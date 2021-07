nwtflhajfpajzsal xxqqm tkj tetz, kgcayhuhsc upnisvlfdw nrzim, dur smgh.

Die Europäische Union will mit ihrem Klimaprogramm "Fit for 55" den CO2-Ausstoß in allen Wirtschaftsbereichen eindämmen. Wichtiger Bereich ist der Luftverkehr, der sich nun auf eine deutliche Verschärfung im Emissionshandel und eine immer weiter ansteigende Steuer auf fossiles Kerosin einstellen muss.

Während Airbus an Wasserstoffflugzeugen für die fernere Zukunft forscht und die Branche für ihre vorhandenen Flugzeugflotten zunächst auf nachhaltiges Kerosin - sogenannte SAF aus verschiedenen Rohstoffen - setzt, bauen Forscher und Start-ups an Elektroflugzeugen, die einen lange vergessenen Bereich der Luftfahrt schon bald wieder neu aufblühen lassen könnte: Die Regionalluftfahrt.

Ein wichtiger Player in dem Bereich ist das europäische Start-up "Heart Aerospace" mit Hauptsitz im Göteborg. Im Rahmen des Verbundes "Nordic Innovation" ist das Unternehmen am Pilotprojekt "Green Flyway" beteiligt, bei dem zwischen den Flughäfen Røros (Norwegen) und Östersund (Schweden) eine Regionalflugverbindung mit elektrisch betriebenen Flugzeugen realisiert werden soll.

Front des künftigen ES-19 von Heart Aerospace © Heart Aerospace

Bei den Elektroautos war Norwegen bereits Vorreiter in Sachen Elektromobilität, jetzt hat das Land Ähnliches zur Elektrifizierung der Luftfahrt vor. Schon 2040 sollen alle Regionalflüge, die in Norwegen starten und landen, nur noch mit Elektroflugzeugen durchgeführt werden. Der avisierte Markt: kleine Regionalfluggesellschaften mit lokalem Fokus.

Bis zu 200 Elektroflugzeuge für das United-Netzwerk

Da war es schon eine Überraschung, dass der erste Kunde für Heart Aerospace einer der größten US-Legacy-Carrier wird. United hat gleich 100 elektrisch betriebene ES-19 bestellte. Ein enormer Vertrauensvorschuss in das Start-up, dessen Produkt nicht vor 2026 in den regulären Einsatz kommen soll. Heart Aerospace geht von einer Zertifizierung (CS-23 Level 4) im dritten Quartal aus und einem Erstflug im vierten Quartal 2024.

Zu den United-Bestellungen kommen nochmals 100 Maschinen für den Partner Mesa Airlines. Mesa Airlines ist eine der Fluggesellschaften, die unter dem Namen United Express regionale Verbindungen in den USA fliegt.

Die Bestellung ist aus mehreren Gründen ungewöhnlich. Da wäre einmal die Größe der Maschine. Nur 19 Sitzplätze hat die ES-19. So kleine Maschinen hat United gar nicht. Bei United geht es von der 737 und dem A319 aufwärts und damit Sitzplatzkapazitäten um die 130 Plätze. Hierbei ist zu bedenken, dass in den USA auch Kurz- und Mittelstrecken meist eine First Class und Economy Plus bieten, was die Sitzplatzkapazitäten niedrig erscheinen lässt.

Auch der Partner Mesa Airlines, der sich auf Regionalflieger für United und American spezialisierte und zusätzlich für DHL einige Frachtmaschinen betreibt, hat keine so kleinen Flugzeuge. Ein Gegenstück gibt es nicht. Sie betreibt derzeit Jets von Bombardier und Embraer im Regionaldienst.

Ein Markt, der für die großen verschwunden ist

Das Interessante an diesen neuen, besonders kleinen Linienflugzeugen ist der Markt, der vielerorts in den letzten Jahren verschwunden ist. Vor zehn Jahren flog etwa United noch selten bediente Ziele mit kleinem Fluggerät an. 30-Sitzer von United Express (etwa via Skywest) als Embraer 120 (Turboprop) waren nicht ungewöhnlich. Die sind jedoch zugunsten Bombardiers CRJs und Embraers ERJ/E-Jets verschwunden und es wird grundsätzlich mit mindestens 50 Sitzen geflogen.

Bei American Airlines (via American Eagle) und Delta Air Lines (via Delta Connection) ist die Situation ähnlich. In die Lücken, die United, American und Delta gelassen haben, springen teils Fluggesellschaften mit noch weniger Sitzplätzen. Star Marianas Air bedient etwa den Flughafen Rota mit kleinen Piper-Maschinen, den früher United Express (via Cape Air) mit einer ATR-42 anflog. Cape Air ist derweil zu einem Spezialisten mit Neun-Sitzern geworden und will in Zukunft den elektrischen Neun-Sitzer Alice in den Einsatz bringen. Es ist also einiges an Bewegung im Markt.

