Razzia gegen Schwarzarbeit am Frankfurter Flughafen

Auf der Baustelle von Terminal 3 am Frankfurter Flughafen sind Ermittler gegen Schwarzarbeit vorgegangen. Insgesamt seien am Dienstag seit dem Morgen 450 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll im Einsatz, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt. Die Kontrollen dauern voraussichtlich bis in die Abendstunden an.

Die Razzia am Terminal sei Teil einer in ganz Deutschland und Hessen laufenden Aktion gegen illegale Schwarzarbeit auf Baustellen. Es handele sich um "verdachtsunabhängige Schwerpunktprüfungen als Präventivmaßnahme".

Polizei und Zoll befragen Arbeiter und prüfen Geschäftsunterlagen. Dabei geht es unter anderem darum, welcher Mindestlohn für die einzelnen Arbeitnehmer Anwendung findet und ob dieser auch gezahlt wird, teilte der Zoll mit. Ob und wie viele Verstöße gefunden wurden, ist bislang nicht bekannt.

An dem Einsatz am Terminal 3 sind neben der Polizei und Kräften des Hauptzollamtes Frankfurt am Main auch Kräfte der Hauptzollämter Gießen und Darmstadt beteiligt.