Das European Aviation Network funktioniert gut, findet unser Digital Passenger Andreas Sebayang. Doch im Praxistest zeigt sich schnell, dass selbst die hohe Bandbreite via LTE-Bodenantennen durchaus knapp werden kann – und dass British Airways vergessen hat, einen Streaming-Anbieter zu drosseln.

Das Bodennetz von EAN unterscheidet sich stark von "normalen" LTE-Netzen: Es kann mit Geschwindigkeiten von bis zu 1200 km/h und in Höhen von 10 Kilometer arbeiten, um die Flugzeuge über dem Boden zu erreichen.

Endlich war es so weit: mein erster Flug in einem EAN-Flugzeug. Nun ja, nicht ganz... Eigentlich war es bereits zweite Flug. Doch beim allerersten Mal war das European Aviation Network im British-Airways-Flugzeug nicht aktiviert. Dieses Mal klappte aber alles mit dem Internetzugang an Bord der technisch von der Deutsche Telekom und Inmarsat realisiert wird.

Um den Onlinezugang in einem Flugzeug der British Airways zu nutzen, braucht es zunächst eine Verbindung mit dem WLAN. Ist "BAWi-Fi" erst einmal ausgewählt, gibt es eine übersichtliche Webseite mit den wichtigsten Informationen, darunter auch die Position des Flugzeugs. Soweit so normal.

Ab einer Höhe von 10.000 Fuß ließ sich dann ein WLAN-Paket auswählen. Allerdings braucht es dazu erst einmal einen Account. Seltsamerweise konnte ich meinen bestehenden British-Airways-Account, den ich bereits habe und mit dem ich auch Flüge buche, nicht nutzen. Stattdessen braucht es für die Nutzung von Internet an Bord einen speziellen ".air-"Account.

Die Einrichtung ist zum Glück einfach und funktioniert auch ohne freigeschalteten allgemeinen Internetzugang. Eine Bestätigung der E-Mail-Adresse ist nicht nötig. Als Zahlungsmittel werden übliche Kredit- und Debit-Karten von Mastercard und Visa unterstützt. Auch in Europa etwas seltenere Karten wie Amex und Diners Club sowie die insbesondere in den USA verbreitete Discovery-Karte werden akzeptiert. British Airways berücksichtigt jedoch nicht den asiatischen Markt. Weder JCB- noch Union-Pay-Kunden können mit ihren Karten WLAN buchen.

Preise ab zwei britischen Pfund

Die Preise auf dem Flug von Berlin nach London sind fair. Für zwei britische Pfund gibt es einen reinen Chat-Tarif. Fünf Pfund kostet eine Stunde reguläres Surfen sowie Streamen und für sieben Pfund gibt es Connectivity für den gesamten Flug. Für den Test habe ich mich für den mittleren Tarif entschieden. Wer will, kann auch in Euro oder US-Dollar abbuchen lassen. Letzteres lohnt sich aufgrund des schlechten Kurses derzeit aber nicht.