Aviation Management

In einem kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekt hat die IU Internationale Hochschule die Reaktionen europäischer Airlines seit Beginn der Corona-Krise Anfang 2020 untersucht und in vier Hauptkategorien und 22 Einzelkategorien zusammengefasst. Dieser Gastbeitrag stellt die ganze Bandbreite der Maßnahmen sowie einige interessante Erkenntnisse zu diesen vor.

Über den Autor Prof. Dr. Arne Schulke © IUBH Prof. Dr. Arne Schulte ist Leiter des Fachgebiets Transportation & Logistics an der Internationalen Hochschule IU (vormals IUBH). Er ist daneben als Trainer und Management Coach tätig. Prof. Schulke begann seine Karriere als Consultant bei A.T. Kearney und war später über zehn Jahre als Geschäftsführer beim Lufthansa-Spin-Out time:matters tätig.

Die Pandemie - alles anders

In der Karriere eines Airlinemanagers kommt erfahrungsgemäß mehrmals der Zeitpunkt, an dem die Realität sie oder ihn daran erinnert, dass das Überleben des eigenen Unternehmens keine Selbstverständlichkeit ist. Die letzten 20 Jahre des neuen Jahrtausends waren ganz sicher nicht arm an regionalen oder globalen Krisen, die die Airline-Welt erschüttert haben. Die Covid-19-Pandemie aber hat die Branche vor eine ganz neue Größenordnung von Herausforderung gestellt, die das ganze Register des Krisenmanagements erforderte.

Wie Abbildung 1 anschaulich und erschreckend zeigt, zwang der Ausbruch der Corona-Pandemie und der erste damit verbundene Lockdown die europäischen Airlines in noch nie dagewesenem Ausmaß für längere Zeit fast vollständig auf den Boden. Die Bilder von leeren Flughäfen, erleichterten Auslandsrückkehrern, vollgeparkten Rollfeldern sind vielen noch vor Augen. Fliegen ist bis zum heutigen Tag schwieriger geworden - durch Auflagen und Einschränkungen für Passagiere und Airlines gleichermaßen.

Trotz Vorhandensein von Impfstoffen bleibt der kommerzielle Flugverkehr eingeschränkt, die Passagierzahlen insgesamt verbleiben meist bei 60 bis 70 Prozent des Niveaus des Jahres 2019 in Europa. Für die betroffenen Airlines hat dies in unterschiedlichem Ausmaß zu einem dauerhaften und harten Überlebenskampf geführt, dem nicht wenige bereits zum Opfer gefallen sind und der sich weiter fortsetzt.

Viele große Airlines konnten bis heute nur durch staatliche Eingriffe – in Kombination mit drastischen eigenen Anstrengungen natürlich – überstehen. Die Branche wird nach der fortdauernden Krise radikale Strukturänderungen erfahren haben.

Abbildung 1: Tägliche Starts kommerzieller Airlines in Europa vom 1. Januar 2020 bis 1. November 2021 © WingX Advance GmbH

Der Kampf ums Überleben - Datensammlung

Im Rahmen des Projekts wurde über mehrere Monate ein möglichst vollständiger Katalog aller Veröffentlichungen von oder über Airlines aufgebaut und in einer Datenbank zusammengestellt (Zeitraum März 2020 bis Ende Juni 2021). Die Quellen waren sowohl die Pressemitteilungen von Airlines als auch ein breites Spektrum von Presse- sowie branchenspezifischen Online-Veröffentlichungen.

Soweit möglich wurden dabei auch quantitative Informationen dokumentiert, wenn die entsprechenden Quellen dies zuließen. Die einzelnen Artikel wurden in einem iterativen Verfahren im Rahmen der Erfassung kategorisiert und rekategorisiert, falls neue Kategorien hinzukamen.

Abbildung 2 fasst das finale Bild zum Ende der Recherche zusammen – quasi die gesamte Palette der überlebenssichernden Maßnahmen der kommerziellen Flieger Europas. Keine Airline hat dabei Maßnahmen in allen Kategorien (zumindest für die Öffentlichkeit sichtbar) getroffen, und Breite und Tiefe der gewählten Maßnahmen sind dabei je nach Carrier und dessen individueller Situation sehr verschieden.

Interne Maßnahmen, die nicht öffentlich gemacht wurden, werden von der Analysis naturgemäß nicht erfasst, auch wenn es sie zweifelsohne in signifikantem Umfang gegeben haben dürfte. Die Übersetzung der Ergebnisse ins Deutsche wirkt leider teilweise etwas branchenfremd und technisch auf den Autor, und sicher auch auf die meisten Leser.

