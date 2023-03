Cityjet fliegt mit CRJ1000 für Lufthansa

Cityjet besorgt sich mindestens zwei CRJ1000, um künftig im Auftrag der Lufthansa zu fliegen. Eingesetzt werden die großen Regionaljets bis Ende Oktober vom Flughafen München aus. Sie sollen verschiedene Ziele in Deutschland und Europa bedienen.

Cityjet wird zum Beginn des Sommerflugplans mindestens zwei CRJ1000 in Dienst stellen. Diese sollen im Rahmen eines saisonalen ACMI-Vertrags für Lufthansa eingesetzt werden, wie eine Flugplananalyse von CH-Aviation ergeben hat.

Cityjet-CCO Cathal O'Connell bestätigte, dass die Fluggesellschaft in diesem Jahr "eine Reihe von CRJ1000" anschaffen werde, lehnte es jedoch ab, sich konkreter zu den Plänen zu äußern, solange die Flugzeuge noch nicht in Betrieb sind.

Auf der Website der Airline ist jedoch ersichtlich, dass zwei Flugzeuge in dieser Sommersaison für Lufthansa eingesetzt werden sollen.

Die erste der beiden CRJ1000 wird OE-LIK sein. Das 11,5 Jahre alte Flugzeug befindet sich im Besitz von Regional One und flog bis Mai 2022 für "Hop!". Der Jet wurde am 7. März von Ljubljana nach Dinard zur Neulackierung und am 17. März zurück zum slowenischen Flughafen überführt, wie Daten von "Flightradar24" zeigen.

CRJ1000 werden ab München eingesetzt

Laut Flugplandaten wird der irische ACMI/Charterspezialist Cityjet die beiden Regionaljets bis Ende Oktober von München aus nach Birmingham, Bordeaux, Budapest, Kopenhagen, Dresden, Edinburgh, Danzig, Manchester, Marseille, Nizza, Stuttgart, Tallinn und Warschau einsetzen. Jedes Flugzeug bietet dabei Platz für bis zu 100 Passagiere in einer Ein-Klassen-Konfiguration.

Daten von CH-Aviation zeigen, dass die Flotte von Cityjet derzeit 22 CRJ900LR umfasst, die im Rahmen einer langfristigen White-Label-Partnerschaft mit Scandinavian Airlines eingesetzt werden. Zwei CRJ900 werden in der Sommersaison 2023 zudem für Brussels Airlines fliegen.

Air Nostrum, die derzeit mit Cityjet fusioniert, betreibt 27 allerdings bereits CRJ1000ER (sowie sechs CRJ200 und sechs ATR72-600), während drei weitere von der Tochtergesellschaft Hibernian Airlines betrieben werden. Damit ist Air Nostrum/Hibernian Airlines die weltweit größte Betreiberin dieses Typs.

Lufthansa wiederum betreibt keine Regionaljets direkt, sondern hat dieses Segment an Lufthansa Cityline ausgelagert. Lufthansa Cityline betreibt aktuell 28 CRJ900LR und sieben Embraer E190 Regionaljets – neben zwölf Airbus A319, einer A320 Neo und zwei A321F.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.