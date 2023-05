Flughafen Zürich erhält Zuschlag für brasilianischen Airport

Der Flughafen Zürich hat sich im Rahmen eines öffentlichen Bieterverfahrens den Zuschlag für den Betrieb des Flughafens von Natal gesichert. Wie die Schweizer mitteilen, wies der Airport im Nordosten Brasiliens im vergangenen Jahr ein Verkehrsvolumen von gut 2,3 Millionen Passagieren auf.

Natal ist die Hauptstadt des Bundesstaates Rio Grande do Norte. Die Region profitiere von einem starken nationalen sowie internationalen Tourismus und zeichne sich zunehmend durch ein bedeutendes Engagement in Bereichen der erneuerbaren Energien und Agrarprodukte aus, so der Schweizer Flughafenbetreiber.

Die Flughafen Zürich AG ist in Brasilien bereits in Florianópolis, Vitória sowie Macaé mehrheitlich an den Flughäfen beteiligt. Nun soll die 100-Prozent-Beteiligung an Natal hinzukommen. . Den Vertrag will Zürich noch in diesem Jahr unterzeichnen, dann soll der brasilianische Flughafen im Rahmen einer 30-jährigen Konzession betrieben werden.

Ab 2024 rechnet der Flughafen Zürich auf Konzernebene mit einem zusätzlichen EBITDA-Beitrag in hoher einstelliger Millionenhöhe in Schweizer Franken.