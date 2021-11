Die Digitalisierung birgt neue Risiken am Boden und in der Luft. Wasserstoff und Batterien bringen derweil neue Herausforderungen in Sachen Safety und Security. Aber auch die klassischen Themen der Luftsicherheit bleiben, kommen aber in neuem Look.

Die airliners.de-Serie "Luftsicherheit" zu aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Lösungsansätzen für die Luftsicherheit. Im Teil 4 geht es um den Einfluss von Digitalisierung und Klimawandel auf die Sicherheit an Flughäfen.

Einleitung

Digitalisierung und Klimawandel sind die großen Herausforderungen unserer Zeit, die erhebliche Veränderungen in der Gesellschaft und der Industrie bewirken. Flughäfen, als verbindendes Element zwischen Gesellschaft und Industrie, sind von technologischen und prozessualen Umwälzungen besonders betroffen.

Deutlich erweiterte Sensornetzwerke werden künftig den prozessualen und technologischen Zustand des Systems Flughafen in Echtzeit präziser erfassen und damit das Management von Flughäfen, deren intermodales Umfeld, der Airlines und so weiter auf Basis einer deutlich verbesserten Datenverfügbarkeit und Qualität zu unterstützen. Parallel erfolgt, forciert durch den Klimawandel, eine schrittweise Umstellung auf CO2-neutrale Technologien und Prozesse. Hier sind insbesondere Flughäfen und Flugzeuge betroffen, die gegenwärtig signifikant zur globalen CO2-Emission beitragen.

Im Kontext des Klimawandels wird sich die Versorgung von Flughäfen und Flugzeugen mit Energie in den kommenden Jahren deutlich wandeln. Es ist zu erwarten, dass neue Energieträger an Bedeutung gewinnen. Im Kontext dieser Umstellungen sind zahlreiche neue Herausforderungen von allen Systembeteiligten zu bewältigen.

Fragen wie: "Wie kann beispielsweise Wasserstoff sicher im oder nahe eines Flughafens gelagert und verarbeitet werden?", "Wie lassen sich große Mengen Wasserstoff sicher durch urbane Räume beziehungsweise an diesen vorbei geleitet werden?", "Wie lassen sich andere chemische Energieträger umweltgerecht und kostengünstig entsorgen?", "Welche Auswirkungen besitzen neue Energieträger auf die Prozesse und Technologien für Flughäfen, Flugzeuge und die umgebenden Infrastrukturen?" und "Wie wirken sich neue Technologie und Prozesse auf die Sicherheit von Flughäfen aus?“ sind zu beantworten.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass kein Prozess innerhalb eines Flughafens abläuft, ohne dass dieser mit dem Thema Security verknüpft ist. Das bedeutet, dass zusätzlich zu den klassischen Themen der Sicherheitskontrollen, weitere Herausforderungen in den Fokus aller Systembeteiligten rücken. So gilt es nicht nur sicherzustellen, dass im Kontext erneuerbarer Energien für die Sicherheitsprozesse an Passagieren, Mitarbeitern, Gepäck und Fracht planbar immer genügend Strom (gegebenenfalls Notstrom) zur Verfügung steht.

Die Digitalisierung lebt vom Datenaustausch. Dieser ist insbesondere von einer stabilen Energieversorgung abhängig. Grundsätzlich ist zu gewährleisten, dass das Daten-Processing, beginnend mit der Messung physikalischer Größen und deren Umwandlung in auswertbare Datendurch Sensoren, deren Übertragung, Verarbeitung bis hin zur Speicherung "cyber secure" erfolgt. Jegliche Manipulation an Sensoren, am Datennetz oder der Energieversorgung wirkt sich nicht nur unmittelbar auf den Beitrieb eines Flughafens aus, vielmehr werden weite Teile des globalen Luftverkehrssystems gestört.

