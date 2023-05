Airbus muss sich für Jahresziele sputen – weniger Jets ausgeliefert

Airbus hat weiterhin mit großen Schwierigkeiten in der Produktion zu kämpfen, da Bauteile fehlen und die Probleme in den Lieferketten anhalten. Im April lieferte der Flugzeugbauer zudem wieder weniger Jets aus.

Fachkräfte arbeiten im Airbuswerk Finkenwerder in Hamburg an Flugzeugen der A320-Familie.

Schon im vergangenen Jahr haben fehlende Bauteile und weitere Probleme in den Lieferketten Airbus zu schaffen gemacht.

Im Februar nahm Unternehmenschef Guillaume Faury bei der geplanten Ausweitung der Mittelstreckenjet-Produktion etwas Druck heraus: Bei den Maschinen der A320-Neo-Familie soll die geplante Produktionsrate von monatlich 65 Maschinen nun erst Ende 2024 erreicht werden.

Und die zuvor für 2025 angepeilte Rekordmarke von 75 Maschinen pro Monat hat der Manager seitdem erst für 2026 im Auge.

Denn Airbus und seine Zulieferer leiden wie andere Industrieunternehmen unter knappen Bauteilen und Arbeitskräften.

Erst vor wenigen Tagen klagte Faury im Radiosender "France Inter" über fehlende Teilen wie Sitze und Halbleiter. Die Engpässe könnten noch bis 2024 oder gar bis 2025 andauern, sagte er.

Für 2023 hat sich Faury die Auslieferung von etwa 720 Verkehrsflugzeugen zum Ziel gesetzt – und damit so viele wie ursprünglich für das Vorjahr angepeilt. Letztlich fanden 2022 netto nur 661 neue Airbus-Jets den Weg zu ihren Käufern.

Und das neue Jahr begann nicht besser: In den ersten drei Monaten bis Ende März lieferte der Hersteller lediglich 127 Jets aus – weniger als im Vorjahreszeitraum und sogar weniger als sein seit Jahren kriselnder US-Konkurrent Boeing.

In Sachen Gewinn will Airbus dennoch höher hinaus. Während Boeing nach vier Verlustjahren in Folge auch das Jahr 2023 mit roten Zahlen begann, will die Airbus-Führung den um Sonderfaktoren bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von zuletzt 5,6 Milliarden Euro auf etwa sechs Milliarden Euro steigern.

Der Mittelzufluss vor Fusionen, Übernahmen und Kundenfinanzierungen dürfte jedoch von zuletzt fast 4,7 Milliarden Euro auf etwa drei Milliarden Euro zurückgehen.

Das erwarten Analysten

Angesichts der schwachen Flugzeugauslieferungen im ersten Quartal rechnen Branchenexperten auch bei Umsatz und Gewinn mit Rückgängen.

Von Airbus selbst erfasste Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von knapp 11,4 Milliarden Euro, rund fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn dürfte ihren Prognosen zufolge sogar um 42 Prozent auf 736 Millionen Euro eingebrochen sein. Unter dem Strich erwarten die Experten sogar einen Einbruch um fast 57 Prozent auf 528 Millionen Euro.

Um die vom Management gesetzten Jahresziele zu erreichen, muss sich Airbus im Rest des Jahres entsprechend ranhalten.

Im Airbus-Werk wird ein Flügel montiert. © Airbus

Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten sehen den Konzern allerdings auf Kurs. Im Schnitt gehen sie davon aus, dass Airbus mit 721 Verkehrsjets seinen Auslieferungsplan erfüllt.

Entsprechend rechnen sie für 2023 im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatzanstieg um neun Prozent auf 64,2 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn dürfte mit 6,1 Milliarden Euro das Ziel des Vorstands leicht übertreffen.

Auch beim bereinigten Mittelzufluss vor Fusionen und Kundenfinanzierungen erwarten sie mit 3,1 Milliarden einen Wert leicht über der Zielvorgabe.

Airbus liefert im April wieder weniger Jets aus

Der weltgrößte Flugzeughersteller soll Insidern zufolge im April zudem weniger Passagierjets ausgeliefert haben als im Vormonat.

Insgesamt habe der Hersteller etwa 55 Maschinen an seine Kunden übergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich dabei auf eine mit der Sache vertraute Person.

Im März hatte Airbus 61 Maschinen ausgeliefert. Im gesamten ersten Quartal waren es nur 127 Stück – womit der Hersteller sogar hinter seinen kriselnden Rivalen Boeing aus den USA zurückfiel.

Ein Airbus-Sprecher wollte die Informationen auf Nachfrage nicht kommentieren. Der Konzern will Zahlen zu Auslieferungen und Aufträgen in Kürze bekannt geben.