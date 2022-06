NDC, also New Distribution Capabilities, ermöglichen Fluggesellschaften eine ganz neue Dimension des Ticketvertriebs. Doch auch NDC birgt Risiken und Gefahren... Die Fluggesellschaften müssen sich entscheiden.

Revenue Management neu denken nach Corona. Druck auf die flugbezogenen Zusatzleistungen aufgrund steigender Kosten. Integration neuer Zahlungssysteme mit zunehmender Digitalisierung. Was sind die aktuellen Herausforderungen im Vertrieb von Flugtickets? Andrea Müller und Jörg Troester von Hahn Air geben in der airliners.de-Serie "Aktuelle Entwicklungen im Vertrieb von Flugtickets" einen Einblick in die komplizierte Zahlungsabwicklung im Airlinevertrieb.

Fluggesellschaften streben schon seit Jahrzehnten danach, ihren indirekten Vertrieb durch direkte Anbindung der Vertriebspartner, wie zum Beispiel Reisebüros oder Aggregatoren, an die eigenen Verkaufssysteme kostengünstiger aufzustellen. Dadurch sollen unter anderem die ungeliebten GDS Kosten eingespart werden. Dem einhergehenden Aufwand stehen die Fluggesellschaften mit Respekt gegenüber. Ihnen ist bewusst, dass zur Einführung von "Direct Connectivity", unterstützt durch den NDC-Standard (New Distribution Capability), mehr gehört, als die zugehörigen Systeme zu entwickeln (oder einzukaufen) und zu implementieren. Vielmehr muss die gesamte Vertriebsstruktur angepasst und neuaufgestellt werden.

Doch sind diese Hürden genommen, so die Vorstellung vieler Airlines, warten die Früchte der Mühen in Form von unbestreitbaren, vielversprechenden Vorteilen: eine Erweiterung des verkaufbaren Produktportfolios für die indirekten Vertriebspartner und verkaufsfördernde Instrumente wie personalisierte Angebote, Rich Content und eine durchgängig kundenzentrierte Customer-Journey. Dazu kommt die volle Kontrolle über Preisgestaltung und Kundendaten.

Dies alles sind enorme Pluspunkte bei der Ansprache von B2B und B2C Kunden. Also ist für die Airlines mit NDC endlich "Ende gut, alles gut"?

Ende gut, alles gut?

In der allgemeinen Begeisterung für die neue Vertriebswelt wird aber oft übersehen, dass einige Herausforderungen und Probleme, die der Airlinevertrieb bereits aus der GDS-Welt kennt, auch in einer neuen "Direct Connect"-Landschaft nicht gelöst werden. Eine der Herausforderungen, die für Fluggesellschaften geblieben ist, ist die Akzeptanz, Anbindung und Gestaltung von Zahlungsmodalitäten und die damit einhergehenden Fragen rund um Gelder-Repatriierung und Fraud-Prävention. Auf diese soll in diesem Artikel eingegangen werden.

In der GDS-dominierten Welt ist der indirekte Vertrieb einer Fluggesellschaft meist vollständig auf die eigenen Primärmärkte fokussiert. Das liegt daran, dass eine Fluggesellschaft aufgrund der aufwändigen Integration sowie den Kosten für Anbindung und Nutzung nicht in allen Global Distribution Systems (GDS) präsent sein kann und möchte. Strategische Überlegungen führen dann zur Auswahl der GDSs, die in den angestrebten Hauptmärkten dominieren.

Allerdings erreichen die Fluggesellschaften durch eine GDS-Anbindung nur, dass sie den Reisebüros ihre Produkte zur Reservierung anbieten können. Um die Flüge letztendlich zu verkaufen, muss die Fluggesellschaft dann auch den Billing und Settlement Plans (BSPs) der Zielmärkte beitreten. Nur durch die BSP-Teilnahme beider Parteien kann eine Zahlungsabwicklung zwischen Fluggesellschaft und Reisebüro stattfinden.

Wer nun aber glaubt, dass die Vertriebswelt der Zukunft den Fluggesellschaften einen uneingeschränkt globalen Ticketverkauf ermöglichen wird, lässt den eben genannten Aspekt Zahlungsabwicklung völlig außer Acht. Das gilt insbesondere für die heute in vielen Märkten noch regelmäßig genutzten "Cash-Sales", die durch die Iata-BSPs in den GDS einfach, günstig und sicher ermöglicht werden.