Abbildung 2: Kategorien und Unterkategorien der Airline Krisenmaßnahmen © Prof. Dr. Arne Schulke

Einige der Einzelmaßnahmen sind aus dem Standardrepertoire der Krisenbewältigung und keineswegs Pandemie- oder auch airline-spezifisch. Spezifisch für diese Krise ist wohl vielmehr ihr abrupter, umfassender Einsatz zum Management dieser einmaligen Herausforderung. Hier noch einige schlaglichtartige Sichten auf einzelne Maßnahmenkategorien:

Die Maßnahmen zur Erhöhung der (gesundheitsbezogenen) Passagiersicherheit bilden sozusagen die Erhaltung der Geschäftsgrundlage für Airlines in Zeiten der Pandemie. Sie dienen zwei Zwecken: Erfüllen lokaler Hygieneauflagen einerseits als notwendige Grundlage der Betriebserlaubnis, andererseits der Vertrauensbildung, damit möglichst viele Geimpfte und Ungeimpfte wieder ans aktive Fliegen kommen.



Die Airlines finden sich hier durch die Dauer der Pandemie in einem schwierigen Spagat mit langsameren Prozessen, Mehrkosten, umständlichen lokalen Regelungen, und vor allem viel Ärger mit Flughafenbetreibern.

Die WHO erklärte Covid-19 am 11. März 2020 zur Pandemie. Innerhalb weniger Wochen reagierten die Regierungen in weiten Teilen der Welt mit umfassenden Einschränkungen. 23 Airlines in Europa legten ihren Flugbetrieb für eine begrenzte Zeit ganz still, vor allem während April und Mai 2020, als nur knapp unter zehn Prozent der Anzahl der Flüge der Vorjahresmonate stattfanden.



Die kürzeste Stilllegung hatte Volotea mit gerade einmal 19 Tagen, Air Malta war "Spitzenreiter" mit 103 Tagen. Ein kurzer Correlations-Test zwischen Flottengröße der betroffenen Airlines und Länge der Stilllegung zeigte kein signifikantes Ergebnis in eine der beiden möglichen Richtungen – die Gründe für die Betriebsunterbrechungen liegen wohl eher in der lokalen Pandemielage oder der finanziellen Stärke der Carrier.



Darauf weist auch hin, dass westeuropäische Airlines (Ausnahme UK) im Schnitt kürzer stilllegten als osteuropäische. Viele Airlines entschieden sich allerdings trotzdem zur Durchführung von sogenannten Lifeline Flights auf Charterbasis, um gestrandete Staatsangehörige nach Hause zu bringen.

Während der Sommersaison 2020 nutzten viele Airlines die Aufhebung von Reisebeschränkungen für die Streckenerweiterung auf neue touristische Destinationen, unter anderem Air Malta, EasyJet, Eurowings oder Virgin Atlantic. Noch mehr Airlines kopierten diese Taktik im Sommer 2021.

Treibstoff und Personalkosten sind in aller Regel die zwei größten Kostenblöcke von Airlines. Während Treibstoffkosten weitgehend variabel sind, sind Personalkosten dies in keinem nennenswerten Umfang. Daher überrascht es wenig, dass Airlines recht schnell und beherzt zum Mittel der Entlassung griffen, sobald ein schnelles Ende der Pandemie und Erholung vor allem bei den Passagierzahlen außer Sicht geriet.



20 europäische Airlines berichteten von Personalreduktionen zwischen insgesamt sechs und 90 Prozent der Belegschaft, der gewichtete Durchschnitt der öffentlich gemachten Pläne lag bei 27 Prozent Reduktion (!).

Kapitalkosten für Flugzeuge liegen in der Regel um zehn Prozent der Gesamtkosten, entweder in der Form von Leasingzahlungen oder von Abschreibungen oder Zinszahlungen (daher die Aufteilung auf zwei verschiedene Kategorien, Leasing versus Asset Sale).



Daher entschlossen sich viele Airlines zum Auslaufenlassen von Leasingverträgen mit geringer Restlaufzeit (zum Beispiel Croatia Airlines, Alitalia, TAP). Verlautbart wurde vereinzelt aber auch die Verhandlung laufender Verträge, die natürlich starkes Entgegenkommen des Leasinggebers voraussetzt.



Aufgrund der sehr prekären Lagen der Airlines kann davon ausgegangen werden, dass bei Leasinggebern durch die Alternative eines wahrscheinlichen totalen Zahlungsausfalls eine gewisse Verhandlungsbereitschaft bestand. Air Baltic und SAS vermeldeten diesbezüglich erfolgreiche Verhandlungen, was sicherlich die Spitze eines weit größeren Eisbergs ist.

