KI soll Buchung von "Round the World"-Flügen vereinfachen

Die Oneworld Allianz will die Buchung von "Round the World"-Tickets mit Künstlicher Intelligenz vereinfachen. Ein neues KI-Buchungstool entsteht aktuell in Zusammenarbeit mit einem KI-Anbieter. Die ersten Ergebnisse sind angeblich vielversprechend.