Cash is King

Bei Verkäufen über GDS gibt es klar definierte Prozesse, vor allem im Bereich BSP-Cash-Payment, das für rund 60 Prozent aller Ticketverkäufe genutzt wird. Käufer beziehungsweise Vermittler (Reisebüros) und Verkäufer (Airlines) sind im BSP registriert und die Zahlungsabwicklung erfolgt über das BSP. Da auch die Reisebüros für die Akkreditierung einen hohen Kostenaufwand betreiben und Garantien hinterlegen müssen, ist eine gewisse Sicherheit vorhanden. Vor allem Prozesse sind klar definiert.

Die übrigen 40 Prozent entfallen auf Kreditkartenzahlungen, Tendenz steigend. Hier entscheidet jede Airline, welche Kreditkarten sie in welchem Markt akzeptieren möchte, sofern auch die Anforderungen des GDS für die Anbindung des Kreditkartenanbieters erfüllt sind. Da die Anbindung lokaler Kreditkarten für die GDSs einen zu hohen Aufwand bedeutet, beschränkt sich die Akzeptanz weitestgehend auf die großen, globalen Player Visa, Master Card und American Express, sowie die von den Airlines ausgegebenen UATP Karten.

Geld (Symbolfoto). © Adobe Stock / M. Schuppich

Schauen wir uns die Zahlungsabwicklung in einer Welt an, in der Direktverbindungen dominieren. Die Vermutung liegt nahe, dass sich Fluggesellschaften aus Kostengründen nach und nach aus dem GDS-Verkauf zurückziehen werden. Es läge dann nahe, dass Fluggesellschaften auch auf ihre BSP-Mitgliedschaften verzichten würden, da in dem neuen Szenario Buchungen und Bezahltransaktionen via Direktanbindung direkt im System der Fluggesellschaft (OMS, Order Management System) abgewickelt würden.

In Konsequenz würden Fluggesellschaften BSP-Cash als Zahlungsmethode nicht mehr anbieten können. Viele Märkte bevorzugen aber nach wie vor Cash-Transaktionen und sind seit vielen Jahren an diese Bezahlmöglichkeit gewöhnt. Ein Rückzug aus den BSPs würde also eine Reduzierung der gewohnten Services für die Reisebüros, und damit eventuell sogar einen Rückgang in Ticketverkäufen bedeuten. Doch selbst wenn eine Fluggesellschaft sich entscheidet, ihre BSP-Mitgliedschaften zu halten, beträfe das nur die Primärmärkte und die Bezahlmethode Cash würde in den Sekundärmärkten nicht verfügbar sein.

Alternative Bezahlarten

Was die Kreditkartenakzeptanz angeht, kann die Fluggesellschaft jetzt für jede einzelne Direktanbindung, sei es zu einem Reisebüro oder einem Aggregator, die akzeptierten Anbieter festlegen. Hier ergibt sich zwar ein erheblicher Aufwand, es eröffnet sich aber auch eine große Chance: Das New Distribution Capability (NDC) der Iata und ONE Order Programme wurden von Fluggesellschaften weltweit vor mehreren Jahren ins Leben gerufen, um insbesondere die durch Technologie und Prozesse gesetzten Grenzen im indirekten Vertrieb zu überwinden. Dies gilt auch für den wesentlichen, aber oft unterschätzen Bereich der Bezahlung. Fluggesellschaften und Reisebüros wünschen sich auch hier mehr Flexibilität. Es können also nun auch Zahlungsmittel angeboten werden, die im GDS nicht berücksichtigt werden konnten.

Will man also auf den Zielmarkt eingehen und die Customer Journey auch beim Bezahlprozess optimieren, so muss sich eine Fluggesellschaft zum Beispiel neben den großen globalen Kreditkatenunternehmen auch mit der Akzeptanz lokaler Kredit- und Debitkarten beschäftigen. In Brasilen sind zum Beispiel Elo und Hipercard populär, in Südafrika ist Discover unter den Top 4.

