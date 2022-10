Lufthansa baut Suiten in die First- und Business-Class

Lufthansa modernisiert seine Langstreckenkabinen. Unter dem Namen "Allegris" kommen 30.000 neue Sitze in allen Klassen der Langstreckenflotte. In der First- und Business-Class wird es dabei auch Suiten geben. Doch das Produkt ist diversifizierter.

Die Lufthansa Group investiert in ihre Langstreckenkabinen. Das Produktprogramm unter dem Namen "Allegris" wird alle Klassen betreffen und soll ab 2023 zunächst bei Lufthansa und Swiss eingeführt werden. Für Passagiere der First- und Business-Class will Lufthansa in diesem Zuge erstmals ein Suiten-Konzept einführen.

Fast deckenhohe Wände sollen dabei in der First für ein Maximum an Privatsphäre sorgen. In der Kabine soll ein Tisch verbaut sein sowie eine persönliche, geräumige Garderobe. Weitere Einzelheiten zu der Suite und anderen Innovationen in der First Class sollen im nächsten Jahr bekannt geben werden.

Die neue Business-Class-Kabine wird insgesamt sechs verschiedene Sitzoptionen bieten, darunter auch Suiten, jede mit einer eigenen Schiebetür für mehr Privatsphäre. Die Mindestbreite der Business-Class-Sitze soll 114 Zentimeter betragen, und die Sitze werden sich in ein zwei Meter langes Bett umwandeln lassen.

Lufthansas neue Business Class soll es in verschiedenen Ausführungen geben - unter anderem auch als Suite in der ersten Reihe. Davon gibt es noch keine Bilder. © Lufthansa

Lufthansa wird zudem eine Reihe von Änderungen in der Economy Class einführen, darunter die Einführung der "Sleeper's Row 2.0". Diese neue Reihe bietet den Angaben nach einen größeren Sitzabstand und eine bessere Lösung zur Umwandlung der Reihe in ein Bett. Dazu wird dann beispielsweise die Fußstütze hochgeklappt. Zudem haben Reisende künftig die Möglichkeit, Nachbarsitze zu buchen.

Die neue Premium-Economy-Class wurde bereits im Frühjahr bei Swiss eingeführt und bietet mehr Platz im Beinbereich.

30.000 neue Sitze

Die Einführung des "Allegris"-Konzepts sei für 2023 in den Langstreckenmaschinen der Lufthansa Group geplant, wie Lufthansa jetzt in Frankfurt mitteilte. Über 100 neue Flugzeuge wie die Boeing 787-9, der Airbus A350 und die Boeing 777-9 würden mit den neuen Sitzen ausgestattet. Zusätzlich sollen auch Lufthansa-Flugzeuge der Bestandsflotte umgerüstet werden, etwa die Boeing 747-8. Das Investitionsvolumen beträgt laut Unternehmen rund 2,5 Milliarden Euro.

Lufthansas neue Economy Class © Lufthansa

Eine Einführung und der gleichzeitige Austausch von rund 30.000 Sitzen in allen Klassen sei einmalig in der Geschichte des Konzerns, sagte Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr bei der Vorstellung in Frankfurt. Die größte Investition in Premium-Produkte in der Geschichte des Unternehmens unterstreiche das Bestreben der Lufthansa, "auch weiterhin die führende westliche Premium-Airline zu sein."

Trend zur Diversifizierung

Mit einer weit gefächerten Diversifizierung der Sitzoptionen in den Langstreckenkabinen setzt Lufthansa auf den Trend der immer größerer werdenden Individualisierung im Ticketverkauf. So hatte beispielsweise Air New Zealand neue Langstreckenkabinen mit einem Sieben-Klassen-Angebot vorgestellt.

Dort umfassen die Möglichkeiten die "Business Premier Luxe", "Business Premier", "Premium Economy", "Economy", "Economy Stretch", "Economy Skycouch" und das "Economy Skynest" – Schlafkabinen für Economy-Reisende.