Dass Sars-COV-2 die Luftfahrt sehr hart getroffen hat, ist inzwischen allgemein bekannt und kann durch die geringe Zahl der Kondensstreifen am Himmel einfach bestätigt werden. Seit Monaten versuchen sich Fachleute beispielsweise von der Iata, Icao und Eurocontrol daran, wenigstens einigermaßen zuverlässig zu prognostizieren, wie und wann sich der Luftverkehrsmarkt wieder erholt. Kennzahlen vergleichbarer Situationen liegen praktisch nicht vor und Trendanalogien sind zum Beispiel durch sich ändernden Infektionszahlen, Virus-Mutationen und Impferfolgsprognosen ständig zu korrigieren.

Vor diesem Hintergrund mussten und müssen Airlines versuchen zu überleben, und das für leider immer noch unbestimmte Zeit. Sie erschließen sich alternative Geldquellen und reduzieren die Kosten immer weiter. Die Hauptkostenblöcke stehen dabei im Vordergrund.

Flugsicherungs-, Lande- und Abfertigungsgebühren (etwa 15 Prozent) sowie Treibstoffkosten (etwa 25 Prozent) reduzieren sich bei Verkehrseinbrüchen automatisch, wobei die meisten Airlines den Treibstoffpreis für 2020 kostentreibend viel zu hoch abgesichert hatten, weil der Preisverfall durch den Markteinbruch unmöglich vorhersehbar war (Lufthansa-Konzernverlust allein durch das Fuel-Hedging bis Ende 3. Quartal 2020: 764 Millionen Euro).

Bleiben die Personalkosten, die etwa 15 bis 25 Prozent der Airline-Kosten ausmachen. Deren Reduktion steht bei schlechter Geschäftslage immer im Vordergrund, weil sie leichter beeinflussbar sind als die oben genannten Positionen oder auch die Leasing-Gebühren.

Bislang konnten über 90 Prozent der Arbeitsplätze erhalten werden

Sehr positiv zu bewerten ist, dass es gesetzliche Regelungen und Kollektivvereinbarungen hierzulande trotz Markteinbruch von bis zu 70 Prozent und mehr bislang schaffen, etwa 90+ Prozent der Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man zum Beispiel in die USA blickt, wo die Beschäftigtenzahl der Airlines im Dezember 2020 nach dem Abbau von 90.000 Arbeitsplätzen (über 32.000 davon seit Anfang Oktober 2020) den niedrigsten Stand der letzten mehr als 30 Jahre erreichte.

Erst Ende 2020 wurde die zwischen Trump, Demokraten und Republikanern seit Ende September strittige US-COVID19-Hilfe für die Wirtschaft beschlossen (etwa 15 Milliarden US-Dollar davon als Airline "Payroll Support" - vergleichbar mit staatlichem KUG), wodurch die genannten 32.000 Airline-Beschäftigten wieder eingestellt werden können.

Gesetzliches KUG wird in Deutschland nur bis zur Sozialversicherungs-Beitragsbemessungsgrenze (BBG, derzeit 7100 Euro monatlich) gewährt. Da die meisten Piloten auch (große) Gehaltsanteile oberhalb dieser Beitragsbemessungsgrenze bekommen (bis über das 3-fache der BBG), schrumpft ihr gesetzlicher Anspruch auf KUG prozentual zum bisherigen Gehalt um bis zu 70 Prozent auf knapp unter 30 Prozent (siehe Grafik unten, schwarzer Graph).

Da es bislang niemand für nötig hielt, neben tariflichen Altersversorgungs-Regelungen oberhalb der BBG auch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit für diesen Einkommensbereich tariflich abzusichern, bestand für sehr gut verdienende Piloten oberhalb von 7100 Euro kein Anspruch auf KUG. Es war damit Sache der Tarifverhandlungen der letzten Monate, den Gewerkschaftsforderungen nachzugeben, aus dem "Unternehmenstopf" die Gehaltsverluste dieser hohen Gehaltsanteile zu kompensieren. Für die Zukunft seien entsprechende Versicherungs-Tarifverträge hiermit dringend empfohlen.

