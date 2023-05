Sunexpress fliegt jetzt zwischen Saarbrücken und Izmir

Eine Boeing 737-800 von Sunexpress am Flughafen Saarbrücken.

Am Freitag, dem 26. Mai, startete eine Boeing 737-800 der Sunexpress mit 180 Passagieren an Bord erstmalig vom Flughafen Saarbrücken in die türkische Metropole Izmir. Der Flug wurde von Airport-Bediensteten mit Willkommenstransparenten begrüßt.

Die Strecke wird zunächst ein Mal wöchentlich freitags bedient und ab dem 25. Juni zusätzlich montags. Izmir ist damit nach Antalya die zweite Destination der Ferienfluggesellschaft vom saarländischen Flughafen aus.

Saarlands Wirtschaftsminister Jürgen Barke zeigte sich mit Blick auf die Sommersaison optimistisch und betonte, dass der Airport durch die Aufnahme der Verbindung ein neues attraktives Ziel in der aufstrebenden Tourismusregion türkische Ägäis hinzugewonnen habe.

Schließlich würde die Zahl der Fluggäste, die von Saarbrücken aus in die Türkei fliegen, durch das Engagement von Sunexpress noch einmal kräftig ansteigen.