eine Verschärfung der nationalen CO2-Steuer, durch höhere Preise für Verschmutzungsrechte im Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU-ETS) oder im Rahmen des weltweiten "Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation" (Corsia) der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation Icao. Dadurch werden verstärkt Umwege im Luftverkehr bestraft.

Durch die Klimadiskussion wird außerdem der Druck auf die Luftverkehrsbranche weiter zunehmen, gerade nationale Kurzstreckenverkehre auf die Schiene zu verlagern. Der Ersatz von Flügen als Zubringer durch Züge wird Auswirkungen auf die Kundenakzeptanz und Kosten von Hub-and-Spoke-Systemen haben. Neue Flugzeugtechnologien, etwa sparsame und kostengünstige kleinere Langstreckenflugzeuge, Schmalrumpfflugzeuge mit Langstreckentauglichkeit, aber auch neue Flugzeugtypen für Kurzstreckenverkehre, werden mit deutlich niedrigeren Stückkosten als ihre Vorgänger operieren. Dies würde weiter verstärkt, wenn moderne Avionik auf Kurzstreckenflügen im Linienluftverkehr den Betrieb mit nur einem Piloten ermöglicht. Dadurch reduziert sich die Notwendigkeit zur Nachfragebündelung über Drehkreuze.

Umsteigeverbindungen in Mesh-Netzen ohne zentrales Drehkreuz

Hybridisierung ist seit gut zehn Jahren das Leitmotiv in der europäischen Airline-Branche (vgl. dazu den Beitrag "Low cost carriers going hybrid: Evidence from Europe" von Klophaus et al. (2012)). Fluggesellschaften können nicht mehr einfach als Low Cost Carrier oder Netzwerk Carrier gekennzeichnet werden. Stattdessen entwickeln viele Fluggesellschaften ein hybrides Geschäftsmodell.

Low Cost Carrier sind zudem heute häufig Teil eines Konzerns, zu dem auch Netzwerk Carrier gehören (zum Beispiel Eurowings im Lufthansa-Konzern). Das dem Streckennetz zugrundeliegende Gestaltungsprinzip gilt als wichtigstes Merkmal zur Unterscheidung von Airline-Geschäftsmodellen.

Wenn es um die Netzstruktur einer Fluggesellschaft geht, konzentriert sich gerade die wissenschaftliche Diskussion immer noch auf die Dichotomie zwischen Punkt-zu-Punkt und Hub-and-Spoke. Solch eine dichotome Einteilung von Netzstrukturen spiegelt wahrscheinlich nicht mehr die zukünftige Praxis wider, auch wegen der oben beschriebenen sich ändernden Wettbewerbsbedingungen für die Luftverkehrsbranche.

Ein Netzmodell, welches sich quasi als Mischform zwischen Punkt-zu-Punkt und Hub-and-Spoke einordnet, ist das sogenannte Mesh-Netz. Es handelt sich um eine alternative Topologie zu Hub-and-Spoke, mit der eine Fluggesellschaft Online-Umsteigeverbindungen auf einem einzelnen Ticket anbieten kann, um Passagieren das Umsteigen zwischen Flügen zu ermöglichen, die von dieser Fluggesellschaft operiert werden.

Ein Mesh-Netz kombiniert dabei vorhandene Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit maximal zulässigen geografischen Umwegfaktoren und Schwellenwerten für das Verbindungszeitfenster beim Passagiertransfer am Umsteigeflughafen. Ryanair testet in seinem Streckennetz derartige Online-Umsteigeverbindungen an ausgewählten Flughäfen (vgl. für eine vertiefende Darstellung den Beitrag "Mesh network as a competitive advantage for European LCCs: An alternative topology to hub-and-spoke for selling online connections" von Klophaus et al. (2021)).

