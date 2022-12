Marabu – Condor bekommt Schwesterairline in Estland

Attestor hält 51 Prozent der Anteile an Condor. Nun gründet der Vermögensverwalter eine eigene Ferienfluggesellschaft in Estland und wird damit Flüge ab Deutschland durchführen. Condor übernimmt den Vertrieb für Marabu.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Der Vermögensverwalter Attestor hatte vor rund 18 Monaten 51 Prozent der Anteile an Condor übernommen und den Ferienflieger damit vor dem Aus gerettet. Im Rahmen der Übernahme konnte Condor die lang ersehnte Erneuerung der Langstreckenflotte starten. Der erste Airbus A330 Neo in Condor-Livery soll noch in diesem Jahr abheben.

Jetzt überrascht das Finanzunternehmen mit neuen Plänen. Laut Mitteilung gründet Attestor mit "Marabu" eine eigene Airline. Die neue Fluggesellschaft soll mit sechs Airbus A320 starten und Flüge ab Hamburg und München zu Zielen rund um das Mittelmeer durchführen.

Nachdem sich der Reise- und Tourismussektor nach der Corona-Pandemie deutlich schneller erhole als erwartet und die Nachfrage weiter steige, etabliere man eine weitere Fluggesellschaft "unter eigener Flagge", so Attestor.

Die neue Airline soll vom ehemaligen Condor-Vertriebschef und Ex-Sun-Express-CEO Paul Schwaiger geleitet werden. Condor übernimmt als General Sales Agent exklusiv den Vertrieb von Marabu-Flügen. Die ersten Verbindungen sollen ab dem 14. Dezember über flymarabu.com buchbar sein.

Zunächst fliegt Nordica

Marabu soll als eigenständige Airline auftreten und sich mit einem eigenen Markenauftritt positionieren. Allerdings operiert Marabu zunächst nicht als eingetragene Airline: Die estnische Nordica fliegt als ACMI-Partner und garantiert so die zügige Aufnahme des Flugbetriebs. Noch im Verlauf des Sommers 2023 soll Marabu dann aber auch eigene Flugzeuge betreiben.

Ob Marabu auch Flüge im Wetlease für Condor durchführen will, bleibt damit abzuwarten. In der Vergangenheit setzte der Ferienflieger immer wieder auf die Dienste von ACMI-Anbietern wie die der lettischen Smartlynx, Avion, Small Planet oder auch Air Baltic.

Gewerkschaft befürchtet Sozialdumping

Das Zurückgreifen auf Fluggesellschaften in anderen europäischen Ländern ist gängige Praxis unter westeuropäischen Anbietern. Dank steuerlicher Vorteile können Airlines in vielen EU-Ländern billiger produzieren. Hinzu kommen vielfach geringere Löhne.

Auch Konkurrentin Tuifly und Eurowings mieteten in diesem Sommer Fremdkapazitäten, so unter anderem Maschinen von Smartlynx oder European Air Charter aus Bulgarien. Damit federn Ferienfluggesellschaften die hohe Saisonalität in ihrem Geschäft ab. Bei Gewerkschaften trifft das auf wenig Gegenliebe. Sie sehen in der Praxis eine Auslagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland.

Die Vereinigung Cockpit (VC) befürchtet eine Unterwanderung der Arbeitsbedingungen und Sozialstandards bei Condor durch die Attestor-Neugründung. "Wenn der gleiche Eigentümer mit gleichen Flugzeugen die gleichen Strecken bedient und dabei den Condor-Vertrieb nutzt, werden viele Fragen aufgeworfen", so VC-Präsident Stefan Herth. "Es darf nicht passieren, dass durch Konkurrenz im eigenen Haus die Arbeitsbedingungen untergraben werden."