In den (sozialen) Medien wurde nach den entsprechenden Vertragsabschlüssen im Lufthansa-Konzern teilweise massiv kritisiert, dass Piloten trotz faktischer Arbeitslosigkeit und trotz fehlender entsprechender Beiträge in die Sozialkassen oberhalb der BBG Lohnausfall ersetzt bekommen, beispielsweise auch in der Schweiz. Staatskredite aus Steuergeldern werden hier per Tarifvertrag in Pilotengehälter umgewandelt. Da die Gewerkschaften vor den Abschlüssen vor allem den Arbeitsplatzerhalt forderten und fehlende Unternehmens-Bereitschaft dazu bei gleichzeitiger "Rettung" durch Steuergelder kritisierten (s.u.), müssen sie das Hinterfragen dieser Kreditverwendung sicher ertragen.

Bei Lufthansa und Eurowings werden die Gehälter oberhalb der BBG nach KUG Aufstockung beispielsweise zu etwa 71 bis 75 Prozent (Tabelle unten) kompensiert und führen im Ergebnis zum grünen Graphen, also einem Einkommensverlust von durchschnittlich 16 bis 22,5 Prozent. Beiden Unternehmen entstehen dabei anteilige Lohnkosten von bis zu über 48 Prozent des bisherigen Gehalts (wie der rote Graph zeigt).

Dass die Systematik bei Eurowings und Lufthansa gleich ist darf nicht verdecken, dass Piloten bei Eurowings auf dem gleichen Flugzeug bei gleicher Arbeit und gleicher Position und Betriebszugehörigkeit im selben Konzern deutlich geringere Gehälter als ihre Lufthansa-Kollegen bekommen, aber das ist ein anderes, und ein Grundsatzthema.

Kurzarbeit Da Pandemie bedingte Geschäftseinbrüche viele Wirtschaftsbereiche trafen, wurden in Deutschland schon im Frühjahr 2020 die bestehenden gesetzlichen Regelungen für die Kurzarbeit angepasst, um den Unternehmen den Arbeitsplatzerhalt auf Kosten der Sozialversicherungs- und Steuerzahler zu ermöglichen. Insbesondere die Kurzarbeitsregelungen (im SGB III) mussten unternehmens- und arbeitnehmerfreundlich mehrfach neugeregelt werden, um Arbeitsplätze einerseits und Binnenkaufkraft andererseits zu erhalten. Die Höhe des Kurzarbeitergeldes (KUG) wurde ab dem vierten Monat von 60/67 Prozent (mit Kind) auf 80/87 Prozent angehoben und die Bezugsdauer von zwölf auf 24 Monate beziehungsweise bis maximal zum 31.12.2021 verlängert. Zu beachten ist dabei, dass die Unternehmen nicht nur die Löhne, sondern zum Teil auch die Sozialabgaben durch die Bundesarbeitsagentur kompensiert bekommen, um ohne Kündigungen Personalkosten senken zu können. Nach § 95ff SGB III wird KUG nur bei konjunkturell vorübergehend verringertem Arbeitsanfall gewährt. Betriebsbedingte Kündigungen sind bei voraussichtlich andauernd geringerem Arbeitsanfall möglich. Bezug von KUG und betriebsbedingte Kündigungen schließen sich so gegenseitig aus, da nicht beide Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen können (obwohl auch hier findige Juristen angebliche schon Regelungslücken ausgemacht haben).

Schwierige (Tarif-) Verhandlungen

Vor allen diesen dynamischen Hintergründen mussten und müssen die Fluggesellschaften ihr Überleben organisieren, wozu Verhandlungen mit Gewerkschaften und Betriebspartnern über Regelungen zur Kurzarbeit einerseits und zu Personalkosten-Zugeständnissen andererseits gehör(t)en, um auch nach Ende des KUG-Bezuges mehr "Luft" zu haben und später pandemiebedingt aufgelaufene Kosten (besonders auch Staatskredite) wieder abbauen zu können.

Für die Gewerkschaften waren die Verhandlungen so schwierig, weil ihnen ihr "Waffenschrank" verschlossen blieb: Die Möglichkeit, ihr Streikrecht auszuüben – keine Produktion, kein Ausfall bei Streiks.

Bei Germanwings gab es am 1. April einen Tarifvertrag für Kurzarbeit, der dann sehr kurzfristig durch den Lufthansa-Konzernvorstand vom Tisch gezogen wurde. Man hatte das Aus der Germanwings beschlossen und musste dazu in der Lage sein, Personal zu kündigen, was mit Bezug von KUG unmöglich ist (siehe oben, Kasten "Kurzarbeit"). Auch bei LGW, Easyjet in Berlin und Sunexpress Deutschland gehörten Interessenausgleich- und Sozialplanverhandlungen wegen Personalabbau dazu – nach beziehungsweise ohne KUG-Bezug.

