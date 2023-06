Sommerflugplan 2024: Finnair erhöht Frequenzen nach Deutschland

Finnair hat ihren Sommerflugplan für 2024 aktualisiert reagiert damit auf die gestiegene Nachfrage in Nord- und Westdeutschland. Nach Düsseldorf und Hamburg bietet Finnair künftig sieben beziehungsweise sechs zusätzliche wöchentliche Verbindungen ab Helsinki an.

Finnair baut das Deutschland-Angebot aus. Die Airline verbindet Helsinki bereits mit Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München und fliegt überall mindestens zwei Flüge täglich, nach Berlin öfter.

Demnächst kommt auch in Hamburg eine weitere Rotation dazu, um Hamburg in Helsinki besser an die morgendlichen Langstrecken anzubinden.

In Ergänzung zu den täglichen Mittags- und Abendfrequenzen bedient Finnair die Route zwischen Helsinki und Düsseldorf 2024 sonntags bis freitags zusätzlich morgens.

Sowohl Hamburg als auch Düsseldorf werden mit Airbus- und Embraer-Jets angeflogen.