EU-Parlament beschließt 25-prozentige Nutzungspflicht für Slots im Sommer

Das EU-Parlament hat sich auf die Wiedereinführung der derzeit ausgesetzten "Use it or lose it"-Regel geeinigt. Als Kompromiss zwischen der EU-Kommission und unterschiedlichen Interessen bei den Airlines, bleibt diese für den Sommerflugplan jedoch weiter deutlich entschärft.

Mit einem nahezu einstimmigen Votum hat das EU-Parlament neue Regeln für die Nutzung von Slots an EU-Flughäfen im Sommerflugplan beschlossen. Demnach müssen Airlines nur rund ein Viertel ihrer Slots tatsächlich nutzen, ohne dass sie ihr Besitzrecht für die folgende Flugplanperiode an diesen verlieren (sog. "Grandfather Rights"). Normalerweise liegt diese Rate zur verpflichtenden Nutzung bei 80 Prozent.

Zahlreiche Airlines streichen wegen des Coronavirus aber weiterhin massiv Flüge. Nicht nur Airline-Verbände hatten daher vor massenhaften "Geisterflügen" ohne Passagiere gewarnt, auch Umweltschützer liefen Sturm.

Die EU-Kommission beschloss deshalb im März 2020, die Slot-Regeln zunächst bis Oktober gänzlich auszusetzen. Airlines verloren damit ihre bisherigen Start- und Landerechte nicht, egal ob der Flieger abhebt oder nicht. Die Ausnahme wurde dann wegen der anhaltenden Pandemie bis zum Start des Sommerflugplans 2021 Ende März verlängert.

Für die Sommersaison 2021 werden die Regeln nun nicht weiter komplett ausgesetzt, sondern gelockert. Fluggesellschaften können vorab bei der Koordinierung auf die Hälfte ihrer Slots verzichten und müssen dann von den verbleibenden die Hälfte tatsächlich nutzen, ohne jeweils die Start- und Landerechte zu verlieren.

Entsprechend der Entwicklung der Pandemie und des Reiseaufkommens kann die EU-Kommission die Vorgaben zur Nutzung der verbliebenen Slots im weiteren Verlauf auf zwischen 30 und 70 Prozent anpassen.

Spohrs Drohung und O'Learys Vorwurf

Die jetzt vorliegende Regelung ist eine abgemilderte Version des ursprünglichen Vorschlags. Die Kommission hatte im Dezember zunächst vorgeschlagen, dass Airlines mindestens 40 Prozent aller ihrer Slots nutzen müssen. Das traf in der Branche, vor allem bei den großen Netzwerk-Airlines, jedoch auf massive Kritik. So drohte Lufthansa-Chef Carsten Spohr noch vor wenigen Wochen mit Leerflügen und Neun-Euro-Tickets.

Die Interessenvertreter der großen Netzwerk-Fluggesellschaften forderten mindestens die Möglichkeit zur vorübergehenden Rückgabe ganzer Slot-Serien während des kommenden Sommers, ohne sie dauerhaft zu verlieren. Noch besser wäre es jedoch, schlicht die Aussetzung der Nutzungspflicht bis in den Herbst zu verlängern, so die Wunschvorstellung der Slot-Inhaber.

Dagegen wiederum sprachen sich die großen Low-Cost-Carrier vehement aus. Ryanair-Chef Michael O'Leary fasst seine Verärgerung so zusammen: "Die Hub-Airlines wollen die Kapazität einschränken, Flugzeuge am Boden halten und die Preise für alles, was fliegt, hochhalten." Die verlängerte Aussetzung der Regeln sei verbraucherfeindlich, pflichteten Easyjet und Wizz Air bei, die Billig-Airlines würden am Ausbau ihres Angebots künstlich gehindert.

EU-Parlament und Mitgliedstaaten verständigten sich in der Folge auf die nun beschlossene Regelung. Der Rat der Mitgliedstaaten muss dem ebenfalls noch einmal formell zustimmen. Eine vorübergehende Rückgabe ganzer Slot-Serien, also aller Start- und Landerechte eines täglichen Zeitfensters über den Sommer, wie ursprünglich von den Airlines gefordert, findet sich darin laut BDL nicht mehr.

Der europäische Airline-Verband A4E lobte dennoch "viele Verbesserungen, die an dem ursprünglichen Vorschlag vorgenommen wurden" sowie die "rasche" Annahme der neuen Regeln. Allerdings sollten zusätzliche Entlastungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden, zum Beispiel im Fall "weiterer Verschärfungen der Reisebeschränkungen".

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) begrüßte die neue Regelung grundsätzlich, monierte aber, dass sie "hinter den Regelungen in wichtigen Wettbewerbsländern zurückbleibt". Die USA und Großbritannien etwa hätten die vollständige Aussetzung der Vergaberegeln einfach weiter verlängert. Es bleibe schwer verständlich, warum die europäischen Institutionen hinter dem Vorschlag einer vollständigen Aussetzung der 80/20-Regelung zurückbleiben. Ein Ende des Nachfrageeinbruchs sei wegen der pandemiebedingten Reisebeschränkungen schließlich nicht in Sicht.