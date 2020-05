Als die Luftverkehrsbranche über Milliardenhilfen für die Lufthansa diskutierte, wurde sie nicht müde zu betonen, dass es auf keinen Fall an dem hochprofessionell agierenden Konzern liege, dass er jetzt so in der Bredouille ist, obwohl der Aktienkurs auch vor Corona nicht gerade durch Höhenflüge auffiel.

Mitten in der Diskussion startete ein Eurowings-Airbus in Düsseldorf, um als Flug EW9844 dieses Image mit mehreren Warteschleifen über dem Mittelmeer kaputtzumachen. Das Flugzeug mit 168 Sitzen wollte mit 2 (in Worten: zwei) Passagieren von Düsseldorf nach Olbia auf Sardinien. Im dortigen Luftraum angekommen, wurde ihm jedoch die Landung verweigert, weil der Flughafen geschlossen war.

Das stand auch in einer wenige Tage vorher veröffentlichten Notam. Diese "Nachrichten für Luftfahrer" sind Pflichtlektüre für Piloten und alle, die mit der Erstellung von Flugplänen beschäftigt sind. Bei dem hochprofessionellen Konzern gab es aber, wie ein Eurowings-Sprecher der dpa sagte, ein "Missverständnis bei der Interpretation" dieser Notam. Presseberichten zufolge haben sich sogar die beiden Passagiere bei der Buchung gewundert, dass die Lufthansa-Tochter den Flug überhaupt anbot. "Aber gut", werden sie sich gesagt haben, "Eurowings/Lufthansa werden schon wissen, was sie tun." Hm. Ob dafür wohl jemandem der Bonus gestrichen wird?

Foto: © Screenshot Flightradar24

Aber zurück zu den Milliarden für die Lufthansa. In Interviews zu der Debatte zeigte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ziemlich großzügig, indem er betonte, die Staatshilfen dienten auch dazu, Arbeitsplätze zu sichern. Er kann nicht wirklich alle Arbeitsplätze im Lufthansa-Konzern meinen, will aber erst einmal so verstanden werden. Selbst Nikoley Baublies von der Gewerkschaft Ufo wird sich nicht darauf festlegen lassen, dass die Lufthansa nach Corona mit genau so vielen Mitarbeitern wie jetzt in überschaubarer Zeit wieder in die Gewinnzone oder auf das Verkehrsvolumen vor Corona kommen kann. Vorstandschef Carsten Spohr will sich doch von 100 Flugzeugen trennen, oder? Dann wird er sich wohl auch von einigen Crews trennen müssen, zumindest für ein paar Jahre.

Als Bedingung für die Staatshilfen geisterte in der Gerüchteküche herum, Lufthansa sollte nur noch bei Airbus statt bei US-Hersteller Boeing Flugzeuge kaufen. Tatsächlich scheint es darauf hinauszulaufen, dass sie ihre Bestellliste bei Airbus nicht kürzt. Würden aber die Gerüchte Wirklichkeit, wären einige EU-Prinzipien hinsichtlich des Wettbewerbs über den Haufen geworfen. Vor allem hätte Airbus eine blendende Verhandlungsposition beim Kaufpreis. Angesichts der 737-Max-Misere könnte man bei Boeing wohl gerade jetzt ordentliche Rabatte aushandeln. Andererseits ist Airbus ja auch so etwas wie ein deutsch-französischer Staatskonzern, und warum sollte da nicht eine Hand die andere waschen?

Europäisch weitergedacht, könnten solche Überlegungen gar noch dazu führen, dass die (beiden) Staaten Air France noch dazunehmen und in ein gewaltiges Unternehmen zusammenführen, und schon haben wir einen europäischen staatlichen Luftfahrtkonzern mit erheblicher Fertigungstiefe bis hin zum Flugtaxibau. Wie damals in Amerika in den 1930er Jahren mit Boeing und UATC, dem Vorgänger von United Airlines. So ein gigantomanisches Horror-Szenario will natürlich keiner, wollten auch die Amerikaner damals nicht sehr lange, aber es wäre ein deutliches Zeichen gegen die Konkurrenz aus China, Arabien oder der Türkei.