Obwohl ein Mesh-Netz im Vergleich zu einem Hub-and-Spoke-Netz mit ähnlicher Anzahl von Knoten zu geringeren Erlösen mit Umsteigepassagieren führen kann, wird dieser negative Effekt auf die Erlöse möglicherweise durch niedrige operative Kosten mehr als kompensiert. In einem dezentralen Mesh-Netz mit einer großen Anzahl von Flughäfen, die als Umsteigeknoten dienen, lassen sich etwa lange Turnaround-Zeiten am Drehkreuz wie auch lange Standzeiten an den Zubringerflughäfen eines Hub-and-Spoke-Netzes vermeiden.

Darüber hinaus fehlt eine Knotenhierarchie. In einem Mesh-Netz ist es grundsätzlich möglich, Umsteigepassagiere an jedem Zwischenknoten zu bedienen. Während das Potenzial für Umsteigepassagiere an jedem einzelnen Zwischenknoten in einem Mesh-Netz vergleichsweise gering sein mag, kann das Angebot von Online-Umsteigeverbindungen über viele Zwischenknoten letztlich doch zu einer großen Anzahl von Umsteigepassagieren führen. Das Mesh-Netzkonzept kann somit als Mittelweg zwischen Punkt-zu-Punkt und Hub-and-Spoke angesehen werden und bietet Fluggesellschaften konzeptionell eine zusätzliche Perspektive, um Wettbewerbsvorteile mit Umsteigeverbindungen zu schaffen.

Fazit

Ein Hauptvorteil des Hub-and-Spoke-Systems gegenüber dem Punkt-zu-Punkt-System besteht darin, Umsteigeverbindungen durch Nachfragebündelung zu ermöglichen, die als Nonstop-Verbindungen unter Marktbedingungen nicht angeboten werden können. Nachfragebündelung ist aber auch ohne Umsteigeverbindungen möglich, zumal Passagiere Nonstop-Verbindungen gegenüber Umsteigeverbindungen bevorzugen.

Auch gegenüber Direktverbindungen, die bei einem Zwischenstopp durchgängig unter einer Flugnummer stattfinden und keinen Flugzeugwechsel erfordern, führen Umsteigeverbindungen für Passagiere regelmäßig zu längeren Gesamtreisezeiten. Für Hub-and-Spoke-Systeme wird zudem das Argument von Stückkostenvorteilen im Vergleich zu Punkt-zu-Punkt-Systemen angeführt.

Die Ausführungen in diesem Beitrag haben aber verdeutlicht, dass dieses Argument durchaus kritisch hinterfragt werden kann. Entwicklungen im Marktumfeld, getrieben durch neue Flugzeugtechnologien und die Diskussion zur Klimawirkung des Luftverkehrs, lassen zudem eine Verschiebung der relativen Stückkostenposition von Umsteigeverbindungen über Drehkreuze zugunsten von Nonstop- und Direktverbindungen erwarten.

Entsprechend sollte das Netzmanagement der Network Carrier neu bewerten, inwieweit Umsteigeverbindungen mit einem zentralen Drehkreuz ergänzt oder sogar ersetzt werden sollen, etwa durch eine Wiederbelebung eines Milk-Run-Systems für Direktverbindungen mit Zwischenstopps oder durch ein verstärktes Angebot von Umsteigeverbindungen in einem dezentralen Mesh-Netz über die Nutzung vorhandener Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Insbesondere für die großen europäischen Low Cost Carrier scheint das Mesh-Konzept zudem eine vergleichsweise kostengünstige Netzstrategie zur Erzielung von Erlösen mit Umsteigepassagieren zu sein.

Über den Autor Prof. Dr. Richard Klophaus © privat Richard Klophaus ist Professor im Fachbereich Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms. Dort leitet er u.a. die dualen und englischsprachigen Bachelor-Studiengänge "Air Traffic Management" und "Aviation Management". Professor Klophaus war Gastprofessor an der University of British Columbia, Vancouver, und am "Institute of Transport and Logistics Studies" der Business School der University of Sydney. Nach Studium und Promotion an der Universität Mannheim und der Schulich School of Business, Toronto, arbeitete er in Fach- und Führungspositionen bei der Deutschen Lufthansa in den Bereichen Netzmanagement, Preisgestaltung und Revenue Management.

