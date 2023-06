Hurghada steht in diesem Jahr in Paderborn auch im Winterflugplan. Der Reiseanbieter Tui werde das beliebte Urlaubsziel in Ägypten vom November bis April kommenden Jahres anbieten, teilt der Flughafen mit. Laut Flugplandaten wird Air Cairo unterwegs sein. Die Airline bedient die Route auch im aktuellen Sommerflugplan.