Eine weitere Gruppe an Zahlungsmethoden sind Online-Bezahldienste, sogenannte digital Wallets. Die beliebtesten in Deutschland sind laut einer Umfrage des Computermagazins Chip Paypal, Klarna und Amazon Pay. Die Vielfalt und damit verbundene Komplexität des internationalen Vertriebs werden deutlich, wenn man sich die Top 3 in anderen Ländern ansieht. In Großbritannien sind es Worldpay, Paypal und Stripe, in Japan 2Checkout, BrainTree und Chase Paymentech, in Südafrika Paygate, MoneyMatrix und Yoco und so weiter.

Digitale Wallets sind bei den Kunden aufgrund ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit (online und offline) und ihrer schnellen, einfachen und sicheren Handhabung sehr beliebt.

Kryptowährungen auf dem Vormarsch

Schließlich ist auch die kommerzielle Nutzung von Kryptowährungen langsam, aber sicher auf dem Vormarsch. Noch haben diese Zahlungsmethoden in der täglichen Nutzung eine Nischenstellung inne und ihre Anwendung bezieht sich fast ausschließlich auf den B2C-Bereich. Mit der weiteren Entwicklung von Blockchain-Technologie über das Thema Kryptowährungen hinaus finden sich aber auch heute schon Lösungsansätze für die Luftfahrt, gerade auch im B2B-Bereich. Vertragsdokumentationen und -umsetzungen oder allumfassendes Flugzeugmanagement sind nur einige Beispiele.

Wenn Blockchaintechnologie bei den Fluggesellschaften einmal den End-to-end-Kundenserviceprozess (im Sinne der Customer Journey) erreicht hat, werden hier in Zukunft auch B2B-Paymentprozesse wie selbstverständlich integriert werden können.

Im Rahmen der optimalen Customer-Journey gilt es jetzt im Prinzip für jeden einzelnen Markt die bevorzugten Zahlungsmodalitäten zu identifizieren und diese mit den entsprechenden Direktverbindungen zu integrieren. Dabei ist es nicht einfach, aus dieser Fülle auszuwählen. Allein in Deutschland gibt es derzeit über 40 Bezahlmöglichkeiten. Aus Gründen der limitierten Ressourcen – Zeit, Budget, Manpower – ist wohl auch hier die Beschränkung auf die Primär- und später Sekundärmärkte nicht zu umgehen.

In vielen Fällen wird man daher auch von bevorzugten Zahlungsmethoden eines Markts Abstand nehmen müssen, weil der Aufwand der Integration und die Gefahr durch potenzielle Betrugsfällen schlicht zu hoch ist. Dies ist aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich der richtige Schritt, aber wird direkte Auswirkung auf Kundenzufriedenheut und Umsatz haben, wenn man bedenkt, dass die fehlende Akzeptanz des bevorzugten Zahlungsmittels der häufigste Grund ist, warum Kunden einen Kaufvorgang abbrechen.

Hier wird eine Schwäche der neuen Vertriebswelt offenbar: Im Grunde verspricht sie (im Gegensatz zu den GDSs) uneingeschränkte Flexibilität und absolute Personalisierung und Kundenorientierung, doch in der Praxis können die Fluggesellschaften dies aufgrund technischer Hürden, mangelnder Ressourcen, und der Kombination von hoher Komplexität und hohem Risiko nicht umsetzen – zumindest auf Zahlungsebene.

Vorsicht Betrug!

Neben der technischen Anbindung stellt das hohe Fraud-Risiko mancher Zahlungsmittel eine große Hürde dar. Natürlich birgt auch die GDS-Umgebung Gefahren für Betrugsfälle. Am häufigsten sind hier Kreditkartenmissbrauch durch Reisebüros, einzelne Mitarbeitende, oder deren Kunden und Kundinnen.

Es kommt aber auch vor, dass das Reisebüro selbst einem Betrugsszenario ausgesetzt ist, zum Beispiel durch einen Hackerangriff. Hier bietet die GDS-Infrastruktur im Falle von Fraud ein gewisses Sicherheitsnetz für die Fluggesellschaften, denn zum Beispiel schon durch die Akkreditierung der einzelnen Reisebüros in den BSPs ist eine gewisser Schutz gegeben. Auch hält die Iata im GDS-Verkauf einige Maßnahmen bereit, die die Airlines vor Betrug schützen sollen. Hier ist zum Beispiel die automatische Blockierung von Reisebüros, deren Zahlungen bis zu einer bestimmten Deadline nicht eingegangen sind, zu nennen.

