Kurz- und Mittelstreckenflüge sollen durch Bahnen ersetzt werden. Doch dafür braucht es am Boden erst einmal die notwendige Technik. Vor allem die Magnetbahn kommt dank China, aber auch Deutschland, wieder ins Gespräch. Im ersten Teil unserer Serie um Luftfahrt-Konkurrenzkonzepte am Boden geht es um das Potenzial als Kurzstreckenersatz.

Darf es ein bisschen mehr sein? 300, 620 oder 1000 Kilometer pro Stunde ist mit aktuellen Bodenverkehrskonzepten abseits des Systems Rad/Schiene angedacht. In zwei Teilen betrachtet airliners.de die zunehmende Verbreitung der Magnetschwebebahntechnik, auch als Ersatz für die Kurzstreckenflüge, und das Hyperloop-Konzept, das in der Zukunft sogar die Mittelstrecke angreifen könnte.

Was fällt einem als Erstes beim Thema Magnetbahn ein? Hierzulande vermutlich die Transrapid-Rede des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Wer das Thema abwürgen will, der greift also zu dem Tiefschlag mit einem Stoiber-Witz. Sachliche Diskussionen sind dann erst einmal passé.

Dabei ist die Technik gar nicht so lächerlich. In den vergangenen Jahren kam die Magnetbahn sogar vielfach wieder ganz neu in den Fokus. Neuentwicklungen der Magnetschwebetechnik gibt es unter andrem in Südkorea, Japan und vor allem in China. Auch Deutschland ist wieder dabei.

Doch welche Möglichkeiten gibt es? Da ist natürlich der untere Geschwindigkeitsbereich. Alle vier genannten Länder haben ein Produkt mindestens im Testbetrieb, dass unter 160 km/h fahren kann. Für eine Magnetbahn ist das langsam. Für ein Rad-Schiene-Systeme hingegen bereits aufwendig beim Streckenbau. Diese Systeme, wozu auch das deutsche Transport System Bögl gehört, das derzeit in China getestet wird, in Hamburg als Frachttest gebaut wird und möglicherweise auf dem Flughafen München als Naherschließung genutzt wird, werden in diesem Artikel allerdings nicht betrachtet, auch wenn sie als Flughafenzubringer durchaus geeignet wären. Sie fallen damit in der Regel in die Nah- und Regionalverkehrssysteme.

Wenn High Speed durch neue Systeme zu Medium Speed wird

Für eine Betrachtung der möglichen Konkurrenzsysteme zum Kurzstreckenflug sind die Hochgeschwindigkeitssysteme ab 300 km/h aufwärts interessant. Diesbezüglich sind derzeit nur noch zwei Länder im Rennen: Japan und China.

China hat im Prinzip vier Systeme mit dem deutschen Transrapid. Letzterer ist schon lange im Einsatz und das Vorbild für weitere Entwicklungen. Eine Neuentwicklung, die dem Transrapid sehr ähnlich sieht, ist für Geschwindigkeiten bis 300 km/h angedacht. Die Idee ist, damit Städte auch in Gegenden, die enge Kurvenradien benötigen, schnell zu verbinden, wie magnetbahn.org berichtet. Zum Prototypen, der von der Tongji Universität vorgestellt wurde, gibt es allerdings bislang nur wenige Informationen.

Auf teure Tunnel kann oft verzichtet werden

Trotzdem kann der "Medium Speed"-Zug durchaus eine Konkurrenz für den Kurzstreckenverkehr in der Luft. Allerdings nur in speziellen Situationen wie in geologisch anspruchsvollen Gebiete wie Bergregionen. Nicht selten gibt es Luftverkehr zwischen zwei Städten, weil der Bau einer Eisenbahn eine enorme Herausforderung ist. Das Rad-Schiene-System ist für große Steigungen und Steilkurven mit hoher Geschwindigkeit nicht geeignet. Zumal Hochgeschwindigkeitszüge nicht besonders schnell beschleunigen.

