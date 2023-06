Größter Einzelauftrag der Geschichte: Indigo bestellt 500 Airbus A320 Neo

Airbus hat am ersten Tag der Paris Air Show einen Rekordauftrag an Land gezogen: Die indische Billigfluggesellschaft Indigo bestellt 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320 Neo. Es ist der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt.