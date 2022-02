Wisag war Ziel eines Cyber-Angriffs

Der Bodenverkehrsdienstleister Wisag war in der vergangenen Woche Ziel eines Hacker-Angriffs. Zu großen Störungen in den Betriebsabläufen soll es nicht gekommen sein, weil Backup-System hochgefahren wurden. Dennoch arbeitet man bis jetzt an der Entstörung.