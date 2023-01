Kurzmeldung Lübeck Air will Neapel aufnehmen und Nord-Süd-Verbindung ausbauen

Lübeck Air plant, im Sommer Lübeck mit Neapel zu verbinden. Darüber hinaus will die Airline den Scandinavian Mountains Airport bis in den April hinein bedienen, wie der Flughafen bekannt gibt. Zudem soll es ab Mai erweiterte Verbindungen von Bergen mit Zwischenstopp in Lübeck nach München und Stuttgart geben.