Ergo müssen vor allem Tunnel gebaut werden und die Ansprüche an den Unterbau hoch. Der Unterbau ist wichtig, um die enormen Kräfte von schweren Schnellzügen zu verteilen. Steilkurven (per sogenannter Gleisüberhöhung) sorgen zusätzlich für Druck auf das Gesamtsystem und damit die Wartung. Wer sich Schnellfahrstrecken im Kontext der Geschwindigkeit anschaut, der wird - etwa auf openrailwaymap.org - schnell feststellen, dass Kurven vermieden werden.

"Medium Speed"-Magnetbahn auf der Teststrecke der Tongji Universität. © Tongji Universität

Der Bau solcher Projekte dauert dann auch gerne mal länger als ein Jahrzehnt, die Planungsphase noch nicht einmal betrachtet. Oft ein Grund, den Luftverkehr weiterzubetreiben, insbesondere wenn nur eine Handvoll Rotationen mit dem Zug ersetzt werde könnte. Zudem kann die Nachfrage über Flugzeuge ohne große Infrastrukturkosten gut angepasst werden. Entweder durch größere Maschinen oder durch eine höhere Frequenz - sofern die Flughäfen noch Kapazität haben.

Schnellerer Bau mit vorgefertigten Teilen

Fertigteilsysteme, wie eben Magnetbahnen, können hier Vorteile gegenüber traditioneller Bahntrassen ausspielen. Streckenelemente des Fahrwegs werden woanders produziert und dann nur noch auf die vor Ort zu bauenden Betonstützen eingesetzt, die sogar über bestehende Infrastruktur geführt werden kann, etwa Autobahnen oder Bahntrassen. Im Detail gibt es jedoch Unterschiede. Während Transrapid-Technik einen recht schlanken Fahrweg hat, der vom Zug umschlossen wird, benötigen die Supraleiter-Magnetbahnen älteren Werbevideos nach mehr Platz, da der Fahrweg den Zug umschließt.

Die Vorteile bleiben aber, wie etwa das Befahren von Kurven mit hoher Geschwindigkeit. Zusätzlich sind Steigungen und Gefälle für die Technik kein großes Hindernis. Mit dem Antrieb im Fahrweg ließe sich so manche Gebirgsregion mit weniger Tunnelbauten anschließen. Das gilt sowohl für die neue "Medium Speed"-Magnetbahn wie auch die neuen Hochgeschwindigkeitsvarianten. Das technisch Machbare bei Steigungen und Kurven verschiebt sich im Vergleich zur Eisenbahn.

China will 600 km/h erreichen

Derweil fährt bereits seit vielen Jahren ein Transrapid in Shanghai zwischen Stadt und Flughafen. Die längst im Betrieb befindliche Magnetbahn mit 430 km/h, erfüllt einen Nahverkehrszweck hat. Sie war gewissermaßen eine Zwischenstufe nach derzeitigem Stand nicht weiter verfolgt wird. Stattdessen hat China mit mutmaßlich ähnlicher Technik einen großen Schritt zu 600 km/h ins Auge gefasst. Mit Supraleitern soll es später sogar noch schneller gehen.

Die prinzipielle Machbarkeit der Systeme ist dabei schon belegt. Geschwindigkeitstests fehlen aber noch. Wobei der Transrapid hier schon viel geleistet hat. Schnellfahrweichen sind seinerzeit für 500 km/h in Geradeausstellung spezifiziert worden. Abbiegend waren immerhin noch 200 km/h möglich. Das ist etwas weniger als bei einer Rad-Schiene-Weiche, die mit 220 km/h abzweigend befahren werden kann. Das gleicht eine Magnetbahn durch die höhere Beschleunigung wieder aus

Interessant ist hierbei, dass der chinesische Eisenbahnhersteller CRRC Überlegungen verfolgt, die Transrapid-Teststrecke im Emsland zu reaktivieren. Die steht schließlich ungenutzt herum. Über die Hintergründe hat magnetbahn.org früh berichtet. Kurze Zeit später bestätigte der Betreiber der Versuchsanlage diese Überlegungen.