Die Besonderheit des elektrischen Betriebs trifft auch auf die ES-19 von Heart Aerospace zu. Allerdings im Kontext einer großen Airline. Mit vier Propellertriebwerken wirkt die Maschine erstaunlich groß für einen 19-Sitzer. Für die notwendige Leistung sorgen Lithium-Ionen-Akkus. 400 Kilometer Reichweite sollen so möglich werden. Perspektivisch sogar mehr. Heart rechnet zumindest mit steigender Energiedichte in den Akkus.

Als Resultat soll es wieder profitabel sein Flüge mit so kleinen Maschinen anzubieten. Die Kosten für den Treibstoff entfallen in großen Teilen. Außerdem sind Elektromotoren nicht so wartungsintensiv. Alles in allem sollen ES-19 in etwa mit 70-Sitz-Turboprops konkurrieren können. Außerdem wird, verglichen mit anderen Turboprops, ein leiserer Betrieb versprochen.

Ein Ersatz für fossile Flugzeuge ist Heart-Flieger meist nicht

Eine Besonderheit der Bestellung ist, dass United mit dem Fluggerät in der Regel keine Flugzeuge ersetzt, die zuvor mit Kerosin flogen. Wenn ein kleiner ERJ wirtschaftlich fliegen kann, dann wird dieser eher nicht durch den sehr viel kleineres ES-19 ersetzt. Wie bereits dargelegt hat United in der Größenklasse keinen Verkehr mehr. In manchen Fällen haben aber etwa kleinere Anbieter übernommen. Das sind Märkte, die sich United wieder zurückholen könnte als Zubringerverkehr zu den Hubs zu den eigenen großen Flugzeugen.

Das sagt auch Heart Aerospace offen so. Man erwartet eine Verlagerung etwa vom Auto in die Luft. Als Beispiele nennt das Unternehmen Flüge in bergige Regionen. Aber auch Inselhüpfer gehören zu den Einsatzgebieten. Für die Inselanbindungen im Pazifik, wo United ein ausgedehntes Netz hat, ist die Reichweite von 400 Kilometern allerdings erst einmal nicht ausreichend.

Es dürfte also eher um Flüge auf dem US-Festland gehen. Die USA sind vergleichsweise stark vom Luftverkehr abhängig aufgrund der Weitläufigkeit aber auch, weil ein leistungsfähiges Eisenbahnnetz fehlt.

Interline- oder gar Codeshare-Agreements könnten dann entfallen, wenn United - wie früher - wieder ein regionales Produkt für kleinere Ziele bieten kann. Entsprechende Maschinen gibt es zwar immer noch mit fossilen Treibstoffen, doch die Kosten sind sehr hoch. Teilweise werden die Strecken auch als Daseinsfürsorge subventioniert, was auch aus Europa bekannt ist.

Dazu kommt gelegen, dass das Flugzeug auch mit kurzen Landebahnen zurechtkommt. 750 Meter sollen ausreichen. Dazu kommt, dass Hearts ES-19 auch steile Anflugwinkel unterstützen wird, was insbesondere bei bergigen Flughafenregionen von Vorteil ist. Vorteil ist zudem eine Ladeinfrastruktur, die mit Bodenfahrzeugen vergleichbar ist, wie Heart Aerospace angibt, auch wenn die Werte etwas höher sind. So sollte das Ladegerät ein 1-MW-Charger sein. Mit diesen dauert der Ladevorgang 40 Minuten, was im Regionalbereich vermutlich ausreichend kurz ist. Zur Infrastruktur gehört aber auch der Austausch der Akkus nach voraussichtlich 1000 Ladezyklen.

Einsatz auch in Europa denkbar

Für Europa wären diese Flugzeuge auch gut für die sogenannten Public Service Obligations, also Flugrelationen von gemeinwirtschaftlichen Interesse. Hier ist ebenfalls das Potential vorhanden, wirtschaftlich schwierige Routen mit Elektroflugzeugen zu betreiben. Kann Heart Aerospace die Versprechen erfüllen, könnten schwierige Routen allgemein mehr Akzeptanz finden und andere Routen den Steuerzahler nicht so stark belasten. Auch hier wäre es aber eine Verschiebung von Bodenverkehrsmitteln hin in die Luft. In Ländern wie Norwegen, wo zahlreiche Ziele über kleine Flugzeuge angeflogen werden, dürfte es hingegen zu einem Ersatz fossilbetriebener Flugzeuge kommen.

Fluggesellschaften können dann zwar damit werben, dass sie ökologisch fliegen. Aber es ist nur ein kleiner Teil im Gesamtsystem. Ob es soweit kommt, werden die nächsten Jahre zeigen. Die Erfolgsmeldungen bei kleineren Flugzeugen nehmen jedenfalls zu und eine Kaufzusage von einer Größe wie United lässt darauf hoffen, dass der Umstieg der Regionalfliegerei auf elektrische Antriebe in den nächsten Jahren machbar sein wird.