Die weiteren Maßnahmen der Kategorie Cash-schonende Maßnahmen sind aus dem Handbuch des Krisenmanagements: Discretionary Spend verringern, zeitliche Verschiebung oder Streckung von Ausgaben und Investitionen.



Dies wurde zum Teil auch gegenüber Kunden praktiziert bei der Erstattung stornierter Tickets, was insbesondere in Kombination mit staatlichen Hilfen bei der Deutschen Lufthansa beispielsweise sehr kritisch in der Presse bewertet wurde. Auch hier finden sich einzelne Berichte von Neuverhandlungen laufender Verpflichtungen, die sicherlich nur einen kleinen Teil des Marktgeschehens widerspiegeln (zum Beispiel Air Baltic, Finnair und SAS).

Erste Maßnahmenkategorie bei den cash-generierenden Maßnahmen ist der Verkauf von Teilen der Flotte, entweder zum weiteren Betrieb oder zur Verschrottung. Die Maßnahme generiert Barmittel, trifft aber auch im denkbar ungünstigsten Moment auf einen vollkommen übersättigten Markt für gebrauchte Flugzeuge.



Daneben spart er Opportunitätskosten für Parken und Wartung, auch gegebenenfalls Außerbetriebstellung und Wiederinbetriebnahme. Zwei wesentliche Treiber stehen hinter dem Verkauf: Abverkauf älterer, weniger effizienter Modelle in der Flotte oder langfristige Verschlankung der Modellanzahl in der Flotte (zum Beispiel Lufthansa, British Airways, Air France).



Einzelne Fluglinien haben angekündigte Verkäufe inzwischen wieder teilweise in Frage gestellt (zum Beispiel Lufthansa und British Airways), die Mitte 2020 ziemlich einhellig totgesagten Boeing 747 und A380 sind also doch noch nicht ganz Luftfahrthistorie.

Verzweiflung kann lähmen oder kreativ machen: 13 Airlines stellten Passagiermaschinen in den Dienst der Fracht (sogenannter "Prachter"), um lukrativ dringend benötigte Waren vor allem nach Europa und Amerika zu transportieren. Airlines außerhalb von Europa waren allerdings noch kreativer, zum Beispiel mit dem Angebot eines Diners im geparkten A380 (Singapore Airlines) oder von Rundflügen mit Qantas über Australien – wirtschaftlich unbedeutend, daher eher als Lebenszeichen der Airlines nach innen und außen zu werten.

Der finanziell bedeutendste "Brocken" für das Überleben der Branche findet sich zweifelsohne am Ende dieser Kategorie. Laut Statista beliefen sich die öffentlichen Beihilfen für die europäische Branche bis April 2021 auf immerhin 37,7 Milliarden Euro an 32 Airlines in Form vor allem von Krediten und Eigenkapital (siehe Abbildung 3).



Pikant hierbei besonders die 670 Millionen Euro wenig öffentlich gewordener Unterstützung für Ryanair, deren CEO sich zuvor mit selbst für ihn neuartiger rhetorischer Überspitzung gegen Staatshilfen für Lufthansa in Szene setzte (Stichwort: Crack-Cocain-Junkie).



Es lädt zum Philosophieren ein, dass die Branche, die eben noch (und in Zukunft sicherlich wieder) von der Politik zum Klimakiller stilisiert wird, von eben dieser mit einem Berufsverbot belegt und mit Arbeitslosengeld zwangsbeglückt wird.

Abbildung 3: Staatliche Hilfen für Airlines wegen der Corona-Krise © Statista 2021

Die vergangenen Monate seit März 2020 waren sicher für Airlinemanager (und jeden in der Branche!) intensiv und prägend – so groß die Herausforderungen und so vielfältig, so unsicher der Weg zur neuen Normalität. Es wäre an der Zeit für ein Autorenkonsortium aus der Praxis, das airline-spezifische "Dealing with Disaster - regularly"-Handbuch für zukünftige Managementgenerationen zu schreiben. Nicht nur für die nächste Pandemie, die durchaus noch schlimmere Konsequenzen für Airlines haben könnte als COVID-19 es hatte, sondern für die nächste große Krise in der Luftfahrt, von der wir nur eines sicher wissen: Sie findet statt.

Der Autor dankt den Beteiligten, allen voran Sonam Smotra, herzlich für ihre Unterstützung.