Klassische Themen der Luftsicherheit in neuem Look

Nachdem die Covid-19 Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 für einen deutlichen Rückgang der Fluggast- und damit der Flugbewegungszahlen sorgte [Scheelhaase et al 2021], bleiben die Herausforderungen für die Luftsicherheit weiter bestehen. Insbesondere nachdem der IS in den vergangenen Jahren durch großräumige Landgewinne an moderne Technologien gelangte, die an Flughäfen weltweit einen hohen Sicherheitsstandard gewährleisteten. Der IS hatte hinreichend Zeit diese Technologien zu untersuchen und Methoden zu entwickeln, Sicherheitsmechanismen zu umgehen [LuSi 2019].

Unterstützung erfahren radikal-islamistische Gruppen auch durch den Rückzug der militärischen Allianz aus Afghanistan sowie in islamisch konservativen Rückzugsgebieten durch solvente Geldgeber, die experimentelle Freiräume für Anschlagstests und -szenarien ermöglichen. Damit stehen Sicherheitsbehördenvor der Herausforderung, einem technologisch versierten und entschlossenen Gegenüber begegnen zu müssen.

Darüber hinaus werden mit der schrittweisen Annäherung an das Vor-Corona-Flugbewegungsniveau weitere, "alte" Probleme im Kontext der Abfertigungskapazität der Sicherheitskontrollstellen auftreten [FVW 2018]. Diese waren, insbesondere an den an Kapazitätsgrenzen operierenden Flughäfen, der Engpass der Passagierabfertigung, der sich für zahlreiche Verspätungen im Luftverkehr verantwortlich zeichnet.

Diesen Herausforderungen stehen zahlreiche Lösungsansätze gegenüber. Insbesondere das Projekt "Easy Security", das gemeinschaftlich unter anderem von Bundespolizei, dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Kötter Aviation Security, dem Flughafen Köln/Bonn und der Deutschen Lufthansa durchgeführt wurde, zeichnet sich durch zahlreiche Vorschläge aus, die an die speziellen Anforderungen der Flughäfen adaptierbar sind [Easy Security 2016].

Das gemeinsame Ziel besteht darin, den Durchsatz an den Kontrollstellen nach §5 LuftSiG bei gleichbleibender beziehungsweise entsprechend der künftigen Lagen, verbesserter Kontrollqualität, so zu erhöhen, dass lange Wartezeiten von den Kontrollstellen vermieden werden. Dazu wurde im genannten Projekt eine Kontrollstellenkonfiguration entworfen, bei der beispielsweise bei Gepäckabgabe beziehungsweise -aufnahme ein Überholen von zu kontrollierenden Personen möglich ist. Auf diese Weise lassen sich Vor- und Nachlaufwartezeiten, die nicht mit dem unmittelbaren Kontrollprozess verbunden sind, vermeiden.

Ein weiteres Element ist die Flexibilisierung des eingesetzten beziehungsweise einzusetzenden Kontrollpersonals der Sicherheitsdienstleister. Hier stehen flexible Schichtmodelle ebenso zur Diskussion, wie an diese gekoppelte Abrechnungsmodelle. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass Sicherheitsdienstleister künftig mit weiteren behördlichen Aufgaben beliehen werden, um eine weitere Steigerung des Durchsatzes zu erreichen.

In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass international - bezogen auf Kontrollstellen - keine einheitlichen Messvorschriften zur Bestimmung von Durchsatz und Kapazität existieren [LuSi 2019]. So werden die Fragen: "Was ist der Durchsatz einer Kontrollstelle?", "Was ist die Kapazität einer Kontrollstelle?" beziehungsweise "Wie werden der Durchsatz beziehungsweise die Kapazität gemessen?" von unterschiedlichen Systempartnern in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich, mit dem Resultat sehr weit gestreuter Durchsatz- beziehungsweise Kapazitätsangaben beantwortet.

Ein weiterer Aspekt, der im Management des intermodalen Verkehrsknotens "Flughafen" als auch im Kontext der Digitalisierung an Bedeutung gewinnt, ist der gezielte Austausch relevanter Daten und Informationen zwischen den Stakeholdern am Flughafen. Jede hierarchische Ebene bedarf gezielter Informationen, um gezielt eigene Prozesse zu steuern und um Prozesse mit den jeweiligen Partnern abzustimmen.

