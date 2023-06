Indigo ist in Deutschland kaum bekannt. Dabei ist die Airline, die jetzt den größten Einzelauftrag für Flugzeuge über 500 A320-Maschinen bei Airbus platziert hat, in Indien Marktführer. Ein Hintergrund-Artikel über die Airline, die mit dem Ex-KLM-Chef als CEO nun auch nach Europa kommen will.

Es ist noch nicht einmal zwei Jahre her, dass Pieter Elbers im September 2022 den Chefposten bei Indigo in der Nähe von Neu-Delhi übernommen hat. "In der Zeit habe ich schon zwölf oder 15 neue Ziele eröffnet", staunt er selbst bei einem Mediengespräch während der Iata-Generalversammlung in Istanbul. Ganz genau weiß er es nicht.

Vorher hat der Niederländer Elbers (53) insgesamt 30 Jahre bei KLM verbracht, seit 2014 als ihr Chef, und da waren es maximal zwei oder drei neue Zielorte pro Jahr.

"Kürzlich eröffnete in Goa ein neuer Flughafen und wir sind da gleich mit 168 Flügen pro Woche eingestiegen, heute sind wir schon bei 200, während die bestehenden Verbindungen ab dem alten Flughafen weiterlaufen. So was habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt", hält sein Staunen an.