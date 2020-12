Jour fixe auf airliners.de: Alle vier Wochen freitags präsentieren wir die aktuelle Übersicht der wichtigsten Meldungen des Monats zu den Themen Flugsicherung und Drohnen. Nichts verpassen: Das "Flugsicherung & Drohnen"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Bereits 2020 wollte sich der Bund an der Finanzierung der Flugsicherung abseits der 15 internationalen Flughäfen in Deutschland beteiligen, doch das EU-Wettbewerbsrecht beendete das Vorhaben. Jetzt wurde ein neues Konzept in den Bundeshaushalt aufgenommen - zur Freude der Regionalflughäfen. Weiterlesen

Lufthansa bildet Piloten für den Münchner Flugtaxi-Entwickler Lilium aus. In einer ersten Phasen sollen bereits qualifizierte Verkehrspiloten eine Zusatzausbildung erhalten. Weiterlesen