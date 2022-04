Interview "2022 bestellt Evia Aero vollelektrische Regionalflugzeuge"

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Mit Elektroflugzeugen will Evia Aero schon bald klassische Regionalstrecken in Deutschland wiederbeleben. Warum er ein Netz mit zwei Basen plant und was es am Boden alles zu bedenken gibt, erläutert Start-up-CEO Florian Kruse im airliners.de-Interview.

Von David Haße