Im Zahlungsprozess sind die involvierten Akteure, also Kreditkartenanbieter, Iata, Reisebüros und Fluggesellschaften, genau festgelegt mit klar definierten Rollen. Bei Kreditkartentransaktionen sind die Fluggesellschaften als "Merchant of Record" die Begünstigten und das akkreditierte Reisebüro laut den Iata-Regeln für etwaigen Missbrauch verantwortlich. Dabei ist zu erwähnen, dass die Fluggesellschaft auch im GDS-Umfeld trotzdem die Leitragende in Betrugsfällen sein kann, nämlich wenn das Reisebüro aus Solvenzgründen keinen Schadensersatz leisten kann.

In der neuen Vertriebswelt muss die Airline nicht nur genau prüfen, wer im Falle von Betrugsfällen die Haftung übernimmt. Sie muss ebenso prüfen, welche Regeln und Prozesse greifen, wenn weitere Akteure hinzukommen, zum Beispiel Zahlungsdienstleister, Zahlungsportale oder weitere Anbieter von Dienstleistungen, die mit den eigenen kombiniert werden. Durch die unzählige Anzahl von Bezahlungsmethoden vergrößert sich auch das Risiko, Opfer von Betrugsfällen zu werden, da die Kontrolle mit der steigenden Anzahl der Optionen eine größere Herausforderung darstellt. Im Vergleich ist die Anzahl der Zahlungsmethoden, die die GDSs akzeptieren, deutlich überschaubarer und damit auch leichter zu kontrollieren.

EU-weit sind Zusatzgebühren bei Online-Zahlungen seit 2019 nicht mehr zulässig. © pixabay / stevepb

"Friendly Fraud"

In einem nun offenen System wird eine Airline auch anfälliger für systematischen Betrugsszenarien. Ein Beispiel hierfür ist "friendly fraud", der Rückruf von Kreditkartenzahlungen oder Wallet-Zahlungen für geleistete Services; ein anderes Beispiel ist der Ankauf von gestohlenen Kreditkartennummern, mit denen Zahlungen geleistet werden. Wie kann man sich aber vor Betrug schützen? Die schlechte Nachricht ist, dass es keinen garantierten Schutz gibt und jedes Unternehmen wird früher oder später ein Opfer von Fraud.

Die Betrüger sind oft Experten in ausgeklügelten Technologien, denen man mit entsprechenden Anti-Betrugsstrategien begegnen muss. Analysesoftware, automatisierte Regeln bei Kreditkartenvorgängen und Tools mit künstlicher Intelligenz beziehungsweise selbstlernender Technologie, können hier effektiv unterstützen. Im Reisebürovertrieb kann zum Beispiel Präventionssoftware die Performance der Geschäftspartner im Auge behalten und ungewöhnliche Schwankungen sofort melden.

Die gute Nachricht ist, dass die Tatsache, dass die Fluggesellschaften die Kontrolle über Kundendaten und PNR haben, zur Prävention beziehungsweise Auflösung einiger Betrugsszenarien beitragen können. Ein Beispiel hierfür ist der Versuch, durch Rückerstattungsanfragen unrechtmäßige Gelder zu erhalten. War früher die Einsicht in die Entsprechende PNR History und den genauen Hergang, zum Beispiel von Stornierungen, sehr umständlich, so kann die Fluggesellschaft diese Fakten in Zukunft ihrem Order Management System leicht nachvollziehen.

Doch erst einmal müssen die Fluggesellschaften natürlich in der Lage sein, diese Prozesse in ihrem eigenen Order Management System abzubilden, ohne – wie früher – auf Technologiewissen und -erfahrung der GDSs vertrauen zu können. Payment-Check- und Fraud-Prevention-Technologien sind unverzichtbare Teile eines Order Management Systems.