Gleiches gilt für die Luftsicherheit, als verbindendes Element zwischen land- und luftseitigen Passagierprozessen. Das Etablieren einer solchen Informationskultur schafft nicht nur die nötige Transparenz, sie sorgt darüber hinaus für Vertrauen zwischen den Partnern. Darüber hinaus ermöglicht sie den Austausch der richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zwischen den richtigen Entscheidungsträgern, um Störungen im Betrieb zu vermeiden oder, sollten sich diese nicht vermeiden lassen, zu minimieren.

Digitalisierung und "Cyber Security" rücken in den Fokus

Im Kontext der Digitalisierung wird sich der Flughafen zu einem sogenannten "cyber physischen System" wandeln [Möller 2016]. Das bedeutet, Steuerungsprozesse werden künftig weitgehend automatisiert durchgeführt. Grundlage dafür sind geeignete Sensoren, die zuverlässig unter verschiedensten Randbedingungen auf Messungen beruhende Daten erfassen, die zur Ableitung von Systemzuständen benötigt werden. Die Vernetzung von Sensoren und Auswertesystemen ermöglicht den Austausch von Daten beziehungsweise Informationen, um ein umfassendes Situationsbewusstsein zu generieren, das im Rahmen des Managements Handlungen auslöst.

Jeder Datenaustausch birgt grundsätzlich das Risiko einer Manipulation. Denkbar sind manipulierte Sensordaten ebenso wie Manipulationen während des Transfers von Daten zwischen Sende- und Empfangssystemen sowie in Speichermedien. Dabei kann der Angreifer auf unterschiedliche Varianten des Angriffs zurückgreifen.

Er kann das IT-Netzwerk geschickt zum Beispiel über Spam- und Phishing-Mails mit Schadprogrammen infiltrieren und beliebig schädigen, er kann das System im Echtzeit infiltrieren oder über Innentäter, die sich oft nicht bewusst sind, dass gerade ihr USB-Stick schadursächlich ist, das System massiv beeinträchtigen.

Diese Optionen, die durch die Digitalisierung forciert werden, stellen ein grundsätzliches Risiko nicht nur für den Bereich Safety am Flughafen dar. Sie eröffnen zahleiche Möglichkeiten die Prozesse der Luftsicherheit zu stören.

Ein weiteres Risiko entsteht durch die zunehmende Vernetzung von IT-und Stromversorgungssystemen, die nicht nur die Datenintegrität, sondern die verlässliche Versorgung mit elektrischer Energie beeinflussen. Sind alle im Rahmen der Luftsicherheit eingesetzten Systeme an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen? Und wie lange kann diese elektrische Energie liefern? Wie lassen sich diese Risiken minimieren?

Eine mögliche Antwort zielt auf das Design eines künftig digitalisierten Flughafens. Im ersten Schritt bedarf es einer Simulationsumgebung, die nicht nur Prozesse der Passagier-, Gepäck-, Fracht-und Flugzeugabfertigung abbildet. Hier ist zu beachten, dass die Eigenschaften der im digitalen Kontext eingesetzten Technologien adäquat in der Simulation wiederzugeben sind. Weitere wichtige Elemente einer Simulationsumgebung bilden Versorgungsinfrastrukturen wie IT-, Strom- und Wasserversorgungssysteme ab.

Darüber hinaus müssen sich mit dieser Simulationsumgebung Cyber-Angriffe realitätsnah simulieren lassen. Auf dieser Basis können mögliche Sicherheitssysteme beziehungsweise Sicherheitsprozesse in einer realitätsnahen Simulationsumgebung hinsichtlich ihrer Wirkung untersucht und getestet werden. Ist eine solche Simulationsumgebung aufgebaut, lässt sich mit ihr im Kontext des Flughafenmanagements sowohl das Zusammenspiel von Technologien und Prozessen gezielt gestalten, als auch die Anfälligkeit gegen Cyber-Angriffe untersuchen beziehungsweise minimieren.

