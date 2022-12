Ryanair startet am Flughafen Paderborn

Ryanair steuert mit dem Flughafen Paderborn einen weiteren deutschen Regionalairport an. Damit setzen die Iren ihren Aufbau an kleineren Standorten konsequent fort.

Ryanair wird im kommenden Sommer erstmalig Flüge zum Flughafen Paderborn-Lippstadt auflegen. Im Programm ab Paderborn stehen dann 14 Flüge pro Woche zu drei Zielen. Die Iren verbinden den ostwestfälischen Flughafen mit Alicante, Malaga und Palma de Mallorca, wie der Billigflieger mitteilte.

Die Airline rechnet im ersten Jahr mit 60.000 Passagieren. Die Freude am NRW-Flughafen ist entsprechend groß. Roland Hüser, Geschäftsführer am Flughafen Paderborn/Lippstadt, wird mit folgenden Worten zitiert:

"Das Ryanair-Engagement ist für uns besonders wichtig, weil es mit neuen Zielen verbunden ist. Insbesondere die Flüge nach Alicante und Malaga werden von den Menschen in unserer Region gerade in der jüngeren Vergangenheit verstärkt nachgefragt."

Gemeinsam mit Ryanair strebe man nun den größtmöglichen Erfolg der neuen Angebote an und werde die Airline dabei bestmöglich unterstützen, so Hüser weiter.

Ryanair setzt wieder verstärkt auf Regionalflughäfen

Ryanair setzt seit einiger Zeit wieder verstärkt auf Regionalflughäfen. Bei der Auswahl von Flughäfen sei Ryanair vor allem eine "effiziente Operation und eine nachhaltige Kostenstruktur" wichtig, sagte Ryanair-Deutschland-Chef Andreas Gruber im Frühjahr zu airliners.de."

Der Billigflieger hatte sich in diesem Jahr vom Frankfurter Flughafen zurückgezogen und auch am Hauptstadtflughafen BER hat die Airline ihr Engagement mit Beginn des aktuellen Winterflugplans deutlich reduziert. Die Iren bieten 19 Strecken nicht mehr an und führen 230 weniger Flüge pro Woche durch als geplant. Als Grund nennt Ryanair die zu hohen Flughafenentgelte.

Gleichzeitig bauen die Iren ihr Engagement an kleineren Standorten weiter aus. Erst in dieser Woche teilte Ryanair mit, im kommenden Sommer ein viertes Flugzeug in am Flughafen Weeze stationieren zu wollen.

Insgesamt ist Ryanair in Deutschland mit Paderborn an 14 Flughäfen vertreten. An sieben Standorten hat die Airline Flugzeuge stationiert.