Derartig ungewöhnliche Konstellationen, ein chinesischer Zug auf einer deutschen Teststrecke, lassen sich leicht erklären. Es gibt einfach einen Mangel an Infrastruktur. Eisenbahntestringe gibt es weltweit genug. Transrapid-Basisstrecken hingegen kaum. Die Überlegungen sind auch ein Hinweis darauf, wie nah der Zug mit seinem 600 km/h-Ziel an der Transrapid-Technik sein muss. Der Vorteil dieser Technik liegt auch auf der Hand: Sie ist im Prinzip fertig und dank Shanghai auch über ein Jahrzehnt lang in der Praxis getestet worden. Jetzt muss eigentlich nur noch optimiert werden.

Der nächste Schritt wird in China allerdings auch schon geplant und könnte Geschwindigkeiten jenseits der 600 km/h bringen. Hier wird es aber noch einige Jahre brauchen, bis das System in den Betrieb gehen kann. Grundtests mit der neuen Supraleiter-Technik fehlen noch. China hält sich diesbezüglich noch recht bedeckt. Prinzipiell geht es beim Supraleiter darum, mit einer enormen Temperaturabsenkung die elektrischen Widerstände zu reduzieren, was im Gegenzug für besonders leistungsfähige Magneten sorgt.

Japan ist schon am Bauen

Während sich China noch auf diese neue Geschwindigkeitsklassen vorbereitet, ist Japan zumindest in Tests längst dort angekommen. SCMaglev (Super Conducting Maglev) nutzt ebenfalls Supraleitertechnik. Die Magneten im Fahrzeug werden auf -269 Grad Celsius heruntergekühlt. Japan erforscht, wie auch Deutschland, seit Jahrzehnten die Magnetschwebebahntechnik. 600 km/h sind prinzipiell kein Problem für den Chūō-Shinkansen, der damit auch den Rad-Schiene-Rekord gebrochen hat. In der Praxis sollen es aber nur 500 km/h werden.

Mehr als 40 Kilometer Teststrecke gibt es bereits, die nun vervollständigt werden soll. Sie steht passenderweise zwischen Tokyo und Nagoya und soll später bis Osaka fortgeführt werden. Auswirkungen auf den Flugverkehr lassen sich hier schwer abschätzen. Die Japaner haben seit 1964 den Shinkansen auf der Strecke. Die Magnetbahn wird also eher zur Entlastung des Shinkansen sorgen.

Bis Nagoya soll der Fahrweg bis zum Jahr 2027 fertiggestellt werden. Der Shinkansen, der mit der Magnetbahn ergänzt wird, braucht mit der schnellsten Kategorie (Nozomi) nur 95 Minuten. Selbst die Hikari-Züge schaffen die Strecke mit vielen Zwischenstopps zwischen 101 Minuten und zwei Stunden. Das ist in der Theorie bereits schnell genug, um Flüge im Originärverkehr abzulösen. Völlig unnötig wurden die Flüge aber nicht. Tokyo Narita, als wichtiger Interkontinental-Flughafen, aber auch Tokyo Haneda, sind nicht an die Hochgeschwindigkeitsnetze angebunden. Das ist auch in naher Zukunft nicht geplant, sodass Zubringerflüge weiter notwendig blieben.

Service spielt eine Rolle

Mit der Magnetbahn reduziert sich die Fahrzeit dann auf geplante 40 Minuten. Dann ist zu erwarten, dass Umsteigepassagiere die Magnetbahn als Zubringer erwägen, trotz zusätzlichem Umstieg in Tokyo zum Flughafenzubringer. Es gibt allerdings auch eine japanische Eigenart, die den Anschluss per Zug wahrscheinlicher macht. Üblicherweise verreist die japanische Bevölkerung nicht mit Gepäck im Zug. Stattdessen gibt es zuverlässige Service-Angebote, auch bekannt als Takkyubin.

Das ist mit dem Gepäckservice der Deutschen Bahn nur bedingt vergleichbar. Der erlaubt beispielsweise keine Lieferung an oder die Abholung von Flughäfen. Das macht den Service für Fluggäste unbrauchbar. In einem weiteren Schritt wird dann bis 2045 nach derzeitiger Planung Osaka und damit die Kansai-Region angeboten, die nochmals 27 Minuten weiter entfernt ist.