Ergänzend sei an dieser Stelle auf die Bedeutung von angemessenen Backup-Systemen sowie stets aktuell zu haltende, praktikable Notfallpläne hingewiesen. Mit zunehmendem Digitalisierungsgrad wird das Erkennen von sicherheitskritischen Situationen und betrieblichen Störungen zunehmend vom Menschen auf automatisierte Managementsysteme übergehen. Das bedeutet, dass die Abbildung des jeweils aktuellen Zustandes eines Flughafens, insbesondere seiner sicherheitskritischen Elemente und Prozesse, exakt abgebildet werden muss, um aus einer Analyse der Daten aktuelle und sich abzeichnende kritische Zustände zu identifizieren, die anschließend durch Managementprozesse gelöst werden.

Eine solche digitale Repräsentanz, auch als "Digitaler Zwilling" bezeichnet, ist gegenwärtig Gegenstand von Forschungen, die im Kontext des Flughafenmanagements, intensiv im DLR unter Beteiligung der Institute für den Schutz terrestrischer Infrastrukturen, Verkehrssystemtechnik und Flugführung vorangetrieben werden. Im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses auf dem Weg zu einem "echten" digitalen Zwilling, erfolgt zunächst eine Integration einer agentenbasierten Simulation, die Passagier-, Gepäck-, Fracht- sowie Turnaroundprozesse abbildet und einer Energieversorgungssimulation.

Die Simulation von aktuell am Flughafen eingesetzten Sensorsystemen sowie künftig denkbarer Sensoren, stellt die Daten bereit, die in einer Vorstufe zum digitalen Zwilling ein umfassendes Situationsbewusstsein ermöglichen. In weiteren, bereits konzipierten Projekten soll eine Anbindung dieses Systems an reale Flughafeninfrastrukturen erfolgen. Diese prototypische Umsetzung eines digitalen Zwillings wird zunächst im "Shadow Mode" implementiert.

Brennstoffzellen- und Batterietechnik bringen neue Herausforderungen für Safety und Security

Die Umsetzung des Pariser Abkommens und daran anknüpfend nationaler Klimaschutzvorhaben erfordern von der gesamten Gesellschaft enorme Anstrengungen. Auch die Luftfahrt leistet ihren Beitrag, um die Emission klimawirksamer Gase schrittweise zu senken. In diesem Kontext werden im Bereich der Mobilität zwei Technologien favorisiert: Brennstoffzellen- und Batterietechnik. In Flugzeugen ist der Einsatz beider Varianten denkbar. Um den Flughafen in ein klimaneutrales System umzuwandeln sind weitere Formen regenerativer Energien teilweise bereits im Einsatz.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Energieversorgung von Flugzeugen als auch von Flughäfen zuverlässig, planbar und sicher erfolgen muss. Dabei bedingt insbesondere der Anschluss an regenerative Energieversorgungssysteme eine Prognose, zu welchen Zeiten ein Flughafen künftig wie viel Energie benötigt, als auch die Vorhersage, wie viel Energie zur Nutzung bereitsteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Vernetzung, wie eben beschrieben, ein mögliches Angriffsziel für Cyber-Attacken darstellt.

Im Kontext der Mobilität lernen die großen Automobilkonzerne weltweit gegenwärtig, wie eine sichere (safe) Produktion, Lagerung, Aufladung und Verbauung von Batterien beziehungsweise Akkumulatoren realisierbar ist. Dabei finden Aspekte der Entsorgung wie auch der Beschaffung von benötigten Materialien im Kontext von Umweltverträglichkeit und sicherer Lieferketten ebenfalls Berücksichtigung.