Die Condor hatte neben Corona das Zusatzproblem, ihren polnischen Investor Investor nach der Thomas-Cook Pleite durch die Pandemie zu verlieren, mit folgendem Schutzschirmverfahren. Die Tarif- und Betriebspartner bei Tuifly finden derzeit keine tarifliche Lösung für den geplanten massiven Flottenabbau (etwa 50 Prozent) vor dem Hintergrund, dass auch die Tui AG sehr stark auf staatliche Hilfe angewiesen ist. Es gibt dort einen "Corona"-Tarifvertrag mit Arbeitnehmer-Zugeständnissen bis 30.11.20, aber kein KUG.

Bei Malta Air (zu der auch die deutschen Ryanair Angestellten gehören) gab es Zugeständnisse des Personals und tarifliche Kurzarbeitsregelungen. Hierbei ist noch immer rechtsanhängig, ob Malta Air mit Sitz in La Valetta überhaupt Anspruch auf KUG nach dem SGB III hat. Die österreichische Lauda - ebenfalls im Ryanair Besitz - strich viele Arbeitsplätze und den Flugbetrieb in Deutschland weitgehend "unter dem Radar" der Gewerkschaften (Oktober 2020) und hat jetzt ebenfalls ein maltesisches AOC, so wie schon etwa 120 Flugzeuge der Ryanair im Malta Air AOC. Steuer-Ersparnisse lassen grüßen.

Als letzte haben kurz vor Weihnachten Vereinigung Cockpit und Lufthansa eine Einigung erzielt, um einen vertragslosen Zustand ab 1. Januar 2021 zu verhindern (wie beim Brexit…). Zuvor hatte Konzernchef Carsten Spohr den notwendigen Abbau von etwa 25 Prozent der Piloten-Arbeitsplätze bei der Lufthansa bei Nichteinigung in Aussicht gestellt. Spohrs mediale Äußerung wurde heftig kritisiert, obwohl bereits im dritten Zwischenbericht der Lufthansa Group für den Zeitraum Januar bis September 2020 für jedermann an der Flottenplanung ablesbar war, dass bei der Deutschen Lufthansa weit über 900 Piloten-Arbeitsplätze auf bislang 36 (vornehmlich Langstrecken-) Flugzeugen wegfallen, für die "von einer langfristigen beziehungsweise endgültigen Stilllegung auszugehen" ist. Mit der Cockpit-Personalvertretung war man in der Folge bereits seit etwa Oktober in Verhandlungen für den Abbau von 1100 Piloten Arbeitsplätzen.

Große Zugeständnisse

Nahezu alle (Tarif-) Verträge zu den Pandemiefolgen regeln, dass die Gehälter auch nach dem Ende des KUG-Bezugs nicht sofort auf den Stand vor Anfang 2020 zurückfallen. Ohne in die Details zu gehen sind durchgängig etwa 20 Prozent Gehaltsreduktionen bis zum Laufzeitende der Verträge und weitere Kostenreduktionen vereinbart; als Gegenleistung zum Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen auch nach Ende der Kurzarbeit.

Der "gefühlte" Gehaltsverlust ist für viele Piloten größer als 20 Prozent, da ohne beziehungsweise geringe Flugeinsätze Gehaltsanteile für Mehrarbeit (durchschnittlich etwa zehn Prozent) und im Lufthansa-Konzern auch übliche Boni wegfallen, die ergebnisabhängig gezahlt werden und ebenfalls mehr als zehn Prozent der Gesamtbezüge ausmachen können.

Die Tabelle gibt einen Überblick über den gegenwärtigen Regelungsstand für das Bordpersonal, der sich gegenüber April 2020 teilweise stark geändert hat.

Warum "Ocean"?

Das Hauptargument der Gewerkschaften für den Erhalt der Arbeitsplätze insbesondere im Lufthansa Konzern und bei der Tui war und ist, dass mit Steuergeld gestützte Unternehmen keine Arbeitsplätze abbauen dürften. Zudem dürfe es keinen Verdrängungswettbewerb und Tarifflucht auf Staatskosten geben. Verdi und andere bezogen sich hier auf die Lufthansa Neugründung "Ocean", die allerdings schon vor Pandemiebeginn geplant war.