Beschleunigungsprofile von Magnetbahn und Hochgeschwindigkeitseisenbahn. © SCMaglev

Die technischen Daten zeigen zudem, wie schnell die japanische Magnetbahn beschleunigen kann. 581 km/h erreicht das System bereits nach 8,9 Kilometern. Der Vergleichszug braucht für das Erreichen von 300 km/h hingegen 11,1 Kilometer. Auffallend ist, dass die Beschleunigungskurve ab etwa 80 km/h bei der Eisenbahn stark abflacht, während die Magnetbahn, trotz des enormen Luftwiderstands, bei hohen Geschwindigkeiten selbst bei 300 km/h noch schneller beschleunigt als die Eisenbahn.

Hierbei ist anzumerken, dass Shinkansen-Züge der Baureihe N700 mit einer Anfangsbeschleunigung von 0,72m/s2 nur etwas langsamer als durchschnittliche Nahverkehrszügen beschleunigen. Für einen Hochgeschwindigkeitszug ist das beachtlich.

Allgemein betrachtet und auf andere Länder angewandt hat das Konzept ein hohes Potenzial, wichtige Verbindungen über den Luftweg zu ersetzen, so wie seinerzeit etwa die Einstellung des Flugverkehrs zwischen Hamburg und Berlin oder Köln und Frankfurt am Main, nachdem es entsprechende Schnellfahrangebote mit dem ICE gab. Die Voraussetzungen müssen aber erst einmal geschaffen werden.

In Japan spielt dabei aber auch das Gesamtpaket aus Schnelligkeit und Service-Angebot eine gewisse Rolle, da die Flughäfen in dem Land in der Regel recht weit von den Hochgeschwindigkeitsbahnhöfen entfernt sind. Fukuoka ist eine der wenigen Ausnahmen dort. Zudem ist das Angebot so zuverlässig, dass für Deutschland riskant wirkende Umstiege kein Problem sind. Verbindungen wie Osaka und Tokyo werden zudem mehrfach in der Stunde angeboten. Das wird auch bei der Magnetbahn der Fall sein.

Paris und Warschau in schnellen 12 Stunden?

Während man in China und Japan davon ausgehen kann, dass zeitnah Hochgeschwindigkeitsmagnetbahnen in Betrieb gehen, ist das für Europa noch nicht absehbar. Hier müsste erst ein Umdenken stattfinden und zwischen den Ländern viel koordiniert werden. Die Flugfrequenz von Warschau nach Paris zu erhöhen ist beispielsweise kein großes Problem. Bei einer Flugzeit von 2:30 Stunden lohnt sich auch mal der Einsatz einer größeren Maschine, sofern das Potenzial da ist.

Diese Strecke hat auch das deutsche Bundesverkehrsministerium wieder als Eisenbahnverbindung ins Spiel gebracht. Eine Hochgeschwindigkeitsverbindung auf dem Rad-Schiene-Konzept zwischen Paris und Warschau soll wieder aufgebaut werden. Schon 2025 könnte es soweit sein, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Realistisch erscheint das aber nicht. Denn im Unterschied zum Luftverkehr gibt es einige Regeln zu beachten und es braucht Züge, die mit den Strom- und Sicherungssystemen in Polen, Deutschland, Belgien und Frankreich zurechtkommen. Eine Zulassung eines solchen Zuges erscheint bis 2025 unrealistisch. Prinzipiell möglich wäre dies: Der Thalys PBKA kommt mit vier Strom- und acht Sicherungssystemen zurecht. Allerdings mit dem Nachteil, dass der Zug auch unterschiedliche Leistungen erbringt und nicht überall seine Höchstgeschwindigkeit ausfahren kann.