Im Luftverkehr wird nach aktuellem Forschungsstand die Brennstoffzelle eine wesentliche Rolle bei der Energieversorgung von Flugzeugen übernehmen. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass große Mengen Wasserstoff (gegebenenfalls andere Gase) am Flughafen zu prozessieren sind. Wird Wasserstoff fertig am Flughafen angeliefert, erfolgt deren Anlieferung, Lagerung und Prozessierung im Rahmen des Turnarounds als Bestandteil eines künftig digitalisierten Flughafens, mit den beschriebenen Risiken.

Wird der Wasserstoff unverarbeitet intermodal zum Flughafen geliefert, muss dieser also am Flughafen prozessiert werden, sind die dazu notwendigen Schritte und digitalisierte Technologien, insbesondere mit Blick auf Explosionsrisiken und deren Folgen für den Flughafen sowie umliegende Industrien beziehungsweise Anwohner explizit zu berücksichtigen. Prozesse und Technologien sowie die digitale Anbindung lassen sich in der vorhin erwähnten Simulationsumgebung hinsichtlich ihres betrieblichen Einsatzes, Safety und Security sowie weiterer managementorientierter Aspekte untersuchen.

Insbesondere im Kontext der Wasserstoffprozessierung stellt jedes Security-Risiko in diesem Rahmen sofort ein Safety-Risiko und jedes Security-Risiko ein Safety-Risiko dar. Darüber hinaus ist zu beachten, dass Safety-orientierte Maßnahmen nicht automatisch ein sichereres System erzeugen.

Safety und Security haben grundsätzlich dasselbe Ziel: ein Mehr an Sicherheit. Es besteht bei Maßnahmen in einem der beiden Bereiche grundsätzlich das Risiko einen Sicherheitsgewinn auf Kosten des anderen Bereiches wieder zu verlieren. Das bedeutet, dass Safety und Security oft in einem Widerspruch zueinander stehen, für den es bis heute keine systematischen Verfahren gibt, diesen aufzulösen.

Fazit

Die Herausforderungen, denen die Akteure der Luftsicherheit gegenüberstehen, werden im Kontext von Digitalisierung und Klimawandel zunehmen, ohne dass die klassischen Themen an Bedeutung verlieren. Um aktuelle wie künftige Sicherheitsaspekte bewältigen zu können, sollten alle Beteiligten bei der digitalen und klimaneutralen Gestaltung des Systems Flughafen gemeinsam mitwirken und gemeinsame Standards definieren, die in nationale sowie internationale Vorschriften überführt werden sollten.

Eine Variante das System zu gestalten kann sich des Mittels der Simulation bedienen. Dazu ist eine valide Simulationsumgebung zu entwickeln, die eine Bewertung des Sicherheitsniveaus unter Berücksichtigung von Passagier-, Gepäck-, Fracht-und Flugzeugabfertigungsprozessen sowie von Versorgungsprozessen (IT, Strom und weitere) gestattet.

Perspektivisch ist zu bedenken, dass der Flughafen Teil einer intermodalen Reisekette ist und bisher bestehende Systemlücken durch die Digitalisierung geschlossen werden. Dies führt zu einem engeren Austausch von Informationen sowie eine enge Vernetzung von und zu weiteren Akteuren der Mobilität.

Über den Autor Andreas Deutschman © Andreas Deutschman Andreas Deutschmann erwarb sein Diplom in Physik an der Universität Potsdam und promovierte an der RWTH Aachen. Nach Stationen im DLR Institut für Flugführung mit dem Schwerpunkt Flughafenkapazität und im Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr mit dem Fokus auf verkehrlichem Flughafenmanagement sowie Luftsicherheit, koordiniert er aktuell die Forschungen im Bereich Flughafen und dessen intermodalen Anbindungen im DLR Institut für Verkehrssystemtechnik. Kontakt: andreas.deutschmann@dlr.de

Über den Autor Martin Hellmann © Martin Hellmann Martin Hellmann erwarb sein Diplom in Elektrotechnik an der Technischen Universität Darmstadt und promovierte in Elektrotechnik an der Technischen Universität Dresden. In seiner derzeitigen Position beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist er Koordinator für zivile Sicherheitsforschung und Dual-Use. Kontakt: martin.hellmann@dlr.de