Passagiere stehen nur im Weg

Kommen wir zur Deutschen Bahn. Die bekommt ja jetzt auch Milliardenhilfen. Sie ist mit ähnlicher Auslastung wie Eurowings unterwegs gewesen, nur dass ihre Züge das Ziel auch erreichten. Jedenfalls ist nichts Gegenteiliges bekanntgeworden. Der Bahn-Vorstand freute sich, dass die Züge sogar pünktlicher waren als sonst. Damit bestätigte sich das (wahrscheinlich auch bei der Lufthansa bekannte, aber nie ausgesprochene) Vorurteil, dass die Passagiere einem reibungslosen Ablauf des Bahn- (beziehungsweise Flug-) betriebs eigentlich nur im Wege stehen.

Der Bahn-Vorstand verkündete darüber hinaus stolz, dass er den Betrieb in diesem Umfang aufrechterhalten habe, um in schwieriger Zeit für alle ein zuverlässiges Verkehrsangebot sicherzustellen. Da erkennt man schon einen graduellen Unterschied in der Systemrelevanz, aber darum geht es hier im Moment nicht.

Aber auch hier schlug das Schicksal (oder waren es Verschwörer?) erbarmungslos zu. Just während sich als nötige Summe in etwa sechs Milliarden Euro herauskristallisierte, trat der Bundesrechnungshof auf den Plan. In seiner traditionell ablehnenden Haltung zum Wirtschaftsgebaren der Deutschen Bahn monierte er, dass vor der Ausschüttung weiterer Füllhörner erst einmal die Mittelverwendung bei dem Staatsunternehmen auf den Prüfstand gehöre. Das kennen wir nun schon, die Bahn widersprach auch mit der üblichen Routine. Im Raum steht aber weiter der Vorwurf, dass mit dem neuen "Bahn-Bündnis" der Wettbewerb auf der Schiene verzerrt werde. Denn die Zuwendungen sollen nicht nur in die Infrastruktur, also das Schienennetz fließen, obwohl das nach wie vor dringend renovierungsbedürftig ist. Wird aber der Betrieb der DB subventioniert, haben eventuelle Wettbewerber das Nachsehen. Man stelle sich vor, es gäbe Air Berlin noch, und nur die Lufthansa bekäme Milliarden.

Auf der Schiene gibt es Wettbewerber

Denn auf der Schiene gibt es Wettbewerber, selbst wenn wir den Flugverkehr als Konkurrenz auf innerdeutschen Strecken mal außen vor lassen. Die Güterverkehrssparte der DB schreibt seit Jahren tiefrote Zahlen, auch ohne Corona. In anderen Branchen wäre schon das ein Ausschlusskriterium für eine durch die Pandemie bedingte Förderung. Darüber hinaus bestreitet DB Cargo nur noch knapp die Hälfte des Schienengüterverkehrs in Deutschland.

Wieso die andere Hälfte nicht gefördert wird, könnte da noch eine EU-Behörde unter Hinweis auf Wettbewerbsrechte fragen. Im Schienennahverkehr, der ohnehin durchweg defizitär arbeitet, beträgt der Anteil von Unternehmen, die nicht der DB gehören, übrigens auch rund 40 Prozent. Wie vieles, ist aber auch diese Frage nicht so einfach zu beantworten, denn viele der Güterverkehrs-Wettbewerber auf deutschen Schienen sind Töchter ausländischer Verkehrskonzerne, die wiederum von ihren jeweiligen Staaten coronabedingt gefördert werden.

Schließlich haben wir noch die Milliarden für die Autoindustrie in Form einer Verkaufsprämie. Darüber ist aber schon so viel gesagt worden, dass wir uns hier kurz fassen. Außerdem ist sie ja noch umstritten. Es wäre auch hier wohl besser, damit den Bau nachhaltiger Infrastruktur weiter zu fördern, der indirekt ja auch der Autoindustrie zugute käme. Vorausgesetzt, sie baut endlich ausreichend Autos mit alternativen Antrieben und akzeptabler Reichweite.