TKH-Unterflurbefeuerung am Londoner Flughafen Stansted

Die Luftfahrtbranche hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Zwar steht dabei oft vor allem die Umstellung des Flugbetriebs auf neue Antriebe und Treibstoffe im Fokus der Betrachtung. Doch auch am Boden geht es um die Vermeidung von Klimagasemissionen. Ein genauerer Blick auf die vielfach noch brachliegenden Energieeinsparungspotentiale durch den Einsatz von LED-Technik beim "Airfield Ground Lighting".

Die Flughäfen in Europa wollen bis 2050 klimaneutral operieren. Laut Masterplan Klimaschutz der deutschen Luftverkehrswirtschaft stehen für die Flughäfen Einsparziele in den Bereichen Fuhrpark, Gebäudetechnik und Energieversorgung auf der Agenda. Ein zusätzlicher wesentlicher Bereich für die weitere Reduzierung von Emissionen sind demnach die flughafenspezifischen Anlagen.

Auf einem großen Flughafen besteht die Befeuerung aus Tausenden bis Zehntausenden Leuchten. Sie sind damit ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der elektrischen Leistungsaufnahme eines Flughafens. Mit der Umstellung der Befeuerung von Start- und Landebahnen sowie der Vorfeld- und Taxiway-Beleuchtung ("Airfield Ground Lighting", AGL) auf LED-Technik haben die meisten Flughäfen sogar schon lange angefangen - genau wie mit der Installation von neuen Flutlichtanlagen, Verbesserungen in der Gebäudetechnik und der Installation von Solarpaneelen.

Diese Bemühungen tragen schon Früchte. Laut dem deutschen Flughafenverband haben die Flughäfen ihren CO2-Ausstoß von 2010 bis 2018 bereits um 24 Prozent gesenkt. Bis 2030 soll die weitere Reduzierung 50 Prozent betragen. Doch damit die Klimaneutralität im Jahr 2050 erreicht werden kann, braucht es weitere Anstrengungen in allen Bereichen.

Aber der einfache Austausch von Leuchtmitteln stößt an seine Grenzen, was die Einsparmöglichkeiten angeht. Denn selbst wenn nachgerüstete LEDs schon deutlich weniger elektrische Leistung aufnehmen als klassische Halogenlampen gibt es in den alten Systemen noch große Effizienzverluste - und damit erhebliche Potenziale im Kampf um jede eingesparte Kilowattstunde.

Darum setzen erste Hersteller wie die niederländische TKH Airport Solutions jetzt auf komplett neue, speziell auf LED-Technik ausgelegte Systeme, die dabei helfen sollen, den Strombedarf für die Befeuerungsanlagen an Flughäfen noch weiter zu senken. Auch funkferngesteuerte Solarbefeuerungen, wie sie die polnische S4GA anbietet, können helfen, einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität zu gehen. Mit dem Einsatz von LEDs allein ist es jedenfalls nicht getan.

LED-Umrüstung nur der erste Schritt zum Stromsparen