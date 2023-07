Wizz Air schließt Tuzla-Basis – Etliche Deutschland-Strecken fallen weg

Wizz Air schließt ihre Basis in Tuzla. Nach Angaben der Fluggesellschaft wird die Station in Bosnien und Herzegowina am 12. September geschlossen. Elf Strecken, darunter fünf in Deutschland, fallen nun weg. Einige Verbindungen bleiben aber auch.

Wizz Air schließt ihre Basis in Tuzla. In der Folge werden die Routen nach Berlin, Friedrichshafen, Köln/Bonn, Karlsruhe/Baden-Baden, Nürnberg, Billund, Eindhoven, Göteborg, Malmö, Stockholm und Wien zum 12. September eingestellt.

Vier Strecken zu deutschen Destinationen werden jedoch weiterhin mit Tuzla verbunden: Basel/Mulhouse/Freiburg, Dortmund, Frankfurt-Hahn und Memmingen.

Vor dem Rückzug in Tuzla hatte sich Wizz Air bereits in Sarajevo zurückgezogen. Auch Ryanair hatte angekündigt, den Flugbetrieb in Tuzla einzustellen.

Wizz Air will trotz der angekündigten Schließung ihrer zweiten Basis in weniger als einem Jahr ihr Engagement auf dem Balkan fortsetzen. In einer Mitteilung der Fluggesellschaft heißt es: "Diese Entscheidung ist auf das sich verändernde wirtschaftliche Umfeld und die wetterbedingten betrieblichen Herausforderungen in der Region zurückzuführen."

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.