Ryanair im Juni mit neuem Monats-Rekord bei den Passagierzahlen

Ryanair hat im Juni mit 17,4 Millionen Passagieren einen neuen Monats-Rekord aufgestellt. Dies sei der höchste Wert in einem einzelnen Monat und ein Anstieg von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte der Billigflieger am Dienstag mit.

Der bisherige Rekord lag bei 17 Millionen Passagieren im Mai. Die irische Airline-Gruppe, Europas größte nach Passagierzahlen, hatte vor allem wegen der Streiks der Fluglotsen im vergangenen Monat mehr als 900 Flüge gestrichen, wovon rund 160.000 Kunden betroffen waren.

Die Auslastung der Flüge lag im Juni bei durchschnittlich 95 Prozent und damit auf dem Niveau des Vorjahresmonats.

Ryanair will in den kommenden Jahren massiv wachsen. Ryanair war es gelungen, 20 Prozent größer aus der Pandemie hervorzugehen. Die Gruppe konnte im vergangenen Geschäftsjahr (bis März) fast 170 Millionen Passagiere befördern – gegenüber 147 Millionen im Jahr vor Corona.

In nur drei Jahren streben die Iren nun 225 Millionen Passagiere als Ziel an. Um dies bis zum Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, müsste Ryanair also nochmal 57 Millionen Passagiere mehr befördern. Das entspricht einer Easyjet.

Der Expansionsfokus bei Ryanair liegt dabei klar auf Südosteuropa. Dennoch kommen dadurch auch vereinzelt neue Deutschland-Routen ins Programm. Hauptkonkurrent auf den für Ryanair neuen Märkten ist die ungarische Billigfluglinie Wizz Air.