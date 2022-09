Lufthansa stellt Flugbegleitern deutliche Lohnerhöhungen in Aussicht

Nach Streiks am Boden und im Cockpit geht der Lufthansa-Konzern auf die Kabinenmitarbeiter zu und stellt "signifikante" Einkommenszuwächse in Aussicht. Noch bis Ende Oktober gilt bei der Ufo eine Friedenspflicht.

Der Lufthansa-Konzern geht nach einem hohen Tarifabschluss mit Verdi für die Bodenbeschäftigten und den zuletzt erfolgsversprechenden Verhandlungen mit den Piloten nun auch auf seine Flugbegleiter zu.

Vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten im Zuge der Inflation zeigte sich Konzernchef Carsten Spohr offen für "signifikante Vergütungserhöhungen". In Zeiten hoher Inflation seien diese "absolut angemessen". Das gelte insbesondere für die geringeren Einkommen.

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will im Herbst für ihre Mitglieder verhandeln. Bis Ende Oktober gilt hier noch eine Friedenspflicht, anschließend könnte es auch hier zu Warnstreiks kommen. Dem will der Lufthansa-Konzern offensichtlich proaktiv begegnen.

"Es ist selbstverständlich, dass wir unseren Kabinenmitarbeitern, vor allem in den unteren Lohngruppen, aber auch in Summe, Einkommenszuwächse zukommen lassen wollen", sagte Spohr. Darüber werde bereits mit der Ufo gesprochen.

Mit Verdi hatte Lufthansa den Ausgleich erreicht, indem Lohnsteigerungen in sehr asymmetrischer Form vereinbart wurden. Bei der Vereinigung Cockpit war Lufthansa ebenfalls mit einem ähnlichen Vorschlag auf die Piloten zugegangen, woraufhin die Piloten einen weiteren Warnstreik angekündigten, der nach neuen Verhandlungen aber abgesagt wurde.

Der Konflikt mit den Konzernpiloten scheint damit zunächst beigelegt, Details sind aber noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach wurden langfristig wichtige Themen vertagt. Im Hintergrund schwelte ein Grundsatzstreit über die Größe der Kerngesellschaft.

"Wir haben unsere Mitarbeiter in der Pandemie nicht alleine gelassen und wir werden sie nicht alleine lassen in der Inflation", sagte Spohr, der bereits zuvor Fehler während der Corona-Pandemie zugegeben hatte.

In den vergangenen Jahren habe der Konzern Teile der Kostensenkungen dadurch erreicht, dass die Standards für die langjährigen Mitarbeiter "mehr oder weniger" gehalten werden konnten, während bei Neuanstellungen geringere Einstiegsgehälter vereinbart wurden. In Anbetracht der Inflation sei das nicht mehr haltbar.

Geringe Kapazität, hohe Nachfrage und steigende Preise

Gleichzeitig erlebt das Unternehmen nach der Corona-Krise einen wahren Ansturm, berichtete Spohr Anfang der Woche in Frankfurt.

Die Durchschnittserträge steigen derzeit, weil die Tickets zu deutlich höheren Preisen verkauft werden können. Spohr bekräftigte das Ziel, im kommenden Jahr zwischen 85 und 90 Prozent des Vorkrisenniveaus anzubieten.

"Der Wunsch, unser Produkt zu erwerben, ist so stark, dass wir mit der Produktion nicht hinterherkommen", sagte der Vorstandschef. Streiks kann er dabei nicht gebrauchen.

Erst im Juli hatte die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik des Bodenpersonals den Flugbetrieb der größten deutschen Fluggesellschaft für einen Tag nahezu lahmgelegt. Ein weiterer Streik der Piloten lähmte die Lufthansa dann Anfang September. Und bei der größten Tochter Eurowings haben die Piloten bereits für einen Arbeitskampf votiert. Verhandlungen stehen dort aber noch an.

Die Lufthansa selbst will bis Ende 2023 konzern- und weltweit rund 20.000 neue Mitarbeiter einstellen, davon rund 12.000 zusätzliche Kräfte. Zudem sind Milliardeninvestitionen in neue Flugzeuge, Ausstattung und IT geplant.

Ein zu schnelles Wachstum wie in diesem Jahr will die Lufthansa vermeiden und muss dabei Rücksicht auf die immer noch reduzierten Kapazitäten an ihren Drehkreuzen nehmen. An den Flughäfen fehlen Mitarbeiter und die Abläufe haben sich in der Pandemie verkompliziert.