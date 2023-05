Das ist die neue Business- und Premium-Economy-Class von Air France

Air France präsentiert ihre neue Business- und Premium-Economy-Class an Bord der Boeing 777-300ER. Die neuen Business-Sitze bieten höheren Komfort und deutlich mehr Privatsphäre. Auch das Speise- und Getränkeangebot wurde neu gestaltet. Die Premium Eco hat nun wieder "Recliner".

Air France hat airliners.de auf eine Pressereise von Paris nach New York eingeladen, um mehr über die neue Premium Economy und Business Class an Bord der Boeing 777-300ER zu erfahren. Bei den Gesprächen mit dem Passenger-Experience-Team von Air France gab es auch einen Ausblick auf weitere Pläne und Überlegungen des Skyteam-Mitglieds betreffend der neuen Bordprodukte.

Knapp ein Jahr ist es her, seitdem Air France eine neue Business Class und eine neue Premium Economy für ihre Boeing 777-300ER angekündigt hat. Inzwischen befinden sich die neusten Premium-Produkte der Franzosen bereits im Einsatz an Bord von sechs der Langstreckenjets.

Im September 2022 hatte Air France damit begonnen, ihr erstes Flugzeug entsprechend umzurüsten. Nach und nach sollen nun alle zwölf Maschinen des Typs 777-300ER das Upgrade erhalten. Die neuen Business-Class-Sitze kommen dabei in einer 1-2-1-Konfiguration daher, die der Premium Economy in einer 2-4-2-Konfiguration. Die Economy Class ist mit ihrer 3-4-3-Anordnung dagegen deutlich enger bestuhlt.

Die bereits umgerüsteten Maschinen kommen ab Paris CDG derzeit auf den Routen nach New York, Rio de Janeiro, Dakar und Johannesburg zum Einsatz. Bis Ende des Jahres ist geplant, auch die restlichen sechs 777-300ER der Airline auf den neusten Stand zu bringen. Dann sollen noch Tokio, Shanghai und Seoul folgen.

Dann werden auch die besonders in die Jahre gekommene Business Class an Bord vereinzelter 777-300ER – die noch in einer 2-3-2-Konfiguration mit nicht komplett flach verstellbaren Sitzen und weiteren Relikten vergangener Tage daherkommen – endlich der Vergangenheit angehören. Insgesamt lässt sich Air France den Retro-Fit der gesamten Boeing-777-300-Flotte 180 Millionen Euro kosten.

Das "Drei-F"-Prinzip

Der neue, von Safran entwickelte Business-Class-Sitz basiert laut Air France auf dem "Drei-F"-Prinzip: Full Flat, Full Access, Full Privacy. Das bedeutet (wenig überraschend), dass sich der Sitz zu einem flachen Bett ausfahren lässt, dass jeder Platz direkten Zugang zum Gang bietet und, dass er für bestmögliche Privatsphäre mittels kleiner Wände und einer Schiebetür abgeschirmt ist, beziehungsweise werden kann.

Zwischen den nebeneinander liegenden Business-Class-Sitzplätzen in der Mitte des Flugzeugs kann ein Paneel herauf- und heruntergefahren werden. Das gemeinsame Erlebnis zusammenreisender Passagiere soll durch die runterfahrbare Trennwand deutlich verbessert werden.

Die neue Business Class von Air France an Bord der Boeing 777-300ER. © Air France

Zudem verfügen die neuen Sitze über mehrere Steckdosen, einen 17,3-Zoll-4K-Bildschirm, Noise-Cancelling-Kopfhörer, sowie die Möglichkeit, die eigenen Kopfhörer via Bluetooth zu verbinden und das eigene Smartphone kabellos zu laden. Beim Design hat sich Air France an die eigenen Farben, ergo auch an die der französischen Flagge gehalten: tiefblaue Sitze, weiße Umschalungen, rote Pointen.