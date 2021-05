Die Born-Ansage (163)

In seiner Reihe "Die Born-Ansage" veröffentlicht der ehemalige Condor-Vertriebschef, Tui-Vorstand und Touristik-Honorarprofessor Karl Born auf airliners.de Kolumnen zum aktuellen Geschehen in der Luftverkehrswirtschaft.

Der Wahlkampf hat begonnen. Je grüner die nächste Regierung wird, desto mehr muss der Luftverkehr mit Gegenwind rechnen. Wahlkampf ist auch eine Blütezeit für Populismus, in der alles nach den üblichen (zu erwartenden) Rituale abläuft.

Besonders kreativ geht es dabei selten zu. Fundierte Antworten auf die Fragen unserer Zeit? Fehlanzeige. Auch bei Annalena Baerbock, die angetreten ist, um einen anderen Politikstil zu machen, sind die Rituale die gleichen. Viel sagen und dabei wenig präzise sein. Entweder, weil man es im Detail doch nicht so genau weiß (Zitat Helmut Schmidt: "Politiker reden oft heute über Dinge, die sie erst morgen ganz verstehen") oder weil man das Wahlvolk nicht zu sehr erschrecken will.

Und im Mittelpunkt steht immer der "böse" Flugverkehr

So gibt die Grünen-Chefin in der Bild am Sonntag zum Besten: "Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben." Immerhin sagt sie "perspektivisch". Das bedeutet, es kann dauern. "Kurzstreckenflüge wollen wir bis 2030 überflüssig machen, indem wir die Bahn massiv ausbauen", heißt es im Wahlprogramm der Grünen.

Da die Grünen die Kanzlerschaft generell auf zwei Wahlperioden begrenzen wollen, würde das bedeuten, dass eine mögliche Kanzlerin Baerbock diese Zielerreichung nicht mehr im Amt erleben würde.

Interessant wird es, wie die Grünen die "Bahn massiv ausbauen" wollen. Das aktuelle Hauptproblem der Bahn ist kein fiskalisches, sondern es sind die qualitativ und quantitativ ungenügenden Angebote. Auf den heute ohnehin schon überlasteten Bahnstrecken ist es schlicht nicht möglich, den Verkehr auszubauen. Die Bahn hat zudem ein riesiges digitales Problem mit ihrer zum Teil veralteten Technik. Hier steht ein Nachholaufwand in Milliarden Höhe an. Neue Trassen zu bauen ist ohnehin eine Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Abgesehen davon, dass auch ein "von oben gewollter" Ausbau vor Ort von "grünen" Bürgerinitiativen behindert werden wird (siehe den Kampf um die Stromtrassen von Nord nach Süd). Immer getreu dem Akronym "Nimby", also "not in my backyard".

Wenn alles so schön grünen soll, kann auch der Spitzenkandidat der SPD (Kanzlerkandidat ist etwas übertrieben), Olaf Scholz, nicht zurückstehen. Er will "innereuropäische Billigflüge teurer machen" und eine Art Anti-Dumping-Regelung für Flugreisen einführen. Dumpingpreise verbieten? In welche alte Verbots-Mottenkiste hat er denn da gegriffen...

Ich erinnere nur an den Preiskampf an der Fleischtheke der Discounter. Da würde ein gesellschaftspolitischer Wandel helfen. Aber wenn es an den Geldbeutel geht, schauen die Kunden zumeist nur auf ihren persönlichen Vorteil. Und dann träumt Scholz auch noch von einer europäischen Lösung. Dieser zahnlose Tiger EU hat auf diesem Gebiet bislang doch nichts auf die Reihe bekommen.

Marketing-Mythos Mallorca-Billigticket

Ohnehin ist dieses oft zitierte 29 Euro-Mallorca-Ticket eher ein Marketingmythos als quantitative Wirklichkeit. Bei manchen Polit-Aussagen in den TV-Formaten Illner, Will & Co hätte man glauben können, dass Millionen Touristen mit diesen Billigtickets zigmal im Jahr nach Mallorca fliegen würden. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Mehr dazu auch im aktuellen airliners.de-Video-Wochenrückblick, in dem ich dieses Mal zu Gast war.

Mir ist immer noch der Satz der aktuellen Kanzlerin Merkel von Ende Januar im Ohr: "wir müssen den Flugverkehr so ausdünnen, dass man nirgendwo hinkommt". Egal ob Corona- oder Klimabedingt, das Reisen ist so tief in uns verankert, das kann man auf Dauer nicht verbieten. Annalena Baerbock irrt, wenn sie sagt: "Corona habe gezeigt, dass man Kontakt auch ohne Flugverkehr halten könne". Die Analyse ist zwar richtig, die Folgerung jedoch falsch. Gerade deshalb werden sich die Menschen wieder nach Kontakten und neuen Erlebnissen sehnen. Und auch der Geschäftsreiseverkehr wird wieder aufleben.

Sobald das Thema Impfen und digitaler EU-Impfpass Schub bekommen, wird es ohnehin eine fast explosionsartige Auflösung des Reisestaus geben. Billigtickets werden da nicht die entscheidende Rolle spielen. Spätestens nächstes Jahr werden viele, die am 26.9. ihr Kreuz bei den Grünen gemacht haben, im Flugzeug sitzen und in Richtung Süden düsen.

Das wird noch interessant, wenn grüne Bundesträume auf grüne Wirklichkeit treffen.