Natürlich haben Fluggesellschaften aus ihrem B2C-Direktgeschäft bereits Erfahrung im Umgang mit Zahlungsbetrug. Jetzt aber mehren sich die Betrugsfälle durch verstärktes Potenzial aus dem B2B-Bereich, denn nun fehlt die Unterstützung der Iata aus den Tagen des BSP-Managements. In Zukunft werden Fluggesellschaften also zusätzliches Personal und Wissen benötigen, um mit diesen Herausforderungen professionell umgehen zu können.

Schutzmechanismen und -systeme unabdingbar

Zusammengefasst sind eigene Schutzmechanismen und -systeme unverzichtbar. Hier gilt zu beachten, dass auch die Teams, die diese Systeme betreuen über ausreichende personelle Ressourcen verfügen, um die Vorgänge zu überwachen, Risiken einzuschätzen und dementsprechende Anpassungen vorzunehmen und Reports zu erstellen. Alternativ kann eine Airline auch eine gewisse Toleranzgrenze für Verluste durch Betrugsfälle festlegen und in ihrem Budget berücksichtigen. In manchen Fällen kann das kosteneffektiver sein, als mit zeit- und kostenintensiven Mitteln gegen Fraud vorzugehen.

Zu guter Letzt geben auch rechtliche Rahmenvorgaben über die Zahlungsabwicklung darüber Aufschluss, wie Betrug verhindert werden kann. Vorgaben der Regierungen, Iata-Standards oder die Direktiven der Zahlungsanbieter bieten hilfreiche Inhalte. Eventuell ist hier weitere Unterstützung von Seiten der Iata zu erwarten. Auf der jüngsten Passenger Agency Conference, die im Mai in Genf stattfand, bekam die Iata von den Fluggesellschaften ein Mandat zur Verbesserung der Sicherheit von Zahlungsabwicklungen im "Direct Connect"-Vertrieb. Das Thema wird demnach schon bald in Arbeitsgruppen diskutiert.

Eine weitere wichtige Anti-Fraud-Strategie im indirekten Airlinevertrieb und ein Kernbestandteil der Betrugsprävention ist der persönliche Kontakt zu den Reisebüros – und das gilt im GDS-Umfeld genauso wie in der neuen Vertriebswelt. Ein Team von Account-Managern sollte diese Kundengruppe intensiv betreuen, sie über Produkte und Dienstleistungen informieren und schulen, aber auch ein Auge auf ungewöhnliche Verkaufsentwicklungen haben.

Und auch im Revenue-Management gilt es, auf geschulte Mitarbeiter zu setzen, die bereits bei der Validierung der Ticketverkäufe auffällige Entwicklungen aufdecken können. Es ist also wichtig, Betrugsmuster zu erkennen und Reisebüros im Ernstfall schnellstmöglich vom Ticketverkauf auszuschließen.

Wertlose Einnahmen?

Neben der teils komplizierten Anbindung von Zahlungsanbietern und dem Betrugsrisiko gibt es einen weiteren wichtigen Faktor, der Fluggesellschaften auch in der neuen Vertriebswelt von einer rundum globalen Vertriebsabdeckung abhalten wird: die Gelder-Repatriierung.

Verkauft eine Fluggesellschaft nämlich Tickets außerhalb ihrer Heimatmärkte, stehen sie schnell der Herausforderung gegenüber, Gelder aus bestimmten Märkten auszuführen, beziehungsweise in harte Währung zu konvertieren. Besonders in wirtschaftlich unterentwickelten Märkten, die zusätzlich eine Inflation erfahren und/oder mit politischen Unruhen kämpfen, häufen sich oft Milliarden von eingefrorenen Geldern an.

So blockiert beispielsweise Venezuela die Konvertierung von rund 3,8 Milliarden US-Dollar in harte Währung, in Nigeria sind es 600 Millionen US-Dollar, 350 Millionen US-Dollar im Sudan, 300 Millionen US-Dollar in Ägypten und so weiter. Weltweit kommen so (Stand 2021) fünf Milliarden US-Dollar an eingefrorenen Airlinegewinnen zusammen.

