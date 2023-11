Lufthansa Group, United und DB kooperieren für intermodales Reisen

Die Lufthansa Group, United Airlines und die Deutsche Bahn kooperieren, um Reisenden zwischen den USA und Deutschland ein intermodales Angebot machen zu können. So sollen Passagiere ihren Flug vom Frankfurter Flughafen in die USA, die Bahnfahrt zum Airport sowie etwaige US-Anschlussflüge in einem einzigen Ticket buchen können.

Am 22. November starten die Lufthansa Group, United Airlines und die Deutsche Bahn eine Partnerschaft, die den Kunden für Reisen zwischen Deutschland und den USA eine größere Auswahl und bessere Anbindung gewährleisten soll.

Die Kooperation ermöglicht es United-Passagieren, die über den Frankfurter Flughafen von Deutschland aus in die USA fliegen, ihre Anreise zum Flughafen per Bahn sowie ihren Transatlantikflug und eventuelle Anschlussflüge in den USA auf einem einzigen Ticket zu buchen. Das teilt United Airlines mit.

Passagiere können somit 25 deutsche Städte sowie Basel in der Schweiz mit den Drehkreuzen von United in Newark, Chicago, Washington, Houston, Denver und San Francisco verbinden. Zudem stehen zahlreiche weitere Ziele in den USA zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit basiert auf dem "Intermodal Partnership"-Modell der Star Alliance, das im Juli 2022 eingeführt wurde. Dieses Modell ermöglicht eine Verbindung von Flugreisen mit Bahnfahrten, Bussen, Fähren und anderen Transportmöglichkeiten in der gesamten Allianz. Zudem können Vielfliegerprogramme verknüpft und komfortablere Übergänge zwischen Flughäfen, Bahnhöfen und Häfen geschaffen werden.

Die Kunden haben laut Mitteilung die Möglichkeit, beim Einchecken Bordkarten für Bahn- und Flugreisen zu erhalten. Zudem profitieren sie von bevorzugter Gepäckabfertigung und weiteren Serviceleistungen beim "AiRail Check-in" am Flughafen Frankfurt und haben Zugang zu den Lounges der Deutschen Bahn.

Mitglieder des United-Vielfliegerprogramms "MileagePlus" können Meilen für Bahnfahrten auf einem kombinierten Bahn-Flug-Ticket sammeln. Darüber hinaus erhalten berechtigte Fluggäste besonderen Schutz bei Verspätungen oder Ausfällen.