Die angedachte Zeit für den Laufweg von über zwölf Stunden zwischen Paris und Warschau ist außerdem auf weiten Strecken keine Alternative für Kurzstreckenflüge mit maximal 2:30 Stunden, die in hoher Frequenz über den Tag verteilt angeboten werden können. Fehlende Hochgeschwindigkeitsabschnitte in Deutschland und Polen werden absehbar nicht ergänzt, zumal Abschnitte von Berlin nach Köln und Frankfurt ohnehin an ihrer Kapazitätsgrenze sind. Sehr viel mehr Züge lassen sich zu Spitzenzeiten dort nicht in die Trassen planen. Zug statt Flug? Nicht auf dieser Verbindung.

Magnetbahntechnik bietet einen Neuanfang

Es braucht also viel Infrastruktur und neue Züge für ein attraktives Angebot, um auch nur ansatzweise Fluggäste vom Flugzeug wegzulocken. Die oben genannten Hürden würde eine neues, auf Magnetbahntechnik aufsetzendes System hingegen weitestgehend überwinden können. Kompatibilität zu Strom- und Sicherungsystemen braucht es nicht. Das ist wie eine U-Bahn, dort wird auch wenig Rücksicht auf andere Systeme genommen.

Der sortenreine Betrieb sorgt zudem für weniger Komplexität und damit zu erhöhter Pünktlichkeit. Dank hoher Steigfähigkeit lassen sich vergleichsweise einfach Autobahnen überqueren und auch Naturschutzgebiete, die sonst Brücken für die Tierwelt, sogenannte Grünbrücken brauchen, lassen sich leichter lösen, indem die Trasse einfach auf Abschnitten aufgeständert wird. Kapazitätsprobleme im Eisenbahnnetz werden so auch umgangen. Potenziale gibt es auch bei der Planung. Für schwierige Gebiete, für die enormer Aufwand notwendig ist, können leichter umfahren oder überfahren werden, mit geringen Auswirkungen auf die Fahrzeit. Die Schnellfahrstrecke Berlin München (VDE 8) zeigte sehr deutlich, welche Herausforderungen hier teilweise bestehen.

Sofern die Planung steht, gehen Experten auch davon aus, dass die Bauzeit bei Magnetbahnsystemen kürzer ist, zumindest bei Transrapid-ähnlicher Technik. Langfristig hofft man zudem auf weniger Wartung. Gleise, Radreifen und Vollräder müssen wegen der Reibung ab und an getauscht werden. Bei der Magnetbahn entfällt das. Diese Effekte lassen sich allerdings derzeit prinzipbedingt nur abschätzen. Während Erfahrungen mit 100 Jahre alten Eisenbahnstrecken die Regel sind, fehlt diese Erfahrung bei der vergleichsweise neuen Technik.

Der Ansatz eines besonderen, parallelen Systems ist auch nicht ungewöhnlich, wie Hochgeschwindigkeitssysteme in Japan (zusätzliches Normalspurnetz zur Schmalspur) und bedingt in Spanien (zusätzliches Normalspurnetz zur Breitspur, Umspurfähige Züge) zeigen.

Paris - Warschau in vier Stunden

Eine hypothetische Magnetbahn von Warschau über Berlin, Frankfurt (Main) nach Paris wäre durchaus eine attraktive Möglichkeit. Das sind etwa 1500 Kilometer, also grob das Vierfache des Projekts in Japan, das 67 Minuten veranschlagt bei 500 km/h. Um die vier Stunden sollten also auch in Europa für die Gesamtstrecke möglich sein, insbesondere, wenn Technik mit 600 km/h genutzt wird, wie das beim chinesischen Transrapid-Abkömmling angedacht ist. Dem steht dann aber immer noch ein Flug von 2:30 Stunden gegenüber. Allerdings wären in diesem Beispiel auch zahlreiche weitere Kurzstrecken abgedeckt. Das ist ein wichtiger Punkt, denn Bahnsysteme lohnen sich oft nicht im reinen Direktverkehr. Das Potenzial für Direktzüge zwischen den beiden Enden ergab sich auch vor Corona nicht aus dem Luftverkehrsaufkommen.

Trotz all der interessanten Aussichten gibt es aber auch zahlreiche Hürden. Eine Große dürfte die Finanzierung über mehrere Staaten sein. Wie teuer das Ganze ist, ließ sich in der Vergangenheit schwer abschätzen. Fakt ist: Eisenbahnbau ist eine enorme Investition. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8 zwischen Berlin und München kostete 40 Millionen Euro pro Kilometer und beinhaltete unter anderem die längste Fernbahnbrücke Europas.