Warum für die Eurowings-Langstrecken-Operation (in weiten Teilen kongruent mit der Air Berlin Langstrecke aus 2017), die vor der Pandemie von in Düsseldorf stationierten Brussels Airlines Besatzungen (sehr viele Ex- Air Berlin Mitarbeiter; vier A330/zwei A340) und den Besatzungen von sieben Sunexpress A330 geflogen wurde, nun in ein neues AOC der Lufthansa, genannt "Ocean", überführt und nicht einfach in einem bestehenden AOC gebündelt wird, war schon Ende 2019 kaum nachvollziehbar; vor dem Hintergrund der Pandemie wegen dadurch zusätzlicher Unruhe beim Konzernpersonal noch weniger.

An den Arbeitsbedingungen und Gehältern konnte/kann es kaum liegen; die angebotenen Arbeitsbedingungen und Gehälter bei "Ocean" sind praktisch gleich denen bei der geschlossenen Sunexpress Deutschland. Die Sozialplankosten bei Sunexpress sind im Konzern jedenfalls den "Ramp-Up"-Kosten der "Ocean" zuzurechnen. Dem Vernehmen nach werden - ebenfalls kaum verständlich - nicht alle Brussels- und Sunexpress-Piloten und -Flugbegleiter, die sich bei "Ocean" bewerben, eingestellt.

Die Angst der Lufthansa-Piloten vor "Tarifflucht" durch Neugründung der nicht tarifierten Konzerngesellschaft "Ocean" hat sich mit dem für sie günstigen - weil Arbeitsplatz erhaltenden -Tarifabschluss kurz vor Weihnachten jedenfalls erledigt, in der VC-Pressemeldung zum Abschluss war davon dann auch nicht mehr die Rede.

Weiter schlechter werdender Arbeitsmarkt

Da einige Airlines auch nach Ende der Pandemieauswirkungen mit deutlich geringerer Produktion an den Markt gehen wollen, sind die vereinbarten Verbote betriebsbedingter Kündigungen nur durch Arbeitsplatzabbau auf freiwilliger Basis und/oder Frühverrentung, erweiterte Teilzeitmaßnahmen und Nichtersetzung von Fluktuation durch Arbeitnehmerkündigung und Renteneintritt darstellbar – sicher oft ein Wechsel auf die Zukunft, denn von den Anfang 2020 aktuellen Arbeitsplätzen werden nach Pandemie-Ende vorerst 20 Prozent und mehr weggefallen sein.

In der nächsten absehbaren Zukunft werden deshalb sicher auch keine Neueinstellungen bei den "Überlebenden" der Pandemie erfolgen. Dies ist sehr bitter für noch in Ausbildung oder bereits auf Stellensuche befindliches Personal, vor allem auch die Arbeitnehmer, die aufgrund der Pandemie ihre Arbeitsplätze bereits verloren haben; das sind auch viele deutsche Airline-Angestellte in Nah- und Fernost.

Es ist zu hoffen, dass die dargestellten BAA-Zahlen in den nächsten Monaten nicht weiter steigen. Mangels neuer Arbeitsplätze ist aber bestenfalls mit Stagnation zu rechnen. Die im Sommer verschiedentlich diskutierte Möglichkeit der Beschäftigung bei den Personal suchenden Bahnen war für Flugbegleiter sicher bedenkenswert, für Piloten vorerst akademisch, da selbst das Piloten-KUG deutlich oberhalb der Lokführergehälter liegt – und diese Ausbildung drei Jahre dauert bei etwa €14.000 Gehalt pro Jahr während der Ausbildung.

Pilotenausbildung liegt vielerorts auf Eis

Auch die Pilotenschulungen wurden vielerorts sehr nachvollziehbar auf Eis gelegt; einerseits, um Kosten zu senken und andererseits, weil man den Pilotenschülern derzeit kaum eine Perspektive bieten kann. Für Piloten sieht der Arbeitsmarkt Ende 2020 dementsprechend schlecht aus, wie die zweite Arbeitsmarkt-Grafik aus einer Europairs-Veröffentlichung zum 31.12.2020 zeigt.

Der Peak Ende 2017 war die Pleite der Air Berlin, der etwas geringer ausgefallene Anstieg im Frühjahr 2019 die Insolvenz der Germania. 2020 stellten TC-Aviation, LGW, Sunexpress Deutschlandund Easyjet in Berlin einen großen Teil der Arbeitslosen; unter den Arbeitsuchenden befinden sich aber sicher auch schon Germanwings- und Tuifly-Piloten.

Halbiert Tuifly die Flotte tatsächlich wie geplant, entfallen weitere 270 Piloten-Arbeitsplätze. Ob alle bei Germanwings nach Schließung nicht mehr benötigten Piloten im Lufthansa-Konzern eine Anschlussverwendung finden, ist zumindest noch fraglich, wie man hört.