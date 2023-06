Le Bourget: Airbus verkündet erste Bestellungen schon vor Messebeginn

Schon vor dem Start von Le Bourget gibt Airbus erste Bestellungen bekannt. Die Unternehmensführung zeigt sich sehr zuversichtlich, was die Aussichten angeht. Erste Gerüchte über Mega-Orders gibt es bereits.

Airbus hat schon vor Beginn der Paris Air Show Bestellungen für 70 Flugzeuge bekanntgegeben.

Bei der Show komme die Begeisterung aus den guten alten Zeiten zurück, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Freitagabend vor Journalisten in Paris.

Verkaufschef Christian Scherer kündigte für die Messe Kundenaufträge für Großraumjets an. Schon kurz vor der Messe habe Airbus Bestellungen über 60 Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320 Neo und zehn Großraumjets vom Typ A350 hereingeholt.

Die Käufer würden noch nicht auf der Messe bekanntgeben, die Bestellungen gingen aber noch im Juni ins Auftragsbuch ein.

Konzernchef Faury sieht für seine Branche derzeit zwei große Herausforderungen: die Ausweitung der Flugzeugproduktion und die Dekarbonisierung des Luftverkehrs. Derzeit bremsten Engpässe in der Lieferkette den Ausbau der Produktion.

"Es gibt eine große Lücke zwischen Nachfrage und Angebot", sagte Faury und verwies auf die prall gefüllten Auftragsbücher des Konzerns. Airbus wolle die Produktion deshalb deutlich ausweiten. Dennoch dürfte der Abstand zwischen Nachfrage und Angebot nach seiner Einschätzung noch mehrere Jahre lang bestehen bleiben.

An diesem Montag (19. Juni) beginnt die Paris Air Show am Flughafen Le Bourget. Die Messe wechselt sich normalerweise jährlich mit der Farnborough Airshow südwestlich von London ab. 2021 war die Paris Air Show wegen der Corona-Krise ausgefallen.

Die Veranstaltung werde zeigen, wie sehr sich die Nachfrage erholt habe, sagte Scherer: "Das Geschäft läuft wie geschmiert und die Messe wird der Beweis dafür sein."

Viva Aerobus erwägt Airbus-Bestellung im dreistelligen Bereich

Erste Gerüchte gibt es bereits. So könnte Airbus Insidern zufolge einen Großauftrag bei der mexikanischen Billig-Airline Viva Aerobus landen. Nach Informationen aus Branchenkreisen befinden sich die Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über neue Schalmrumpfflugzeuge.

Es handele sich um eine dreistellige Anzahl, also mindestens 100 Maschinen, erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Entscheidung könnte in dieser Woche auf der Pariser Airshow bekannt gegeben werden.

"Wir haben derzeit eine laufende Bestellung von A321 Neo bei Airbus mit Lieferungen bis 2027", sagte ein Sprecher von Viva Aerobus. Bislang seien jedoch keine neuen Bestellungen bei einem Flugzeughersteller unterzeichnet worden. Airbus lehnte eine Stellungnahme ab.

Die mexikanische Airline wird seit Langem im Ringen um Marktanteile von Airbus und seinem Rivalen Boeing umworben. Im Jahr 2013 wechselte Viva nach einem erbitterten Wettkampf der beiden führenden Flugzeugproduzenten von Boeing zu Airbus und bestellte 40 Maschinen im Wert von bis zu vier Milliarden Dollar.