Das sind Werte, die mit den unabhängigen Schätzungen um die Jahrtausendwende zum Transrapid erreicht wurden. Allerdings müsste hier die Inflation noch eingerechnet werden. Der Transrapid dürfte also teurer sein, bietet aber auch ein Mehr an Leistung. Das verhält sich beim Eisenbahnbau auch nicht anders. Eine Schnellfahrstrecke ist teurer als eine "normale" Eisenbahnstrecke.

Derzeit jedenfalls setzt die Politik in Europa weiterhin auf die bestehenden Schienen-Netze am Boden und will die Hochgeschwindigkeitsstrecken dort ausbauen. Ganz generell ist im Vergleich zum Flug die Infrastruktur am Boden Vor- und Nachteil zugleich. Vorteil ist, dass Züge ihren Treibstoff nicht wie Flugzeuge mitschleppen müssen. Bei einigen Magnetbahnen kommt dann sogar noch der Vorteil hinzu, dass sogar Teile des Antriebs in der Schiene verbaut werden, was weitere Gewichtseinsparungen mit sich bringt. Der große Nachteil ist dagegen die lange Bauzeit. Im Vergleich dazu sind Flugverbindungen schnell aufgesetzt, brauchen kaum zusätzliche Infrastruktur und können jederzeit flexibel an die Nachfrage angepasst werden.

Wichtig ist außerdem der Grund, warum Kurzstreckenflüge eigentlich auf die Schiene verlegt werden sollen. Es geht um den hohen Schadstoffausstoß von herkömmlichen Flugzeugen und die Ineffizienz größerer Flugzeuge auf der Kurzstrecke. Gerade im Bereich der Kurzstrecke gibt es allerdings Bestrebungen, den Schadstoffausstoß mit komplett neuen Flugzeugen und gar elektrischen Antrieben zu reduzieren, sodass sich die Notwendigkeit einer Verlegung allein aus Umweltschutzgründen erledigt haben könnte, noch bevor der erste Zug durch Europa schwebt. In China und Japan sieht das anders aus. Dort sind die Bemühungen für eine schnelle Umsetzung von Hochgeschwindigkeitsmagnetbahnen ersichtlich. Das hat dort allerdings auch viel mit der besseren Erschließung von Gebieten und erhöhter Mobilität zu tun und weniger mit dem Ersatz von Flügen.

Selbst Flugstrecken mit hoher Frequenz sorgen allein noch nicht für die Rechtfertigung einer leistungsfähigen Bahnverbindung. Zwischen Frankfurt und Berlin gibt es beispielsweise eine meist stündliche Verbindung je Richtung. Selbst in einen besonders dicht bestuhlten A321 Neo der Lufthansa passen nur 215 Personen. Die Tageskapazität in der Luft entspricht also gerade einmal drei bis vier vollen ICE. So wenige Fahrten wären aber kein attraktives Angebot auf der Schiene, insbesondere für Umsteiger auf die Langstrecke. Das gesamte Thema benötigt also eine äußerst komplexe Betrachtung, die auch über den Luftverkehr hinaus notwendig ist.

Und die Mittelstrecke jenseits der 1500 Kilometer?

Konkurrenz für die Mittelstrecke dürfte sich durch reine Magnetbahnsysteme kaum ergeben. Zwar sind die potenziellen Reisegeschwindigkeiten, zumal von Stadtzentrum zu Stadtzentrum, beeindruckend hoch und aufwendige Bewegungen am Boden zur Piste entfallen. Doch so ein Zug dürfte selten genug Potenzial für Direktverbindungen haben. Vielmehr muss die enorme Kapazität eines Zuges ausgelastet werden. Diese benötigt nun einmal Zwischenstopps. Es gibt allerdings eine weitere Magnetschwebebahntechnik: Hyperloop-Systeme werden wir im nächsten Teil behandeln, die das Konzept beinhalten, genau diese Lücke zu schließen.