Diese eingefrorenen Gelder bestehen, weil Fluggesellschaften in den jeweiligen Märkten in der Regel in der lokalen Währung verkaufen. Vor der Ausfuhr der Gelder ins eigene Land, müssen die Fluggesellschaften ihre Umsätze in eine ihrer Hauptwährungen konvertieren. Allerdings sind Länder, deren Depots an harter Währung beschränkt sind, oft nicht gewillt, die Gelder der Fluggesellschaften entsprechend umzuwandeln. Und selbst in weniger herausfordernden Märkten kann die Repatriierung von Geldern eine extreme, regulatorische Hürde sein. Viele Länder verlangen die Einrichtung lokaler Konten oder sogar lokaler Niederlassungen, sowie Steuernummern und einen Steuerberater vor Ort. Beispiele hierfür sind Vietnam, Indien, Brasilien, Argentinien, Tunesien and Aserbaidschan, um nur einige zu nennen.

Eine Fluggesellschaft ohne regelmäßig überprüfte Repatriierungsstrategie läuft Gefahr, Unsummen an Geldern auf ausländischen Bankkonten und in ausländischen Währungen anzuhäufen und zu verlieren. Dort sind sie dann dem Risiko enormer Geldentwertung (zum Beispiel durch Inflation oder Währungsschwankungen) ausgesetzt – oder bleiben permanent eingefroren.

Das Thema Repatriierung von Geldern ist auch im GDS-Umfeld ein großes Thema, doch es wird noch wichtiger werden, wenn Fluggesellschaften befreit von den (vermeintlichen) Einschränkungen durch GDS- und BSP-Mitgliedschaften in vielen zusätzlichen Märkten verkaufen wollen. Es ist daher unabdingbar, dass Fluggesellschaften sich über die lokalen Gegebenheiten informieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen – oder eben von einem Handel in bestimmten Märkten absehen.

Airlines müssen sich entscheiden

Abschließend ist festzuhalten, dass die Zukunft des Airlinevertriebs unbestreitbare Vorteile und Möglichkeiten bereithält, wenn es um eine wirklich globale Vertriebsstrategie oder die Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse geht. In der alten, GDS-dominierten Infrastruktur folgen Verkaufsprozesse einem klar geregelten Standard, der zwar Einschränkungen mit sich bringt, aber auch Prozesssicherheit bietet. Das trifft selbstverständlich auch auf die Vielfalt an anbietbaren Zahlungsformen und auf die Zahlungsabwicklung zu.

In der neuen "Direct Connect"-Welt werden die Fluggesellschaften zwar die freie Auswahl haben, aber wie dieser Artikel zeigt, werden sie letztendlich eine Auswahl treffen (müssen) und sich für ihre primären und sekundären Fokusmärkte sowie die wichtigsten Zahlungsmodalitäten entscheiden. Um eine wirklich globale Marktabdeckung zu gewährleisten und eine breite Auswahl an lokalen Zahlungsformen anbieten zu können, werden Fluggesellschaften immer auf spezialisierte Partner mit entsprechendem Know-How und entsprechender Infrastruktur zurückgreifen müssen. Das muss aber kein Nachteil sein, denn Partner, die sich auf Nischenmärkte spezialisiert haben, sind kosteneffizient, bringen zusätzliche Umsätze, schalten das Risiko aus und unterstützen eine Fluggesellschaft sich auf die Abwicklung des eigenen Kerngeschäfts zu konzentrieren.

Über den Autor Jörg Troester verantwortet als "Head of Corporate Strategy, Industry and Government Affairs" bei Hahn Air die strategische Ausrichtung sowie die Entwicklung des Vertriebslösungsanbieters. Zudem vertritt er Hahn Air in Branchengremien, auf Konferenzen und gegenüber Regierungseinrichtungen. Bevor Troester 2008 zu Hahn Air kam, war er mehr als zwölf Jahre für LTU in den Bereichen Marketing, IT und Sales tätig. Er hat einen juristischen Postgraduierten-Abschluss, einen MBA im Tourismus- und Gastgewerbe, sowie einen M.A. in Linguistik und Medienwissenschaften. Neben seiner Tätigkeit bei Hahn Air arbeitet er als Gastlektor an verschiedenen Universitäten und für das Trainingszentrum der Iata. Troester ist außerdem Mitglied des UATP-Aufsichtsrates.