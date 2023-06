Ryanair-Expansionskurs: Deutschland profitiert nur am Rande

Ryanair plant, die Zahl der Passagiere bis 2034 nahezu zu verdoppeln. Dabei bleibt ausgerechnet der deutsche Markt zurück.

Schon in den vergangene Jahren hatte Ryanair ihre Präsenz in Deutschland immer weiter verringert.

Annika Ledeboer, Country-Managerin von Ryanair für Deutschland, hat jetzt in einem Interview mit der FVW erklärt, warum das so ist.

Deutschland habe als Standort an Attraktivität verloren, unter anderem aufgrund der hohen Luftverkehrssteuer von 12,77 Euro pro Ticket, die zu den höchsten in Europa gehöre. Ledeboer betont, dass Anreize fehlen, um die Präsenz von Ryanair in Deutschland auszubauen. "Man sollte die Abgabenlast eher verringern, um die Zugangskosten von Airlines zu senken."

Trotzdem will der Billigflieger auch hierzulande wieder wachsen. Ryanair plant, in diesem Jahr 185 Millionen Passagiere zu befördern, davon rund 16 Millionen aus Deutschland. Im Geschäftsjahr 2022/23 flogen die Airlines der Ryanair-Group in Deutschland 14,3 Millionen Fluggäste. Vor der Krise waren es noch 21 Millionen.

Insbesondere für den Sommer verzeichnet Ryanair den Angaben nach auch hierzulande eine gute Auslastung. Die Fluggesellschaft bedient von 14 deutschen Flughäfen aus 270 Verbindungen in 26 Länder, darunter im Sommer 35 neue Strecken.

Trotz der aktuellen Inflation bietet Ryanair weiterhin günstige Flugangebote, die bei 29,99 Euro für einen One-Way-Flug beginnen. Vereinzelt bietet die irische Fluglinie auch ab Deutschland wieder Ultra-Billigflüge an. So geht zwischenzeitlich es zum Beispiel für 19,99 Euro von Memmingen nach Zagreb.

Ryanair-Expansionsfokus liegt auf Südosteuropa

Interessant ist auch die Expansion in Richtung der Märkte, in denen eigentlich eine andere Airline der Platzhirsch von Deutschland aus ist. Zuvor nahezu nur von Wizz Air bedient, plant Ryanair nun zudem, Albanien als 37. Land in ihren Flugplan aufzunehmen und von Weeze nach Tirana zu fliegen.

Das zeigt exemplarisch den neuen Hauptfokus von Ryanair. Rund 200 Flüge pro Woche nimmt der Billigflieger aktuell ins Tirana-Programm und greift damit den ungarischen Konkurrenten Wizz Air an. Dabei werden vereinzelt auch Flüge nach Deutschland neu aufgelegt, wodurch die moderaten Wachstumszahlen hierzulande zustandekommen.

Doch Albanien ist nur ein Teil der Expansionsstrategie der Ryanair Gruppe. "Wir wollen uns sehr stark auf diese Region konzentrieren", sagte Alicja Wojcik-Golebiowska, Country Managerin für die mittel- und osteuropäischen Länder bei Ryanair, jüngst in einem Interview mit Reuters. "In diesen Ländern wird ein großer Teil unserer zukünftigen Expansion stattfinden."

Das Unternehmen strebe eine führende Position in den CEEC-Ländern an, zu denen neben Albanien auch Länder wie Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien zählen. Doch auch in den EU-Ländern der Region wie Rumänien, Bulgarien und Ungarn will Ryanair einen höheren Marktanteil erreichen.

Ryanair ist es gelungen, 20 Prozent größer aus der Pandemie hervorzugehen. Die Gruppe konnte im vergangenen Geschäftsjahr (bis März) fast 170 Millionen Passagiere befördern – gegenüber 147 Millionen im Jahr vor Corona.

In nur drei Jahren streben die Iren nun 225 Millionen Passagiere als Ziel an. Um dies bis zum Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, müsste Ryanair also nochmal 57 Millionen Passagiere mehr befördern, als aktuell – und 78 Millionen mehr als vor der Pandemie. Zum Vergleich: Das ist so, als würde Ryanair um eine ganze Easyjet wachsen.