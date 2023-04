Ein Bauarbeiter schaut in die Baustelle der U81 am Flughafen Düsseldorf

Der Flughafen Düsseldorf gehört schon heute zu den Airports mit einer ungewöhnlich komplexen Verkehrsanbindung. Als Point-to-Point-Airport sind andere Ansprüche zu erfüllen als etwa bei einem Drehkreuz wie Frankfurt am Main. Die meisten Fluggäste kommen an, reisen ab, aber nur wenige steigen um. Mit Eurowings gibt es zwar am Düsseldorfer Platz nennenswerten Umsteigeverkehr, doch der steht in keinem Verhältnis zu dem an großen Drehkreuzen.

Entsprechend muss die landseitige Infrastruktur ausgelegt sein. So hat der Flughafen Düsseldorf nach eigener Darstellung rund 20.000 Parkplätze. 2019 war das nicht genug, so musste der Flughafen noch Plätze des Messegeländes nutzen. Verglichen mit anderen Flughäfen ist das enorm: Der sehr viel größere Flughafen Frankfurt hat gerade einmal 15.000 öffentliche Parkplätze.

Hier kommt die neue Düsseldorfer Stadtbahnlinie U81 ins Spiel. Die Erweiterung der Stadtbahn, die in Düsseldorf zum Teil unterirdisch wie eine U-Bahn und zum Teil oberirdisch wie eine Straßenbahn verkehrt, ist ein wichtiges Element für die zukünftige Intermodalität des Flughafens. Ihr Bau am Flughafen hat bereits deutliche Fortschritte gemacht.

Von der Tunnelmündung (rechts) bis zur Rampe zum Nordstern. © airliners.de / Andreas Sebayang

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/04/dsc-2990-nluyci__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} }

Sie soll den Flughafen unter anderem mit dem Bereich rund um die Messe und das Stadion verbinden. Vor allem soll sie aber direkt nach Süden in die Innenstadt von Düsseldorf fahren. Damit wird sie für Passagiere und Flughafenpersonal auf vielen Relationen schneller als die anderen Bahnanbindungen des Flughafens.

Der Flughafen rechnet zusätzlich damit, dass mit der Infrastruktur der U81 auch der Bus-Event-Verkehr eingestellt werden kann. Bisher fahren bei großen Veranstaltungen Busse zwischen Messe und Flughafen, die allerdings nicht besonders schnell durch den Verkehr und den Stau kommen.

Das große Kreuz von Autobahn A44 und die B8 (der sogenannte Nordstern) ist heute schon stark belastet. Vor allem im Berufsverkehr ist die Staugefahr hoch.

Die Überwerfung der U81 über den Nordstern. © airliners.de / Andreas Sebayang

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/04/dsc-2994-CqAQep__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} }

Die U81 hingegen nutzt eine riesige Überwerfung über den Nordstern und braucht in Richtung Freiligrathplatz – der nächsten Haltestelle nahe der Messe – nur ein paar Minuten. Die Umgehung des stark belasteten Nordsterns wäre ein "riesen Vorteil", wie etwa Dr. Andreas Kraus als Leiter der Abteilung Corporate Development des Flughafens airliners.de sagt.

Betriebliche Details und Weiterführungen

Konkrete Szenarien und Takte für die neue U-Bahn gibt es aber noch nicht. Dafür ist es laut Rheinbahn auch noch zu früh.

Ob es etwa einen Messe-Event-Verkehr mit einer eigenen Linie zwischen Flughafen und Messe geben wird, steht noch nicht fest, so naheliegend dies auch sein mag. Die prinzipielle Möglichkeit für einen Messe-Flughafen-Verkehr ist längst gegeben. Dafür müssten Züge am Freiligrathplatz nach Westen abbiegen. Die notwendigen Weichen und Gleise für diese Linienführung lagen dort schon vor Baubeginn der U81.