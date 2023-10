Flylili – nächster Newcomer will Rumänien-Lücken füllen

Rumänien wird nach dem Aus von Blue Air und der schwächelnden Tarom zum Wizz-Air-Land. Doch es gibt immer wieder neue lokale Airlines, die ihr Glück versuchen. Jetzt will Flylili planmäßige Flüge von drei rumänischen Flughäfen nach Deutschland starten.

Rumänien ist schon lange ein Markt, in dem sich vor allem Billigflieger tummeln. Zwar gibt es noch die staatliche Tarom, aber auch die ist schon lange nicht mehr größter Anbieter im eigenen Land

In diesem Winterflugplan bietet Wizz Air viermal mehr Sitzplätze von und nach Rumänien an, als Tarom. Die kommt immerhin noch auf ein vergleichbares Sitzplatzangebot wie Ryanair, die aktuelle Nummer drei in Rumänien.

Nach dem Aus von Blue Air vor gut einem Jahr hat sich nun Hisky Europe als weiterer relativ großer Player im Markt etabliert. Vier A320 und zwei A321 Neo LR zählt die Flotte des 2020 gegründeten rumänischen Anbieters bereits, der damit unter anderem nach Frankfurt fliegt.

Zudem gibt es die neue rumänische Dan Air, die 2022 gegründet, zwischenzeitlich mit immerhin drei Maschinen der A320-Familie unterwegs ist. Auch Dan Air kommt nach Deutschland -– unter anderem stehen Nürnberg, Stuttgart und München im Flugplan des Newcomers.

Mit Flylili will nun eine weitere private rumänische Neugründung das Abenteuer der Deutschland-Linienflüge starten. Bislang ist die Airline im ACMI-Charterbetrieb und auf Warmwasser-Charterflügen unterwegs.

Die planmäßigen Flüge von drei rumänischen Flughäfen nach München und Stuttgart sollen laut Flugplandaten nun ab dem 1. Dezember starten. Als Abflughäfen stehen Bukarest, Sibiu und Brasov im System.

Im Detail will Flylili ab dem 1. Dezember von Bukarest nach München und Stuttgart sowie von Brasov nach Stuttgart und von Sibiu nach München abheben. Die Verbindungen ab Bukarest werden sechs Mal wöchentlich (außer sonntags) angeboten.

Ab dem 2. Dezember folgen Flüge von Brasov nach München und von Sibiu nach Stuttgart. Alle Verbindungen ab Brasov und Sibiu sollen drei Mal pro Woche im Wechsel geflogen werden.

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Flylili die Linienflüge ankündigt. Schon vor dem Start zur Gründung hieß es 2021, dass Deutschland auf der Wunschliste der Airline stehe.

Konkret angekündigt wurden die Flüge dann im August, zusammen mit dem Hinweis, dass die Buchungen demnächst freigeschaltet würden. Doch auch jetzt – vier Wochen vor der Flugaufnahme – sind die Flüge noch nicht buchbar.

Luftverkehrsmarkt Rumänien Airline Anteil Wizz Air 49.6 Tarom 12.3 Ryanair 12.0 HiSky Europe 4.9 Lufthansa 3.7 Turkish Airlines 2.6 Austrian Airlines 1.8 Dan Air 1.3 Lot 1.2 Flydubai 1.2 Fly Lili 1.2 Air France 1.0 KLM 0.9 Qatar Airways 0.9 British Airways 0.8 Aegean Airlines 0.8 Swiss 0.7 Air Dolomiti 0.6 Pegasus Airlines 0.5 El Al 0.5 Air Serbia 0.4 AeroItalia 0.3 Eurowings 0.2 SkyUp 0.2 Air Baltic 0.1 Luxair 0.1 TUS Airways 0.1 Israir 0.1 Corendon Airlines 0.1 Aeroexpress Regional 0.1 Animawings 0.1 Marktanteil ab Rumänien im Winterflugplan 23-24 nach Sitzplatzangebot. Quelle: CH-Aviation/OAG

Flylili hat derzeit eine aktive A320, die hauptsächlich für Charterflüge und gelegentliche ad-hoc ACMI-Flüge abhebt. Laut "CH-Aviation" steht eine weitere A320 sowie eine A319 zur Auslieferung an. Laut ihrer eigenen Webseite betreibt die rumänische Fluggesellschaft dagegen bereits drei Airbus A320 sowie eine A319.

Flylili will ab Bucharest Baneasa fliegen

Wie dem auch sei: Der Markt, auf den sich Flylili als nächster Neukömmling beweisen will, ist nicht ohne Konkurrenz. Derzeit verbindet Dan Air Brasov bereits mit München und Stuttgart.

Sibiu sowie Bucharest haben Flüge der Lufthansa nach München, jedoch keine planmäßigen Flüge nach Stuttgart, wie diese Übersicht aller Verbindungen zwischen Rümänien und Deutschland zeigt:

Bucharest verbindet zudem Wizz Air bereits mit dem Süden Deutschlands, der Billigflieger fliegt nach Nürnberg und Memmingen. Während allerdings alle anderen Airlines den internationalen Flughafen Bucharest Henri Coanda (OTP) bedienen, will Flylili ab Bucharest Baneasa (BBU) abheben.